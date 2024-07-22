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В Перми мужчина пытался дать сотруднику ФНС взятку в листьях салата
В Перми мужчина пытался дать сотруднику ФНС взятку в листьях салата - РИА Новости, 22.07.2024
В Перми мужчина пытался дать сотруднику ФНС взятку в листьях салата
Сотрудник компании в Перми пытался дать налоговику взятку в полмиллиона рублей, завернув деньги в листья салата, фигурант задержан, возбуждено дело, сообщает... РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-22T11:24
2024-07-22T11:24
2024-07-22T11:55
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ПЕРМЬ, 22 июл - РИА Новости. Сотрудник компании в Перми пытался дать налоговику взятку в полмиллиона рублей, завернув деньги в листья салата, фигурант задержан, возбуждено дело, сообщает УФСБ России по Пермскому краю. "Задержан сотрудник коммерческой организации при попытке незаконной передачи денежных средств представителю налогового органа", - говорится в сообщении. Сотрудники УФСБ установили, что задержанный планировал передать налоговику 500 тысяч рублей для прекращения мероприятий налогового контроля. Деньги были завернуты в пучок листового салата. Возбуждено дело о взятке.
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происшествия, пермь, россия, пермский край
Происшествия, Пермь, Россия, Пермский край
В Перми мужчина пытался дать сотруднику ФНС взятку в листьях салата
Сотрудник пермской компании хотел дать налоговику взятку в полмиллиона рублей