https://ria.ru/20240722/orden-1961338696.html

Митта удостоен ордена "За заслуги перед Отечеством" III степени

Митта удостоен ордена "За заслуги перед Отечеством" III степени - РИА Новости, 22.07.2024

Митта удостоен ордена "За заслуги перед Отечеством" III степени

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении режиссера-постановщика Александра Митты орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени,... РИА Новости, 22.07.2024

2024-07-22T22:35

2024-07-22T22:35

2024-07-22T22:44

культура

владимир путин

александр митта, кинорежиссер

россия

александр митта (рабинович)

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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении режиссера-постановщика Александра Митты орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов."За большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельности наградить Орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени Митту Александра Наумовича - режиссера-постановщика, члена Общероссийской общественной организации "Союз кинематографистов Российской Федерации", город Москва", - говорится в документе.

https://ria.ru/20230328/mitta-1860872652.html

россия

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Наталья Макарова

владимир путин, александр митта, кинорежиссер, россия, александр митта (рабинович)