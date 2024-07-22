https://ria.ru/20240722/patrushev-1961292866.html
Патрушев рассказал о подготовке нацпроекта "Экологическое благополучие"
Патрушев рассказал о подготовке нацпроекта "Экологическое благополучие" - РИА Новости, 22.07.2024
Патрушев рассказал о подготовке нацпроекта "Экологическое благополучие"
Подготовка нацпроекта "Экологическое благополучие" завершается, она идет параллельно с формированием закона о бюджете, поэтому правила предоставления средств... РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-22T17:55
2024-07-22T17:55
2024-07-22T17:56
россия
дмитрий патрушев
экономика
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Подготовка нацпроекта "Экологическое благополучие" завершается, она идет параллельно с формированием закона о бюджете, поэтому правила предоставления средств российским регионам должны быть утверждены своевременно, сообщили в пресс-службе вице-премьера РФ Дмитрия Патрушева. Вице-премьер провел совещание, посвященное формированию нацпроекта "Экологическое благополучие". "Отдельно отмечу, что подготовка нацпроекта идет параллельно с формированием закона о бюджете, поэтому должны быть своевременно утверждены правила предоставления средств субъектам", - цитирует пресс-служба Патрушева. По его словам, формирование нацпроекта "Экологическое благополучие" завершается, в него включены основные мероприятия в сфере охраны окружающей среды и рационального природопользования.
https://ria.ru/20240328/baykal-1936483931.html
https://ria.ru/20240401/ekologiya-1937105002.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, дмитрий патрушев, экономика
Россия, Дмитрий Патрушев, Экономика
Патрушев рассказал о подготовке нацпроекта "Экологическое благополучие"
Патрушев: подготовка нацпроекта "Экологическое благополучие" завершается