Команда Харрис пытается завербовать советника Обамы, пишут СМИ
Politico: команда Харрис пытается нанять советника Обамы на работу в штаб
© AP Photo / Matt RourkeВице-президент США Камала Харрис
© AP Photo / Matt Rourke
Вице-президент США Камала Харрис. Архивное фото
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Представители кандидата в президенты США от демократов Камалы Харрис пытаются привлечь Дэвида Плуффа из круга приближенных лиц бывшего президента США Барака Обамы на работу в ее предвыборный штаб, сообщила газета Politico с ссылкой на источники.
"Дэвиду Плуффу, ведущему советнику бывшего президента Барака Обамы, представители вице-президента Камалы Харрис предложили высокую позицию в гибридной команде консультантов, по словам двух человек, знакомых с ситуацией", - пишет издание в понедельник.
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Плуфф возглавлял успешную предвыборную кампанию Обамы в 2008 году, после чего был назначен старшим советником Белого дома, затем работал на высокой позиции в Uber. Сейчас он входит в правление НКО Барака и Мишель Обамы.
Politico отмечает, что пока команда Харрис находится в процессе формирования и еще не понятно, останутся ли с ней работать сотрудники ее совместной предвыборной кампании с действующим президентом США Джо Байденом на фоне его решения выйти из гонки.
Вместе с тем Обама, которого с Байденом связывает давняя дружба, вчера воздержался от открытой поддержки кандидатуры Харрис, ограничившись призывом к демократической партии выбрать кандидата на замену прозрачным образом.
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