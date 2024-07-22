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Пелоси сыграла ключевую роль в выходе Байдена из гонки, пишут СМИ - РИА Новости, 22.07.2024
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16:26 22.07.2024
https://ria.ru/20240722/pelos-1961261384.html
Пелоси сыграла ключевую роль в выходе Байдена из гонки, пишут СМИ
Пелоси сыграла ключевую роль в выходе Байдена из гонки, пишут СМИ - РИА Новости, 22.07.2024
Пелоси сыграла ключевую роль в выходе Байдена из гонки, пишут СМИ
Экс-спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси сыграла ключевую роль в отказе президента США Джо Байдена от участия в президентских выборах в ноябре,... РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-22T16:26
2024-07-22T16:26
в мире
сша
джо байден
нэнси пелоси
выборы президента сша — 2024
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Экс-спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси сыграла ключевую роль в отказе президента США Джо Байдена от участия в президентских выборах в ноябре, передает телеканал NBC News со ссылкой на источники. "Пелоси… сыграла ключевую роль в деликатном подначивании президента Джо Байдена к отказу от участия", - указывает телеканал. Отмечается, что, хотя Пелоси никогда публично не призывала Байдена к выходу из президентской гонки, за кулисами она методично вела разговоры с конгрессменами и донорами Демократической партии с тем, чтобы повлиять на их мнение. Источники заявили телеканалу, что каждый раз, когда тема отказа Байдена от участия в выборах начинала угасать, Пелоси начинала ее вновь "разжигать". Президент США Джо Байден в воскресенье заявил, что не будет пытаться переизбраться на второй срок. Он поддержал кандидатуру своего вице-президента Камалы Харрис. Кандидат от республиканцев Дональд Трамп неоднократно заявлял, что Харрис ему будет победить гораздо легче.
https://ria.ru/20240722/pelos-1961190395.html
https://ria.ru/20240722/bajden-1961232636.html
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в мире, сша, джо байден, нэнси пелоси, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Джо Байден, Нэнси Пелоси, Выборы президента США — 2024
Пелоси сыграла ключевую роль в выходе Байдена из гонки, пишут СМИ

NBC News: Пелоси сыграла ключевую роль в отказе Байдена от участия в выборах

© Sputnik / Асатур Есаянц | Перейти в медиабанкСпикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси
Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в медиабанк
Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Экс-спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси сыграла ключевую роль в отказе президента США Джо Байдена от участия в президентских выборах в ноябре, передает телеканал NBC News со ссылкой на источники.
"Пелоси… сыграла ключевую роль в деликатном подначивании президента Джо Байдена к отказу от участия", - указывает телеканал.
Нэнси Пелоси - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
Пелоси воздержалась от поддержки Харрис
Вчера, 12:44
Отмечается, что, хотя Пелоси никогда публично не призывала Байдена к выходу из президентской гонки, за кулисами она методично вела разговоры с конгрессменами и донорами Демократической партии с тем, чтобы повлиять на их мнение.
Источники заявили телеканалу, что каждый раз, когда тема отказа Байдена от участия в выборах начинала угасать, Пелоси начинала ее вновь "разжигать".
Президент США Джо Байден в воскресенье заявил, что не будет пытаться переизбраться на второй срок. Он поддержал кандидатуру своего вице-президента Камалы Харрис. Кандидат от республиканцев Дональд Трамп неоднократно заявлял, что Харрис ему будет победить гораздо легче.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
СМИ рассказали, кто убедил Байдена отказаться от переизбрания
Вчера, 14:57
 
В миреСШАДжо БайденНэнси ПелосиВыборы президента США — 2024
 
 
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