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Гладков поручил дополнить меры поддержки пострадавших мирных белгородцев - РИА Новости, 22.07.2024
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Белгородская область
 
14:09 22.07.2024
https://ria.ru/20240722/podderzhka-1961218076.html
Гладков поручил дополнить меры поддержки пострадавших мирных белгородцев
Гладков поручил дополнить меры поддержки пострадавших мирных белгородцев - РИА Новости, 22.07.2024
Гладков поручил дополнить меры поддержки пострадавших мирных белгородцев
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков на заседании областного правительства поручил выработать меры дополнительной поддержки семей раненых и погибших РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-22T14:09
2024-07-22T14:09
белгородская область
вячеслав гладков
помощь
поддержка
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БЕЛГОРОД, 22 июл – РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков на заседании областного правительства поручил выработать меры дополнительной поддержки семей раненых и погибших мирных жителей, в первую очередь уделив внимание детям, сообщила пресс-служба регионального правительства. "Считаю, что необходимо разработать отдельный нормативно-правовой акт о мерах дополнительной поддержки там, где у нас есть раненые мирные жители, и там, где у нас, когда гибнут взрослые, гибнут кормильцы, остаются несовершеннолетние дети. В моём понимании, нужно говорить не совсем о совершеннолетии, а о детях, которые не достигли 21 года", - отметил губернатор, слова которого приводятся в сообщении. Гладков подчеркнул, что меры поддержки для пострадавших мирных жителей и их семей должны быть проработаны так же всесторонне, как и меры поддержки военнослужащих. "Мы понимаем, что когда происходит страшное, и гибнут военнослужащие в СВО, есть большой набор помощи через указы президента (РФ Владимира Путина - ред.), решения министерства обороны, социальные выплаты, плюс региональная помощь. Когда гибнут мирные жители, такого уровня поддержки нет", - пояснил губернатор. В качестве примера глава региона привел погибших недавно молодых супругов, у которых осталось двое несовершеннолетних детей. Он напомнил, что подобных случаев уже немало. Гладков предложил разработать меру поддержки в подобной ситуации в рамках системной, регулярной помощи. При этом, по мнению губернатора, детям в таких семьях власти должны помогать до момента их трудоустройства. Гладков пояснил, что эту работу необходимо выстраивать и обсуждать вместе с депутатами областной думы, с главами органов местного самоуправления с привлечением общественных организаций, проанализировать ситуации в тех семьях, в которых произошла трагедия. Губернатор дал поручение в первой декаде августа вынести проект на публичное обсуждение, отметили в пресс-службе.
https://ria.ru/20240708/gladkov-1958201226.html
https://ria.ru/20240717/oblast-1960343915.html
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вячеслав гладков, помощь, поддержка
Белгородская область, Вячеслав Гладков, помощь, поддержка

Гладков поручил дополнить меры поддержки пострадавших мирных белгородцев

© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанкГубернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 22 июл – РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков на заседании областного правительства поручил выработать меры дополнительной поддержки семей раненых и погибших мирных жителей, в первую очередь уделив внимание детям, сообщила пресс-служба регионального правительства.
"Считаю, что необходимо разработать отдельный нормативно-правовой акт о мерах дополнительной поддержки там, где у нас есть раненые мирные жители, и там, где у нас, когда гибнут взрослые, гибнут кормильцы, остаются несовершеннолетние дети. В моём понимании, нужно говорить не совсем о совершеннолетии, а о детях, которые не достигли 21 года", - отметил губернатор, слова которого приводятся в сообщении.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
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Гладков подчеркнул, что меры поддержки для пострадавших мирных жителей и их семей должны быть проработаны так же всесторонне, как и меры поддержки военнослужащих.
"Мы понимаем, что когда происходит страшное, и гибнут военнослужащие в СВО, есть большой набор помощи через указы президента (РФ Владимира Путина - ред.), решения министерства обороны, социальные выплаты, плюс региональная помощь. Когда гибнут мирные жители, такого уровня поддержки нет", - пояснил губернатор.
В качестве примера глава региона привел погибших недавно молодых супругов, у которых осталось двое несовершеннолетних детей. Он напомнил, что подобных случаев уже немало. Гладков предложил разработать меру поддержки в подобной ситуации в рамках системной, регулярной помощи. При этом, по мнению губернатора, детям в таких семьях власти должны помогать до момента их трудоустройства.
Гладков пояснил, что эту работу необходимо выстраивать и обсуждать вместе с депутатами областной думы, с главами органов местного самоуправления с привлечением общественных организаций, проанализировать ситуации в тех семьях, в которых произошла трагедия. Губернатор дал поручение в первой декаде августа вынести проект на публичное обсуждение, отметили в пресс-службе.
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