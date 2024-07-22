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Минфину по силам выполнить годовой план заимствований, заявил эксперт - РИА Новости, 22.07.2024
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05:07 22.07.2024
https://ria.ru/20240722/plan-1961117751.html
Минфину по силам выполнить годовой план заимствований, заявил эксперт
Минфину по силам выполнить годовой план заимствований, заявил эксперт - РИА Новости, 22.07.2024
Минфину по силам выполнить годовой план заимствований, заявил эксперт
План Минфина РФ по внутренним займам на 2024 год на фоне слабых результатов второго квартала и вероятного повышения ключевой ставки ЦБ остается реализуемым:... РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-22T05:07
2024-07-22T05:07
экономика
россия
антон силуанов
эльвира набиуллина
алексей заботкин
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. План Минфина РФ по внутренним займам на 2024 год на фоне слабых результатов второго квартала и вероятного повышения ключевой ставки ЦБ остается реализуемым: настроения инвесторов могут измениться в позитивную сторону, если ЦБ заявит о завершении цикла повышения ставки. В случае продолжения ее роста Минфин может предложить новые выпуски флоатеров по аналогии с четвертым кварталом 2022 года, таким мнением с РИА Новости поделился главный аналитик долговых рынков БК "Регион" Александр Ермак. "Минфин обычно не меняет объявленные параметры квартальных планов после начала их реализации. В текущих условиях выполнение квартального плана кажется затруднительным, но выполнение годового плана может быть более реалистичным … Увеличенный до 1,5 триллиона рублей план на третий квартал 2024 года выполнен на текущий момент всего на 7,5%, и для его успешного выполнения необходимо размещать почти по 139 миллиарда рублей в течение каждой оставшейся недели", - считает Ермак. Минфин РФ 19 июня после паузы возобновил проведение аукционов по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ). Министерство разместило во втором квартале ОФЗ на 505,5 миллиарда рублей по номинальной стоимости, выполнив квартальный план привлечения на рынке лишь на 50,5%. В третьем квартале Минфин планирует предложить на аукционах ОФЗ на 1,5 триллиона рублей. В начале июля министр финансов Антон Силуанов заявил, что министерство рассчитывает в третьем квартале 2024 года выполнить запланированную программу внутренних заимствований, но при этом ориентируясь на ситуацию на рынке. Причины результатов во II квартале Среди основных причин слабых результатов первичного рынка в последние месяцы эксперт выделяет неблагоприятную конъюнктуру вторичного рынка, где в последнее время ежемесячно обновляются локальные (за последние два года) минимумы по ценам и максимумы по доходности ОФЗ. "На этом фоне на аукционах наблюдается постоянное снижение спроса со стороны инвесторов на облигации с фиксированным доходом (в первую очередь, на новые долгосрочные выпуски) и рост агрессивности выставляемых заявок как по ОФЗ-ПД, так и по ОФЗ-ПК, при спросе на которые в пределах 190-250 миллиардов рублей доля отсеченных заявок эмитентом на последних аукционах составляла в пределах 72-94% от объема заявок инвесторов", - объясняет Ермак. Помимо этого, в мае-июне Минфин признал три аукциона не состоявшимися в связи с отсутствием заявок по приемлемым уровням цен, а также в конце мая и начале июня из-за возросшей волатильности на финансовых рынках министерство отказалось от проведения аукционов по размещению ОФЗ для стабилизации рыночной ситуации, напоминает эксперт. "На этой неделе, 17 июля, аукцион по размещению двенадцатилетнего выпуска ОФЗ-ПД также был признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок по приемлемым ценам", - отметил Ермак. Перспективы в случае повышения ставки ЦБ Предметом обсуждения на заседании ЦБ 26 июля станет шаг повышения ключевой ставки, заявила в начале июля глава Банка России Эльвира Набиуллина. В свою очередь зампред ЦБ Алексей Заботкин отметил, что аргументы для повышения ключевой ставки становятся еще более весомыми, а аргументы в пользу ее сохранения заметно ослабли. Так, если Банк России до конца 2024 года заявит о завершении цикла повышения ключевой ставки, то тогда, как полагает эксперт, нельзя исключать вероятность изменения настроений инвесторов в позитивную сторону. В то же время Ермак допускает вариант, что Минфин может предложить к размещению новые выпуски флоатеров, если ставка ЦБ продолжит расти. "В случае продолжения цикла повышения ключевой ставки до конца текущего года мы не исключаем возможность Минфина предложить к размещению новых выпусков ОФЗ-ПК, как это было в четвертом квартале 2022 года, когда было продано 95,6% от годового объема размещения, составившего 100,65% годового плана на 2022 год", - считает Ермак.
https://ria.ru/20240709/defitsit-1958420656.html
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экономика, россия, антон силуанов, эльвира набиуллина, алексей заботкин, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Россия, Антон Силуанов, Эльвира Набиуллина, Алексей Заботкин, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Минфину по силам выполнить годовой план заимствований, заявил эксперт

Эксперт Ермак: план Минфина по внутренним займам остается реализуемым

© РИА Новости / Владимир Баранов | Перейти в медиабанкТабличка на здании Министерства финансов РФ
Табличка на здании Министерства финансов РФ - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
© РИА Новости / Владимир Баранов
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Табличка на здании Министерства финансов РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. План Минфина РФ по внутренним займам на 2024 год на фоне слабых результатов второго квартала и вероятного повышения ключевой ставки ЦБ остается реализуемым: настроения инвесторов могут измениться в позитивную сторону, если ЦБ заявит о завершении цикла повышения ставки. В случае продолжения ее роста Минфин может предложить новые выпуски флоатеров по аналогии с четвертым кварталом 2022 года, таким мнением с РИА Новости поделился главный аналитик долговых рынков БК "Регион" Александр Ермак.
"Минфин обычно не меняет объявленные параметры квартальных планов после начала их реализации. В текущих условиях выполнение квартального плана кажется затруднительным, но выполнение годового плана может быть более реалистичным … Увеличенный до 1,5 триллиона рублей план на третий квартал 2024 года выполнен на текущий момент всего на 7,5%, и для его успешного выполнения необходимо размещать почти по 139 миллиарда рублей в течение каждой оставшейся недели", - считает Ермак.
Минфин РФ 19 июня после паузы возобновил проведение аукционов по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ). Министерство разместило во втором квартале ОФЗ на 505,5 миллиарда рублей по номинальной стоимости, выполнив квартальный план привлечения на рынке лишь на 50,5%. В третьем квартале Минфин планирует предложить на аукционах ОФЗ на 1,5 триллиона рублей.
В начале июля министр финансов Антон Силуанов заявил, что министерство рассчитывает в третьем квартале 2024 года выполнить запланированную программу внутренних заимствований, но при этом ориентируясь на ситуацию на рынке.
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Причины результатов во II квартале

Среди основных причин слабых результатов первичного рынка в последние месяцы эксперт выделяет неблагоприятную конъюнктуру вторичного рынка, где в последнее время ежемесячно обновляются локальные (за последние два года) минимумы по ценам и максимумы по доходности ОФЗ.
"На этом фоне на аукционах наблюдается постоянное снижение спроса со стороны инвесторов на облигации с фиксированным доходом (в первую очередь, на новые долгосрочные выпуски) и рост агрессивности выставляемых заявок как по ОФЗ-ПД, так и по ОФЗ-ПК, при спросе на которые в пределах 190-250 миллиардов рублей доля отсеченных заявок эмитентом на последних аукционах составляла в пределах 72-94% от объема заявок инвесторов", - объясняет Ермак.
Помимо этого, в мае-июне Минфин признал три аукциона не состоявшимися в связи с отсутствием заявок по приемлемым уровням цен, а также в конце мая и начале июня из-за возросшей волатильности на финансовых рынках министерство отказалось от проведения аукционов по размещению ОФЗ для стабилизации рыночной ситуации, напоминает эксперт.
"На этой неделе, 17 июля, аукцион по размещению двенадцатилетнего выпуска ОФЗ-ПД также был признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок по приемлемым ценам", - отметил Ермак.
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Перспективы в случае повышения ставки ЦБ

Предметом обсуждения на заседании ЦБ 26 июля станет шаг повышения ключевой ставки, заявила в начале июля глава Банка России Эльвира Набиуллина. В свою очередь зампред ЦБ Алексей Заботкин отметил, что аргументы для повышения ключевой ставки становятся еще более весомыми, а аргументы в пользу ее сохранения заметно ослабли.
Так, если Банк России до конца 2024 года заявит о завершении цикла повышения ключевой ставки, то тогда, как полагает эксперт, нельзя исключать вероятность изменения настроений инвесторов в позитивную сторону. В то же время Ермак допускает вариант, что Минфин может предложить к размещению новые выпуски флоатеров, если ставка ЦБ продолжит расти.
"В случае продолжения цикла повышения ключевой ставки до конца текущего года мы не исключаем возможность Минфина предложить к размещению новых выпусков ОФЗ-ПК, как это было в четвертом квартале 2022 года, когда было продано 95,6% от годового объема размещения, составившего 100,65% годового плана на 2022 год", - считает Ермак.
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ЭкономикаРоссияАнтон СилуановЭльвира НабиуллинаАлексей ЗаботкинЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
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