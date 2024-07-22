https://ria.ru/20240722/podderzhka-1961218076.html

Гладков поручил дополнить меры поддержки пострадавших мирных белгородцев

Гладков поручил дополнить меры поддержки пострадавших мирных белгородцев - РИА Новости, 22.07.2024

Гладков поручил дополнить меры поддержки пострадавших мирных белгородцев

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков на заседании областного правительства поручил выработать меры дополнительной поддержки семей раненых и погибших РИА Новости, 22.07.2024

2024-07-22T14:09

2024-07-22T14:09

2024-07-22T14:09

белгородская область

вячеслав гладков

помощь

поддержка

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БЕЛГОРОД, 22 июл – РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков на заседании областного правительства поручил выработать меры дополнительной поддержки семей раненых и погибших мирных жителей, в первую очередь уделив внимание детям, сообщила пресс-служба регионального правительства. "Считаю, что необходимо разработать отдельный нормативно-правовой акт о мерах дополнительной поддержки там, где у нас есть раненые мирные жители, и там, где у нас, когда гибнут взрослые, гибнут кормильцы, остаются несовершеннолетние дети. В моём понимании, нужно говорить не совсем о совершеннолетии, а о детях, которые не достигли 21 года", - отметил губернатор, слова которого приводятся в сообщении. Гладков подчеркнул, что меры поддержки для пострадавших мирных жителей и их семей должны быть проработаны так же всесторонне, как и меры поддержки военнослужащих. "Мы понимаем, что когда происходит страшное, и гибнут военнослужащие в СВО, есть большой набор помощи через указы президента (РФ Владимира Путина - ред.), решения министерства обороны, социальные выплаты, плюс региональная помощь. Когда гибнут мирные жители, такого уровня поддержки нет", - пояснил губернатор. В качестве примера глава региона привел погибших недавно молодых супругов, у которых осталось двое несовершеннолетних детей. Он напомнил, что подобных случаев уже немало. Гладков предложил разработать меру поддержки в подобной ситуации в рамках системной, регулярной помощи. При этом, по мнению губернатора, детям в таких семьях власти должны помогать до момента их трудоустройства. Гладков пояснил, что эту работу необходимо выстраивать и обсуждать вместе с депутатами областной думы, с главами органов местного самоуправления с привлечением общественных организаций, проанализировать ситуации в тех семьях, в которых произошла трагедия. Губернатор дал поручение в первой декаде августа вынести проект на публичное обсуждение, отметили в пресс-службе.

https://ria.ru/20240708/gladkov-1958201226.html

https://ria.ru/20240717/oblast-1960343915.html

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Артем Смирнов

вячеслав гладков, помощь, поддержка