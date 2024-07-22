https://ria.ru/20240722/orden-1961338696.html
Митта удостоен ордена "За заслуги перед Отечеством" III степени
Митта удостоен ордена "За заслуги перед Отечеством" III степени - РИА Новости, 22.07.2024
Митта удостоен ордена "За заслуги перед Отечеством" III степени
Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении режиссера-постановщика Александра Митты орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени,... РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-22T22:35
2024-07-22T22:35
2024-07-22T22:44
культура
владимир путин
александр митта, кинорежиссер
россия
александр митта (рабинович)
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении режиссера-постановщика Александра Митты орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов."За большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельности наградить Орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени Митту Александра Наумовича - режиссера-постановщика, члена Общероссийской общественной организации "Союз кинематографистов Российской Федерации", город Москва", - говорится в документе.
https://ria.ru/20230328/mitta-1860872652.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, александр митта, кинорежиссер, россия, александр митта (рабинович)
Культура, Владимир Путин, Александр Митта, кинорежиссер, Россия, Александр Митта (Рабинович)
Митта удостоен ордена "За заслуги перед Отечеством" III степени
Путин подписал указ о награждении Митты орденом "За заслуги перед Отечеством"