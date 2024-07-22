https://ria.ru/20240722/peterburg-1961273793.html

Улицы и набережные в Петербурге готовят к празднованию Дня ВМФ

Улицы и набережные в Петербурге готовят к празднованию Дня ВМФ - РИА Новости, 22.07.2024

Улицы и набережные в Петербурге готовят к празднованию Дня ВМФ

Улицы и набережные, прилегающие к акватории Невы в Санкт-Петербурге, готовят к празднованию Дня Военно-Морского флота России, сообщил городской комитет по... РИА Новости, 22.07.2024

2024-07-22T16:57

2024-07-22T16:57

2024-07-22T16:57

санкт-петербург

россия

день военно-морского флота

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 июл - РИА Новости. Улицы и набережные, прилегающие к акватории Невы в Санкт-Петербурге, готовят к празднованию Дня Военно-Морского флота России, сообщил городской комитет по благоустройству. "В ближайшие выходные в Петербурге пройдет празднование Дня Военно-морского флота, запланирован парад кораблей ВМФ России. В центре ожидается большой наплыв жителей и гостей города, поэтому сотрудники дорожных предприятий и садово-паркового хозяйства с особой тщательностью готовят улицы и набережные, прилегающие к акватории Невы", - говорится в сообщении. Отмечается, что на время проведения мероприятий личный состав подведомственных комитету по благоустройству организаций будет переведен на особый режим.

https://ria.ru/20240722/den_vmf-1959233813.html

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санкт-петербург, россия, день военно-морского флота