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Команда Харрис пытается завербовать советника Обамы, пишут СМИ - РИА Новости, 22.07.2024
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23:54 22.07.2024
https://ria.ru/20240722/pluff-1961346553.html
Команда Харрис пытается завербовать советника Обамы, пишут СМИ
Команда Харрис пытается завербовать советника Обамы, пишут СМИ - РИА Новости, 22.07.2024
Команда Харрис пытается завербовать советника Обамы, пишут СМИ
Представители кандидата в президенты США от демократов Камалы Харрис пытаются привлечь Дэвида Плуффа из круга приближенных лиц бывшего президента США Барака... РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-22T23:54
2024-07-22T23:54
в мире
сша
камала харрис
барак обама
мишель обама
politico
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Представители кандидата в президенты США от демократов Камалы Харрис пытаются привлечь Дэвида Плуффа из круга приближенных лиц бывшего президента США Барака Обамы на работу в ее предвыборный штаб, сообщила газета Politico с ссылкой на источники. "Дэвиду Плуффу, ведущему советнику бывшего президента Барака Обамы, представители вице-президента Камалы Харрис предложили высокую позицию в гибридной команде консультантов, по словам двух человек, знакомых с ситуацией", - пишет издание в понедельник. Плуфф возглавлял успешную предвыборную кампанию Обамы в 2008 году, после чего был назначен старшим советником Белого дома, затем работал на высокой позиции в Uber. Сейчас он входит в правление НКО Барака и Мишель Обамы. Politico отмечает, что пока команда Харрис находится в процессе формирования и еще не понятно, останутся ли с ней работать сотрудники ее совместной предвыборной кампании с действующим президентом США Джо Байденом на фоне его решения выйти из гонки. Вместе с тем Обама, которого с Байденом связывает давняя дружба, вчера воздержался от открытой поддержки кандидатуры Харрис, ограничившись призывом к демократической партии выбрать кандидата на замену прозрачным образом.
https://ria.ru/20240722/kharris-1961283191.html
https://ria.ru/20240721/obama--1961096291.html
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в мире, сша, камала харрис, барак обама, мишель обама, politico, uber, выборы президента сша — 2024, джо байден
В мире, США, Камала Харрис, Барак Обама, Мишель Обама, Politico, Uber, Выборы президента США — 2024, Джо Байден
Команда Харрис пытается завербовать советника Обамы, пишут СМИ

Politico: команда Харрис пытается нанять советника Обамы на работу в штаб

© AP Photo / Matt RourkeВице-президент США Камала Харрис
Вице-президент США Камала Харрис - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
© AP Photo / Matt Rourke
Вице-президент США Камала Харрис. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Представители кандидата в президенты США от демократов Камалы Харрис пытаются привлечь Дэвида Плуффа из круга приближенных лиц бывшего президента США Барака Обамы на работу в ее предвыборный штаб, сообщила газета Politico с ссылкой на источники.
"Дэвиду Плуффу, ведущему советнику бывшего президента Барака Обамы, представители вице-президента Камалы Харрис предложили высокую позицию в гибридной команде консультантов, по словам двух человек, знакомых с ситуацией", - пишет издание в понедельник.
Вице-президент США Камала Харрис - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
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Плуфф возглавлял успешную предвыборную кампанию Обамы в 2008 году, после чего был назначен старшим советником Белого дома, затем работал на высокой позиции в Uber. Сейчас он входит в правление НКО Барака и Мишель Обамы.
Politico отмечает, что пока команда Харрис находится в процессе формирования и еще не понятно, останутся ли с ней работать сотрудники ее совместной предвыборной кампании с действующим президентом США Джо Байденом на фоне его решения выйти из гонки.
Вместе с тем Обама, которого с Байденом связывает давняя дружба, вчера воздержался от открытой поддержки кандидатуры Харрис, ограничившись призывом к демократической партии выбрать кандидата на замену прозрачным образом.
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Обама воздержался от поддержки Харрис
21 июля, 22:58
 
В миреСШАКамала ХаррисБарак ОбамаМишель ОбамаPoliticoUberВыборы президента США — 2024Джо Байден
 
 
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