https://ria.ru/20240722/podderzhka-1961193878.html

"ВымпелКом" и "Менделеевская карта" будут поддерживать одаренную молодежь

"ВымпелКом" и "Менделеевская карта" будут поддерживать одаренную молодежь - РИА Новости, 22.07.2024

"ВымпелКом" и "Менделеевская карта" будут поддерживать одаренную молодежь

Организаторы Всероссийского проекта поддержки молодых ученых и талантливой молодежи "Менделеевская карта" и ПАО "ВымпелКом" объявили о заключении соглашения о... РИА Новости, 22.07.2024

2024-07-22T13:18

2024-07-22T13:18

2024-07-22T13:18

россия

александр мажуга

вымпелком

российский химико-технологический университет

билайн

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МОСКВА, 22 июл – РИА Новости. Организаторы Всероссийского проекта поддержки молодых ученых и талантливой молодежи "Менделеевская карта" и ПАО "ВымпелКом" объявили о заключении соглашения о сотрудничестве, направленного на развитие цифровой экономики и поддержку одаренной молодежи, сообщает пресс-служба мобильного оператора.Подписи под документом поставили директор по работе с государственными заказчиками ПАО "ВымпелКом" Александр Шведов и первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по науке и высшему образованию, научный руководитель РХТУ им. Д. И. Менделеева Александр Мажуга."Мы рады сотрудничеству с проектом. Это важный шаг для развития цифровой экономики и поддержки молодых ученых в России. Мы уверены, что совместные усилия приведут к значимым результатам и помогут стимулировать инновации в научной и образовательной сферах", - отметил Шведов, слова которого цитирует пресс-служба.Целью сотрудничества является установление долгосрочного взаимодействия для стимулирования образовательной и научной деятельности, популяризации науки и поощрения студентов, аспирантов и молодых ученых, демонстрирующих значимые достижения в области учебы, науки и техники.В частности, в рамках сотрудничества стороны будут обмениваться накопленными знаниями по вопросам, представляющим взаимный интерес в сфере цифровой экономики и поддержки молодых ученых в их профессиональной деятельности и других областях. Кроме того, планируется создание рабочих и экспертных групп, проведение конференций и совещаний, говорится в сообщении."Это важный вклад в популяризацию науки и поддержку образовательной деятельности в России", - считает Мажуга, его слова приводятся в сообщении.

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

россия, александр мажуга, вымпелком, российский химико-технологический университет, билайн