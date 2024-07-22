https://ria.ru/20240722/plennyj-1961153034.html

Пленный ВСУ рассказал, как узнал, что будет участвовать в штурме

Пленный ВСУ рассказал, как узнал, что будет участвовать в штурме - РИА Новости, 22.07.2024

Пленный ВСУ рассказал, как узнал, что будет участвовать в штурме

Украинский военнопленный Сергей Кожемяко рассказал, как его подразделение только перед отправкой узнало, что будет участвовать в штурме, видео разговора... РИА Новости, 22.07.2024

2024-07-22T10:30

2024-07-22T10:30

2024-07-22T11:48

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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Украинский военнопленный Сергей Кожемяко рассказал, как его подразделение только перед отправкой узнало, что будет участвовать в штурме, видео разговора предоставило Минобороны РФ. "Что наступать будем не говорили, это сказали уже непосредственно перед отправкой", - сказал он. Кожемяко уточнил, что его подразделению было приказано вырыть окоп в районе Глубокого и держать оборону. "Мы когда заходили туда, бой уже был. Там бригада "Хартия" была, и нас к ним прикомандировали, как помощников, получается... Окопался сколько мог, по колено, может, меньше, потому что пули над головой свистят, особо не покопаешь, огонь был со всех сторон", - сказал пленный.По его словам, в результате подразделение попало в окружение российских войск, семь человек, включая командира, погибли, а 38 - убежали.

https://ria.ru/20240716/nastuplenie-1959934747.html

https://ria.ru/20240314/avdeevka-1932880636.html

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россия, вооруженные силы украины, украина