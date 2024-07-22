https://ria.ru/20240722/pluff-1961346553.html

Команда Харрис пытается завербовать советника Обамы, пишут СМИ

Команда Харрис пытается завербовать советника Обамы, пишут СМИ - РИА Новости, 22.07.2024

Команда Харрис пытается завербовать советника Обамы, пишут СМИ

Представители кандидата в президенты США от демократов Камалы Харрис пытаются привлечь Дэвида Плуффа из круга приближенных лиц бывшего президента США Барака... РИА Новости, 22.07.2024

2024-07-22T23:54

2024-07-22T23:54

2024-07-22T23:54

в мире

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выборы президента сша — 2024

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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Представители кандидата в президенты США от демократов Камалы Харрис пытаются привлечь Дэвида Плуффа из круга приближенных лиц бывшего президента США Барака Обамы на работу в ее предвыборный штаб, сообщила газета Politico с ссылкой на источники. "Дэвиду Плуффу, ведущему советнику бывшего президента Барака Обамы, представители вице-президента Камалы Харрис предложили высокую позицию в гибридной команде консультантов, по словам двух человек, знакомых с ситуацией", - пишет издание в понедельник. Плуфф возглавлял успешную предвыборную кампанию Обамы в 2008 году, после чего был назначен старшим советником Белого дома, затем работал на высокой позиции в Uber. Сейчас он входит в правление НКО Барака и Мишель Обамы. Politico отмечает, что пока команда Харрис находится в процессе формирования и еще не понятно, останутся ли с ней работать сотрудники ее совместной предвыборной кампании с действующим президентом США Джо Байденом на фоне его решения выйти из гонки. Вместе с тем Обама, которого с Байденом связывает давняя дружба, вчера воздержался от открытой поддержки кандидатуры Харрис, ограничившись призывом к демократической партии выбрать кандидата на замену прозрачным образом.

https://ria.ru/20240722/kharris-1961283191.html

https://ria.ru/20240721/obama--1961096291.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

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