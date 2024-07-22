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Калужские власти ожидают роста на 40% пассажиропотока аэропорта "Калуга" - РИА Новости, 22.07.2024
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Калужская область
 
19:07 22.07.2024
https://ria.ru/20240722/passazhiropotok-1961311437.html
Калужские власти ожидают роста на 40% пассажиропотока аэропорта "Калуга"
Калужские власти ожидают роста на 40% пассажиропотока аэропорта "Калуга" - РИА Новости, 22.07.2024
Калужские власти ожидают роста на 40% пассажиропотока аэропорта "Калуга"
Пассажиропоток международного аэропорта "Калуга", согласно планам, за этот год вырастет более чем на 40% и составит порядка 170 тысяч человек, ожидается его... РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-22T19:07
2024-07-22T19:07
калужская область
калужская область
калининград
екатеринбург
владислав шапша
совет федерации рф
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КАЛУГА, 22 июл – РИА Новости. Пассажиропоток международного аэропорта "Калуга", согласно планам, за этот год вырастет более чем на 40% и составит порядка 170 тысяч человек, ожидается его дальнейшее увеличение, сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша. Губернатор сообщил в своем Telegram-канале, что обсудил вопросы развития международного аэропорта "Калуга" с его генеральным директором Салаватом Кутушевым. "Планируем, что пассажиропоток за этот год вырастет более чем на 40% и составит порядка 170 тысяч человек. Задачи на перспективу – его дальнейшее увеличение. А также привлечение новых авиакомпаний, развитие грузовых авиаперевозок. Во многом их решение связано с реконструкцией взлетно-посадочной полосы. В этом вопросе уже заручились поддержкой Совета Федерации и правительства РФ", - написал Шапша. По данным правительства Калужской области, в планах - удлинение взлетно-посадочной полосы на 300 метров, что позволит обслуживать грузовые самолеты нового поколения с коммерческой загрузкой до 30 тонн, а также обеспечит возможность эксплуатации перспективного российского среднемагистрального пассажирского самолёта МС-21. Шапша отметил, что из калужской авиагавани выполняются полеты по 10 направлениям: восемь – внутренних, два – международных. В этом году открыли новые рейсы в Калининград, Екатеринбург, Казань и Череповец, а также увеличили количество перелетов в Сочи. "С авиакомпаниями прорабатывают вопрос о расширении маршрутной сети. По России - это Киров и Великий Устюг. Ведутся переговоры об открытии прямого авиасообщения со Стамбулом уже осенью этого года", - сообщил глава Калужской области.
https://ria.ru/20240124/kaluga-1923252419.html
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калужская область, калининград, екатеринбург, владислав шапша, совет федерации рф, мс-21
Калужская область, Калужская область, Калининград, Екатеринбург, Владислав Шапша, Совет Федерации РФ, МС-21

Калужские власти ожидают роста на 40% пассажиропотока аэропорта "Калуга"

© Фото : Международный аэропорт Калуга/TelegramМеждународный аэропорт Калуга
Международный аэропорт Калуга - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
© Фото : Международный аэропорт Калуга/Telegram
Международный аэропорт Калуга
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КАЛУГА, 22 июл – РИА Новости. Пассажиропоток международного аэропорта "Калуга", согласно планам, за этот год вырастет более чем на 40% и составит порядка 170 тысяч человек, ожидается его дальнейшее увеличение, сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша.
Губернатор сообщил в своем Telegram-канале, что обсудил вопросы развития международного аэропорта "Калуга" с его генеральным директором Салаватом Кутушевым.
Ввод в эксплуатацию международного аэропорта Калуга. - РИА Новости, 1920, 24.01.2024
В СФ поддержали реконструкцию взлетно-посадочной полосы аэропорта Калуги
24 января, 17:13
"Планируем, что пассажиропоток за этот год вырастет более чем на 40% и составит порядка 170 тысяч человек. Задачи на перспективу – его дальнейшее увеличение. А также привлечение новых авиакомпаний, развитие грузовых авиаперевозок. Во многом их решение связано с реконструкцией взлетно-посадочной полосы. В этом вопросе уже заручились поддержкой Совета Федерации и правительства РФ", - написал Шапша.
По данным правительства Калужской области, в планах - удлинение взлетно-посадочной полосы на 300 метров, что позволит обслуживать грузовые самолеты нового поколения с коммерческой загрузкой до 30 тонн, а также обеспечит возможность эксплуатации перспективного российского среднемагистрального пассажирского самолёта МС-21.
Шапша отметил, что из калужской авиагавани выполняются полеты по 10 направлениям: восемь – внутренних, два – международных. В этом году открыли новые рейсы в Калининград, Екатеринбург, Казань и Череповец, а также увеличили количество перелетов в Сочи.
"С авиакомпаниями прорабатывают вопрос о расширении маршрутной сети. По России - это Киров и Великий Устюг. Ведутся переговоры об открытии прямого авиасообщения со Стамбулом уже осенью этого года", - сообщил глава Калужской области.
Губернатор Калужской области Владислав Шапша на ПМЭФ-2024 - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
Владислав Шапша: Калужская область в 2024 году ждет роста турпотока на 10%
6 июня, 13:55
 
Калужская областьКалужская областьКалининградЕкатеринбургВладислав ШапшаСовет Федерации РФМС-21
 
 
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