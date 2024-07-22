https://ria.ru/20240722/passazhiropotok-1961311437.html

Калужские власти ожидают роста на 40% пассажиропотока аэропорта "Калуга"

Калужские власти ожидают роста на 40% пассажиропотока аэропорта "Калуга" - РИА Новости, 22.07.2024

Калужские власти ожидают роста на 40% пассажиропотока аэропорта "Калуга"

Пассажиропоток международного аэропорта "Калуга", согласно планам, за этот год вырастет более чем на 40% и составит порядка 170 тысяч человек, ожидается его... РИА Новости, 22.07.2024

2024-07-22T19:07

2024-07-22T19:07

2024-07-22T19:07

калужская область

калужская область

калининград

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КАЛУГА, 22 июл – РИА Новости. Пассажиропоток международного аэропорта "Калуга", согласно планам, за этот год вырастет более чем на 40% и составит порядка 170 тысяч человек, ожидается его дальнейшее увеличение, сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша. Губернатор сообщил в своем Telegram-канале, что обсудил вопросы развития международного аэропорта "Калуга" с его генеральным директором Салаватом Кутушевым. "Планируем, что пассажиропоток за этот год вырастет более чем на 40% и составит порядка 170 тысяч человек. Задачи на перспективу – его дальнейшее увеличение. А также привлечение новых авиакомпаний, развитие грузовых авиаперевозок. Во многом их решение связано с реконструкцией взлетно-посадочной полосы. В этом вопросе уже заручились поддержкой Совета Федерации и правительства РФ", - написал Шапша. По данным правительства Калужской области, в планах - удлинение взлетно-посадочной полосы на 300 метров, что позволит обслуживать грузовые самолеты нового поколения с коммерческой загрузкой до 30 тонн, а также обеспечит возможность эксплуатации перспективного российского среднемагистрального пассажирского самолёта МС-21. Шапша отметил, что из калужской авиагавани выполняются полеты по 10 направлениям: восемь – внутренних, два – международных. В этом году открыли новые рейсы в Калининград, Екатеринбург, Казань и Череповец, а также увеличили количество перелетов в Сочи. "С авиакомпаниями прорабатывают вопрос о расширении маршрутной сети. По России - это Киров и Великий Устюг. Ведутся переговоры об открытии прямого авиасообщения со Стамбулом уже осенью этого года", - сообщил глава Калужской области.

https://ria.ru/20240124/kaluga-1923252419.html

https://ria.ru/20240606/turpotok-1950993833.html

калужская область

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екатеринбург

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Алёна Пава

калужская область, калининград, екатеринбург, владислав шапша, совет федерации рф, мс-21