Пентагон обнародовал обновленную стратегию США по Арктике
Пентагон объяснил обновление стратегии по Арктике изменениями в геополитике
© AP Photo / Carolyn KasterПентагон
© AP Photo / Carolyn Kaster
Пентагон. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 22 июл — РИА Новости. Министерство обороны США опубликовало обновленную стратегию по Арктике.
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"Крупные геополитические изменения, <...> а также растущие последствия изменений климата создают потребность в выработке новых стратегических подходов к Арктике", — говорится в документе.
Среди изменений на мировой арене указаны российская спецоперация на Украине, вступление Финляндии и Швеции в НАТО, а также расширение сотрудничества между Москвой и Пекином. В Пентагоне отметили, что Арктика превращается в площадку "стратегической конкуренции" и США вместе со своими союзниками и партнерами "должны быть готовы вместе ответить на этот вызов".
Согласно документу, у Вашингтона вызывают озабоченность укрепляющееся взаимодействие Москвы и Пекина в этом регионе, растущие возможности России в Арктике, "которые потенциально представляют угрозу территории Соединенных Штатов и союзников", а также проблемы климата.
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"Арктика может пережить первое лето без льдов уже к 2030 году, и потеря льдов приведет к оживлению арктических морских путей и повышению доступности подводных ресурсов. Увеличение человеческой активности в свою очередь повысит риски случайностей, просчетов и ухудшения экологической ситуации", — сказано в документе.
В Пентагоне также утверждают, что США заинтересованы в мирной, стабильной Арктике и видят в этом регионе зону сотрудничества. При этом Вашингтон намерен проводить там как самостоятельные, так и интернациональные военные учения для демонстрации своей боеспособности и оперативной совместимости. Соединенные Штаты планируют сотрудничать со своими партнерами и союзниками в Арктике, а также промышленными компаниями и местными племенами Аляски для укрепления местных сил сдерживания. Согласно стратегии, это необходимо для улучшения возможностей мониторинга и реагирования с учетом требований Национальной оборонной стратегии США.
Кроме того, Пентагон намерен улучшить понимание оперативной среды в Арктике, инвестируя в приборы обнаружения, разведывательную деятельность и обмен информацией. Также речь идет о создании к 2030 году более чем 250 многоцелевых боевых самолетов для операций в этом регионе. Помимо этого, министерство обороны США намерено использовать новые системы наблюдения и предупреждения о ракетном нападении с размещением в космосе для борьбы с угрозами в Арктике.
В конце прошлого года начальник Генштаба российских Вооруженных сил Валерий Герасимов заявлял, что Запад наращивает военное присутствие в высоких широтах Арктики и развивает там военную инфраструктуру. При этом он пояснил, что Москва разместила там свои войска не для демонстрации силы, а для обеспечения безопасности экономического освоения региона, в том числе судоходства в акватории Северного морского пути и реализации проектов в области разведки и добычи природных ресурсов.
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