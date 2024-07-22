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Замглавы Росимущества Пазенко освободили от должности - РИА Новости, 22.07.2024
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18:50 22.07.2024 (обновлено: 18:56 22.07.2024)
https://ria.ru/20240722/pazenko-1961308245.html
Замглавы Росимущества Пазенко освободили от должности
Замглавы Росимущества Пазенко освободили от должности - РИА Новости, 22.07.2024
Замглавы Росимущества Пазенко освободили от должности
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин освободил от должности заместителя руководителя Федерального агентства по управлению госимуществом Ирину Пазенко, которой... РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-22T18:50
2024-07-22T18:56
федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество)
политика
россия
михаил мишустин
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин освободил от должности заместителя руководителя Федерального агентства по управлению госимуществом Ирину Пазенко, которой ранее объявил замечание за ненадлежащее исполнение возложенных на нее должностных обязанностей. Соответствующее распоряжение опубликовано в понедельник на портале официальной и правовой информации."Освободить Пазенко Ирину Андреевну от должности заместителя руководителя Федерального агентства по управлению государственным имуществом по ее просьбе", - говорится в распоряжении.
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федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество), политика, россия, михаил мишустин
Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество), Политика, Россия, Михаил Мишустин
Замглавы Росимущества Пазенко освободили от должности

Мишустин освободил замглавы Росимущества Пазенко от должности по ее просьбе

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкЗдание Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущества)
Здание Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущества) - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
© РИА Новости / Антон Денисов
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Здание Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущества). Архивное фото
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин освободил от должности заместителя руководителя Федерального агентства по управлению госимуществом Ирину Пазенко, которой ранее объявил замечание за ненадлежащее исполнение возложенных на нее должностных обязанностей. Соответствующее распоряжение опубликовано в понедельник на портале официальной и правовой информации.
"Освободить Пазенко Ирину Андреевну от должности заместителя руководителя Федерального агентства по управлению государственным имуществом по ее просьбе", - говорится в распоряжении.
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Вчера, 14:13
 
Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество)ПолитикаРоссияМихаил Мишустин
 
 
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