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Митта удостоен ордена "За заслуги перед Отечеством" III степени - РИА Новости, 22.07.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
22:35 22.07.2024 (обновлено: 22:44 22.07.2024)
https://ria.ru/20240722/orden-1961338696.html
Митта удостоен ордена "За заслуги перед Отечеством" III степени
Митта удостоен ордена "За заслуги перед Отечеством" III степени - РИА Новости, 22.07.2024
Митта удостоен ордена "За заслуги перед Отечеством" III степени
Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении режиссера-постановщика Александра Митты орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени,... РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-22T22:35
2024-07-22T22:44
культура
владимир путин
александр митта, кинорежиссер
россия
александр митта (рабинович)
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении режиссера-постановщика Александра Митты орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов."За большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельности наградить Орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени Митту Александра Наумовича - режиссера-постановщика, члена Общероссийской общественной организации "Союз кинематографистов Российской Федерации", город Москва", - говорится в документе.
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владимир путин, александр митта, кинорежиссер, россия, александр митта (рабинович)
Культура, Владимир Путин, Александр Митта, кинорежиссер, Россия, Александр Митта (Рабинович)
Митта удостоен ордена "За заслуги перед Отечеством" III степени

Путин подписал указ о награждении Митты орденом "За заслуги перед Отечеством"

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкРежиссер Александр Митта
Режиссер Александр Митта - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Режиссер Александр Митта. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении режиссера-постановщика Александра Митты орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
«
"За большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельности наградить Орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени Митту Александра Наумовича - режиссера-постановщика, члена Общероссийской общественной организации "Союз кинематографистов Российской Федерации", город Москва", - говорится в документе.
Кинорежиссер, сценарист, актер Александр Митта - РИА Новости, 1920, 28.03.2023
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КультураВладимир ПутинАлександр Митта, кинорежиссерРоссияАлександр Митта (Рабинович)
 
 
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