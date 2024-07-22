Рейтинг@Mail.ru
Улицы и набережные в Петербурге готовят к празднованию Дня ВМФ - РИА Новости, 22.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:57 22.07.2024
https://ria.ru/20240722/peterburg-1961273793.html
Улицы и набережные в Петербурге готовят к празднованию Дня ВМФ
Улицы и набережные в Петербурге готовят к празднованию Дня ВМФ - РИА Новости, 22.07.2024
Улицы и набережные в Петербурге готовят к празднованию Дня ВМФ
Улицы и набережные, прилегающие к акватории Невы в Санкт-Петербурге, готовят к празднованию Дня Военно-Морского флота России, сообщил городской комитет по... РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-22T16:57
2024-07-22T16:57
санкт-петербург
россия
день военно-морского флота
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1e/1887176579_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_59c26b55244d1607134746859ec6874f.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 июл - РИА Новости. Улицы и набережные, прилегающие к акватории Невы в Санкт-Петербурге, готовят к празднованию Дня Военно-Морского флота России, сообщил городской комитет по благоустройству. "В ближайшие выходные в Петербурге пройдет празднование Дня Военно-морского флота, запланирован парад кораблей ВМФ России. В центре ожидается большой наплыв жителей и гостей города, поэтому сотрудники дорожных предприятий и садово-паркового хозяйства с особой тщательностью готовят улицы и набережные, прилегающие к акватории Невы", - говорится в сообщении. Отмечается, что на время проведения мероприятий личный состав подведомственных комитету по благоустройству организаций будет переведен на особый режим.
https://ria.ru/20240722/den_vmf-1959233813.html
санкт-петербург
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1e/1887176579_853:384:3072:2048_1920x0_80_0_0_56c9a1c7dc5de9682ee015f5ad190e8c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
санкт-петербург, россия, день военно-морского флота
Санкт-Петербург, Россия, День Военно-Морского Флота
Улицы и набережные в Петербурге готовят к празднованию Дня ВМФ

Улицы и набережные в Петербурге готовят к празднованию Дня Военно-Морского флота

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкРазведенные мосты на Неве перед началом Главного военно-морского парада в честь Дня ВМФ РФ в Санкт-Петербурге
Разведенные мосты на Неве перед началом Главного военно-морского парада в честь Дня ВМФ РФ в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Разведенные мосты на Неве перед началом Главного военно-морского парада в честь Дня ВМФ РФ в Санкт-Петербурге. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 июл - РИА Новости. Улицы и набережные, прилегающие к акватории Невы в Санкт-Петербурге, готовят к празднованию Дня Военно-Морского флота России, сообщил городской комитет по благоустройству.
«
"В ближайшие выходные в Петербурге пройдет празднование Дня Военно-морского флота, запланирован парад кораблей ВМФ России. В центре ожидается большой наплыв жителей и гостей города, поэтому сотрудники дорожных предприятий и садово-паркового хозяйства с особой тщательностью готовят улицы и набережные, прилегающие к акватории Невы", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на время проведения мероприятий личный состав подведомственных комитету по благоустройству организаций будет переведен на особый режим.
День ВМФ - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
День ВМФ в 2024 году: история и традиции праздника
Вчера, 13:57
 
Санкт-ПетербургРоссияДень Военно-Морского Флота
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала