https://ria.ru/20240722/podderzhka-1961172595.html

Новые меры поддержки студентов вводятся в Мурманской области

Новые меры поддержки студентов вводятся в Мурманской области - РИА Новости, 22.07.2024

Новые меры поддержки студентов вводятся в Мурманской области

Власти Мурманской области вводят новые меры поддержки для студентов Мурманского арктического университета (МАУ), например, ежегодная выплата в 100 тысяч рублей... РИА Новости, 22.07.2024

2024-07-22T12:04

2024-07-22T12:04

2024-07-22T12:04

мурманская область

мурманск

арктика

андрей чибис

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МУРМАНСК, 22 июл – РИА Новости. Власти Мурманской области вводят новые меры поддержки для студентов Мурманского арктического университета (МАУ), например, ежегодная выплата в 100 тысяч рублей и бесплатное общежитие студентам-отличникам, сообщил губернатор Андрей Чибис. "Выпускники школ, имеющие высокие баллы по результатам ЕГЭ и индивидуальные достижения, а также медалисты, поступившие на первый курс очной формы обучения в Мурманский арктический университет в этом году, получат по 100 тысяч рублей при успешном переходе на второй курс. Если ребята приехали в Мурманск из других городов, то они будут иметь первоочередное право на место в общежитии", – отметил глава региона на оперативном совещании в понедельник. Уточняется, что выплата будет начисляться по итогам каждого учебного года студентам очной формы обучения, которые на протяжении двух семестров учились на "отлично", воспользоваться накопленной суммой можно по окончании университета для приобретения жилья в регионе. Кроме того, для иногородних студентов, которые предыдущий год учились только на отлично, общежитие будет бесплатным. Им будут компенсироваться транспортные расходы до 30 тысяч рублей на поездки домой два раза в год. Помимо этого, для отличившихся студентов внедряется именная стипендия губернатора Мурманской области. По итогам рейтинга стипендиаты будут получать по 15 тысяч рублей ежемесячно, начиная со второго семестра. В конце учебного года лучшие из лучших будут награждены коллективной поездкой по Мурманской области. Новая мотивационная программа начнёт действовать с этого учебного года. Меры поддержки сохранятся и в дальнейшем, как отметил губернатор, они призваны дополнительно стимулировать выпускников заполярных школ и ребят из других регионов выбирать Мурманский арктический университет для получения высшего образования и в дальнейшем развивать Арктику, делая Мурманскую область сильнее.

https://ria.ru/20240719/murmansk-1960780038.html

https://ria.ru/20240719/manturov-1960847028.html

мурманск

арктика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

мурманск, арктика, андрей чибис