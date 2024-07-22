Испанский офицер заявил о погибших в Одессе военных из Франции и Британии
Полковник Баньос: при ударе по Одессе погибли 18 военных из Британии и Франции
© Фото : Патрульная полиция УкраиныДым на месте ракетного удара в Одессе
© Фото : Патрульная полиция Украины
Дым на месте ракетного удара в Одессе. Архивное фото
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Восемнадцать военнослужащих британской Специальной воздушной службы и солдаты французской армии убиты в результате удара по Одессе, заявил полковник испанской армии в отставке Педро Баньос, не уточнив даты удара.
"Я только что получил информацию, которую не могу подтвердить, я попросил подтверждения, и мне сказали, что это точно... был совершен удар по Одессе, в котором погибли по меньшей мере 18 членов британской Специальной воздушной службы", - заявил Баньос на своем YouTube-канале Canal del Coronel.
По его данным, еще 25 членов британской Специальной воздушной службы получили ранения.
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"И мне говорят, что французские солдаты погибли... это не наемники, которые являются французами, нет, это солдаты французской армии", - добавил он.
При этом полковник испанской армии в отставке не уточнил, когда именно был нанесен удар по Одессе.
Минобороны РФ ранее сообщало об уничтожении наемников из США, Великобритании, Грузии и других стран и регулярно отчитывается о поражении мест скопления иностранцев, воюющих на стороне Киева. Министерство также неоднократно предостерегало иностранных граждан от поездок на Украину и подчеркивало, что наемники по международному гуманитарному праву не являются комбатантами и не имеют права на статус военнопленного. По данным минобороны России, в целом за время СВО на Украину прибыли 13 387 иностранных наемников для участия в боях на стороне киевского режима. За этот период удалось ликвидировать 5962 боевика.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".
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22 июня 2022, 17:18