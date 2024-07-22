https://ria.ru/20240722/pazenko-1961308245.html

Замглавы Росимущества Пазенко освободили от должности

Замглавы Росимущества Пазенко освободили от должности - РИА Новости, 22.07.2024

Замглавы Росимущества Пазенко освободили от должности

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин освободил от должности заместителя руководителя Федерального агентства по управлению госимуществом Ирину Пазенко, которой... РИА Новости, 22.07.2024

2024-07-22T18:50

2024-07-22T18:50

2024-07-22T18:56

федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество)

политика

россия

михаил мишустин

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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин освободил от должности заместителя руководителя Федерального агентства по управлению госимуществом Ирину Пазенко, которой ранее объявил замечание за ненадлежащее исполнение возложенных на нее должностных обязанностей. Соответствующее распоряжение опубликовано в понедельник на портале официальной и правовой информации."Освободить Пазенко Ирину Андреевну от должности заместителя руководителя Федерального агентства по управлению государственным имуществом по ее просьбе", - говорится в распоряжении.

https://ria.ru/20240722/zavalnyy-1961219343.html

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федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество), политика, россия, михаил мишустин