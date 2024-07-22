https://ria.ru/20240722/peterburg-1961136927.html

В Петербурге задержали владельца фирмы, легализовавшей 40 мигрантов

В Петербурге задержали владельца фирмы, легализовавшей 40 мигрантов - РИА Новости, 22.07.2024

В Петербурге задержали владельца фирмы, легализовавшей 40 мигрантов

Полиция Санкт-Петербурга пресекла деятельность фирмы, которая успела незаконно легализовать 40 мигрантов, ее владелец задержан, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 22.07.2024

2024-07-22T09:28

2024-07-22T09:28

2024-07-22T09:40

происшествия

санкт-петербург

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 июл – РИА Новости. Полиция Санкт-Петербурга пресекла деятельность фирмы, которая успела незаконно легализовать 40 мигрантов, ее владелец задержан, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ."Сотрудники экономической полиции Центрального района Санкт-Петербурга в ходе оперативной работы по информации о возможных противоправных действиях, связанных с фиктивной постановкой на миграционный учет иностранных граждан, выявили коммерческую структуру, через которую был организован канал нелегальной миграции. Оперативники задержали двоих подозреваемых: 42-летнего предпринимателя из Архангельска, владельца фирмы, и его 39-летнего помощника", – говорится в сообщении. Как рассказали в ГУМВД, подозреваемые в середине мая организовали в фирму по предоставлению миграционных услуг иностранным гражданам, офис которой разместился на Новгородской улице. За два месяца они успели легализовать 40 иностранцев, а также оформили 7 трудовых патентов, получив от незаконной деятельности, по предварительным данным, около 350 тысяч рублей. В настоящее время полицейские проверяют фигурантов на причастность к другим криминальным эпизодам.

https://ria.ru/20240716/migratsiya-1960111892.html

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происшествия, санкт-петербург, россия