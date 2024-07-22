Калужские власти ожидают роста на 40% пассажиропотока аэропорта "Калуга"
КАЛУГА, 22 июл – РИА Новости. Пассажиропоток международного аэропорта "Калуга", согласно планам, за этот год вырастет более чем на 40% и составит порядка 170 тысяч человек, ожидается его дальнейшее увеличение, сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша.
Губернатор сообщил в своем Telegram-канале, что обсудил вопросы развития международного аэропорта "Калуга" с его генеральным директором Салаватом Кутушевым.
"Планируем, что пассажиропоток за этот год вырастет более чем на 40% и составит порядка 170 тысяч человек. Задачи на перспективу – его дальнейшее увеличение. А также привлечение новых авиакомпаний, развитие грузовых авиаперевозок. Во многом их решение связано с реконструкцией взлетно-посадочной полосы. В этом вопросе уже заручились поддержкой Совета Федерации и правительства РФ", - написал Шапша.
По данным правительства Калужской области, в планах - удлинение взлетно-посадочной полосы на 300 метров, что позволит обслуживать грузовые самолеты нового поколения с коммерческой загрузкой до 30 тонн, а также обеспечит возможность эксплуатации перспективного российского среднемагистрального пассажирского самолёта МС-21.
Шапша отметил, что из калужской авиагавани выполняются полеты по 10 направлениям: восемь – внутренних, два – международных. В этом году открыли новые рейсы в Калининград, Екатеринбург, Казань и Череповец, а также увеличили количество перелетов в Сочи.
"С авиакомпаниями прорабатывают вопрос о расширении маршрутной сети. По России - это Киров и Великий Устюг. Ведутся переговоры об открытии прямого авиасообщения со Стамбулом уже осенью этого года", - сообщил глава Калужской области.