https://ria.ru/20240722/peskov-1961194796.html

В Кремле оценили текущий период в отношениях России и США

В Кремле оценили текущий период в отношениях России и США - РИА Новости, 22.07.2024

В Кремле оценили текущий период в отношениях России и США

Российско-американские отношения переживают наихудший период в своей истории, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 22.07.2024

2024-07-22T12:59

2024-07-22T12:59

2024-07-22T12:59

россия

дмитрий песков

сша

политика

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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Российско-американские отношения переживают наихудший период в своей истории, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "(Российско-американские отношения - ред.) сейчас переживают наихудший период в их истории", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20240722/peskov-1961191018.html

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россия, дмитрий песков, сша, политика