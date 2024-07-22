https://ria.ru/20240722/peskov-1961192988.html

Песков прокомментировал слова Зеленского о возможности диалога с Россией

Песков прокомментировал слова Зеленского о возможности диалога с Россией - РИА Новости, 22.07.2024

Песков прокомментировал слова Зеленского о возможности диалога с Россией

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал слова Владимира Зеленского о возможности диалога с Россией, отметив, что нужно подождать... РИА Новости, 22.07.2024

2024-07-22T12:53

2024-07-22T12:53

2024-07-22T12:53

россия

украина

владимир зеленский

дмитрий песков

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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал слова Владимира Зеленского о возможности диалога с Россией, отметив, что нужно подождать конкретных действий, если они будут. Ранее Зеленский заявил, что допускает возможность переговоров с представителями России о завершении конфликта на Украине, несмотря на введенный запрет на переговоры с Москвой. "Что конкретно стоит за этими словами? О каких конкретно планах идет речь, о каких действиях в этом направлении, если разговор идет серьезный? Пока мы судить не можем, здесь, наверное, нужно подождать каких-то конкретных действий, если таковые будут", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос о том, как в Кремле оценивают заявление Зеленского о возможном диалоге с Россией. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявляли, что абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.

https://ria.ru/20240722/zelenskiy-1961145337.html

https://ria.ru/20240330/zelenskiy-1936797418.html

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россия, украина, владимир зеленский, дмитрий песков