https://ria.ru/20240722/pentagon-1961336278.html

Пентагон обнародовал обновленную стратегию США по Арктике

Пентагон обнародовал обновленную стратегию США по Арктике - РИА Новости, 22.07.2024

Пентагон обнародовал обновленную стратегию США по Арктике

Министерство обороны США опубликовало обновленную стратегию по Арктике. РИА Новости, 22.07.2024

2024-07-22T22:11

2024-07-22T22:11

2024-07-22T23:39

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ВАШИНГТОН, 22 июл — РИА Новости. Министерство обороны США опубликовало обновленную стратегию по Арктике."Крупные геополитические изменения, <...> а также растущие последствия изменений климата создают потребность в выработке новых стратегических подходов к Арктике", — говорится в документе.Среди изменений на мировой арене указаны российская спецоперация на Украине, вступление Финляндии и Швеции в НАТО, а также расширение сотрудничества между Москвой и Пекином. В Пентагоне отметили, что Арктика превращается в площадку "стратегической конкуренции" и США вместе со своими союзниками и партнерами "должны быть готовы вместе ответить на этот вызов".Согласно документу, у Вашингтона вызывают озабоченность укрепляющееся взаимодействие Москвы и Пекина в этом регионе, растущие возможности России в Арктике, "которые потенциально представляют угрозу территории Соединенных Штатов и союзников", а также проблемы климата."Арктика может пережить первое лето без льдов уже к 2030 году, и потеря льдов приведет к оживлению арктических морских путей и повышению доступности подводных ресурсов. Увеличение человеческой активности в свою очередь повысит риски случайностей, просчетов и ухудшения экологической ситуации", — сказано в документе.В Пентагоне также утверждают, что США заинтересованы в мирной, стабильной Арктике и видят в этом регионе зону сотрудничества. При этом Вашингтон намерен проводить там как самостоятельные, так и интернациональные военные учения для демонстрации своей боеспособности и оперативной совместимости. Соединенные Штаты планируют сотрудничать со своими партнерами и союзниками в Арктике, а также промышленными компаниями и местными племенами Аляски для укрепления местных сил сдерживания. Согласно стратегии, это необходимо для улучшения возможностей мониторинга и реагирования с учетом требований Национальной оборонной стратегии США.Кроме того, Пентагон намерен улучшить понимание оперативной среды в Арктике, инвестируя в приборы обнаружения, разведывательную деятельность и обмен информацией. Также речь идет о создании к 2030 году более чем 250 многоцелевых боевых самолетов для операций в этом регионе. Помимо этого, министерство обороны США намерено использовать новые системы наблюдения и предупреждения о ракетном нападении с размещением в космосе для борьбы с угрозами в Арктике.В конце прошлого года начальник Генштаба российских Вооруженных сил Валерий Герасимов заявлял, что Запад наращивает военное присутствие в высоких широтах Арктики и развивает там военную инфраструктуру. При этом он пояснил, что Москва разместила там свои войска не для демонстрации силы, а для обеспечения безопасности экономического освоения региона, в том числе судоходства в акватории Северного морского пути и реализации проектов в области разведки и добычи природных ресурсов.

https://ria.ru/20240416/neft-1940312295.html

https://ria.ru/20240619/vmf-1954056247.html

https://ria.ru/20240528/arktika-1948911406.html

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в мире, сша, украина, россия, нато, министерство обороны сша