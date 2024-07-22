Рейтинг@Mail.ru
Песков прокомментировал слова Зеленского о возможности диалога с Россией - РИА Новости, 22.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:53 22.07.2024
https://ria.ru/20240722/peskov-1961192988.html
Песков прокомментировал слова Зеленского о возможности диалога с Россией
Песков прокомментировал слова Зеленского о возможности диалога с Россией - РИА Новости, 22.07.2024
Песков прокомментировал слова Зеленского о возможности диалога с Россией
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал слова Владимира Зеленского о возможности диалога с Россией, отметив, что нужно подождать... РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-22T12:53
2024-07-22T12:53
россия
украина
владимир зеленский
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/08/1944774739_0:129:3169:1912_1920x0_80_0_0_42b422509375d6dce47acfde0ab8f766.jpg
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал слова Владимира Зеленского о возможности диалога с Россией, отметив, что нужно подождать конкретных действий, если они будут. Ранее Зеленский заявил, что допускает возможность переговоров с представителями России о завершении конфликта на Украине, несмотря на введенный запрет на переговоры с Москвой. "Что конкретно стоит за этими словами? О каких конкретно планах идет речь, о каких действиях в этом направлении, если разговор идет серьезный? Пока мы судить не можем, здесь, наверное, нужно подождать каких-то конкретных действий, если таковые будут", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос о том, как в Кремле оценивают заявление Зеленского о возможном диалоге с Россией. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявляли, что абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
https://ria.ru/20240722/zelenskiy-1961145337.html
https://ria.ru/20240330/zelenskiy-1936797418.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/08/1944774739_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_1cdcb949ca4053959f22d50cd48f40d0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, владимир зеленский, дмитрий песков
Россия, Украина, Владимир Зеленский, Дмитрий Песков
Песков прокомментировал слова Зеленского о возможности диалога с Россией

Песков о словах Зеленского о диалоге с РФ: нужно подождать конкретных действий

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал слова Владимира Зеленского о возможности диалога с Россией, отметив, что нужно подождать конкретных действий, если они будут.
Ранее Зеленский заявил, что допускает возможность переговоров с представителями России о завершении конфликта на Украине, несмотря на введенный запрет на переговоры с Москвой.
Владимир Зеленский на саммите G7 в Италии - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
"Допускает": стало известно, что планирует Зеленский в отношении России
10:05
«
"Что конкретно стоит за этими словами? О каких конкретно планах идет речь, о каких действиях в этом направлении, если разговор идет серьезный? Пока мы судить не можем, здесь, наверное, нужно подождать каких-то конкретных действий, если таковые будут", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос о том, как в Кремле оценивают заявление Зеленского о возможном диалоге с Россией.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявляли, что абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
Официальный представитель МИД Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 30.03.2024
Захарова прокомментировала слова Зеленского о переговорах с Россией
30 марта, 10:47
 
РоссияУкраинаВладимир ЗеленскийДмитрий Песков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала