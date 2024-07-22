https://ria.ru/20240722/peskov-1961194796.html
В Кремле оценили текущий период в отношениях России и США
В Кремле оценили текущий период в отношениях России и США - РИА Новости, 22.07.2024
В Кремле оценили текущий период в отношениях России и США
Российско-американские отношения переживают наихудший период в своей истории, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-22T12:59
2024-07-22T12:59
2024-07-22T12:59
россия
дмитрий песков
сша
политика
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Российско-американские отношения переживают наихудший период в своей истории, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "(Российско-американские отношения - ред.) сейчас переживают наихудший период в их истории", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20240722/peskov-1961191018.html
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россия, дмитрий песков, сша, политика
Россия, Дмитрий Песков, США, Политика
В Кремле оценили текущий период в отношениях России и США
Песков: отношения России и США переживают наихудший период в своей истории