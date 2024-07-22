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"ВымпелКом" и "Менделеевская карта" будут поддерживать одаренную молодежь - РИА Новости, 22.07.2024
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13:18 22.07.2024
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"ВымпелКом" и "Менделеевская карта" будут поддерживать одаренную молодежь
"ВымпелКом" и "Менделеевская карта" будут поддерживать одаренную молодежь - РИА Новости, 22.07.2024
"ВымпелКом" и "Менделеевская карта" будут поддерживать одаренную молодежь
Организаторы Всероссийского проекта поддержки молодых ученых и талантливой молодежи "Менделеевская карта" и ПАО "ВымпелКом" объявили о заключении соглашения о... РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-22T13:18
2024-07-22T13:18
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российский химико-технологический университет
билайн
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МОСКВА, 22 июл – РИА Новости. Организаторы Всероссийского проекта поддержки молодых ученых и талантливой молодежи "Менделеевская карта" и ПАО "ВымпелКом" объявили о заключении соглашения о сотрудничестве, направленного на развитие цифровой экономики и поддержку одаренной молодежи, сообщает пресс-служба мобильного оператора.Подписи под документом поставили директор по работе с государственными заказчиками ПАО "ВымпелКом" Александр Шведов и первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по науке и высшему образованию, научный руководитель РХТУ им. Д. И. Менделеева Александр Мажуга."Мы рады сотрудничеству с проектом. Это важный шаг для развития цифровой экономики и поддержки молодых ученых в России. Мы уверены, что совместные усилия приведут к значимым результатам и помогут стимулировать инновации в научной и образовательной сферах", - отметил Шведов, слова которого цитирует пресс-служба.Целью сотрудничества является установление долгосрочного взаимодействия для стимулирования образовательной и научной деятельности, популяризации науки и поощрения студентов, аспирантов и молодых ученых, демонстрирующих значимые достижения в области учебы, науки и техники.В частности, в рамках сотрудничества стороны будут обмениваться накопленными знаниями по вопросам, представляющим взаимный интерес в сфере цифровой экономики и поддержки молодых ученых в их профессиональной деятельности и других областях. Кроме того, планируется создание рабочих и экспертных групп, проведение конференций и совещаний, говорится в сообщении."Это важный вклад в популяризацию науки и поддержку образовательной деятельности в России", - считает Мажуга, его слова приводятся в сообщении.
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россия, александр мажуга, вымпелком, российский химико-технологический университет, билайн
Россия, Александр Мажуга, ВымпелКом, Российский химико-технологический университет, Билайн

"ВымпелКом" и "Менделеевская карта" будут поддерживать одаренную молодежь

© Фото : пресс-службы ПАО "ВымпелКом"Директор по работе с государственными заказчиками ПАО "ВымпелКом" Александр Шведов и первый зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию, научный руководитель РХТУ им. Д. И. Менделеева Александр Мажуга
Директор по работе с государственными заказчиками ПАО ВымпелКом Александр Шведов и первый зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию, научный руководитель РХТУ им. Д. И. Менделеева Александр Мажуга - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
© Фото : пресс-службы ПАО "ВымпелКом"
Директор по работе с государственными заказчиками ПАО "ВымпелКом" Александр Шведов и первый зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию, научный руководитель РХТУ им. Д. И. Менделеева Александр Мажуга
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МОСКВА, 22 июл – РИА Новости. Организаторы Всероссийского проекта поддержки молодых ученых и талантливой молодежи "Менделеевская карта" и ПАО "ВымпелКом" объявили о заключении соглашения о сотрудничестве, направленного на развитие цифровой экономики и поддержку одаренной молодежи, сообщает пресс-служба мобильного оператора.
Подписи под документом поставили директор по работе с государственными заказчиками ПАО "ВымпелКом" Александр Шведов и первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по науке и высшему образованию, научный руководитель РХТУ им. Д. И. Менделеева Александр Мажуга.
«
"Мы рады сотрудничеству с проектом. Это важный шаг для развития цифровой экономики и поддержки молодых ученых в России. Мы уверены, что совместные усилия приведут к значимым результатам и помогут стимулировать инновации в научной и образовательной сферах", - отметил Шведов, слова которого цитирует пресс-служба.
Целью сотрудничества является установление долгосрочного взаимодействия для стимулирования образовательной и научной деятельности, популяризации науки и поощрения студентов, аспирантов и молодых ученых, демонстрирующих значимые достижения в области учебы, науки и техники.
В частности, в рамках сотрудничества стороны будут обмениваться накопленными знаниями по вопросам, представляющим взаимный интерес в сфере цифровой экономики и поддержки молодых ученых в их профессиональной деятельности и других областях. Кроме того, планируется создание рабочих и экспертных групп, проведение конференций и совещаний, говорится в сообщении.
"Это важный вклад в популяризацию науки и поддержку образовательной деятельности в России", - считает Мажуга, его слова приводятся в сообщении.
 
РоссияАлександр МажугаВымпелКомРоссийский химико-технологический университетБилайн
 
 
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