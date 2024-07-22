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ВСУ атаковали дроном автомобиль в Белгородской области
ВСУ атаковали дроном автомобиль в Белгородской области - РИА Новости, 22.07.2024
ВСУ атаковали дроном автомобиль в Белгородской области
ВСУ атаковали дроном-камикадзе двигавшийся по дороге легковой автомобиль в селе Устинка Белгородского района, пострадал мужчина, сообщил губернатор Белгородской РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-22T02:57
2024-07-22T02:57
2024-07-22T02:57
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белгородская область
вячеслав гладков
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. ВСУ атаковали дроном-камикадзе двигавшийся по дороге легковой автомобиль в селе Устинка Белгородского района, пострадал мужчина, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. "В селе Устинка Белгородского района дрон-камикадзе атаковал движущийся по дороге легковой автомобиль. Пострадал водитель. Мужчину с контузией и со множественными осколочными ранениями головы и плеча бригада "скорой" доставила в городскую больницу №2 города Белгорода", - написал он. Гладков добавил, что врачи оказывают пострадавшему всю необходимую помощь.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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ВСУ атаковали дроном автомобиль в Белгородской области
Гладков: ВСУ атаковали дроном-камикадзе автомобиль в белгородском селе Устинка