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ВСУ атаковали дроном автомобиль в Белгородской области

ВСУ атаковали дроном автомобиль в Белгородской области - РИА Новости, 22.07.2024

ВСУ атаковали дроном автомобиль в Белгородской области

ВСУ атаковали дроном-камикадзе двигавшийся по дороге легковой автомобиль в селе Устинка Белгородского района, пострадал мужчина, сообщил губернатор Белгородской РИА Новости, 22.07.2024

2024-07-22T02:57

2024-07-22T02:57

2024-07-22T02:57

специальная военная операция на украине

происшествия

белгородский район

белгородская область

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

россия

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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. ВСУ атаковали дроном-камикадзе двигавшийся по дороге легковой автомобиль в селе Устинка Белгородского района, пострадал мужчина, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. "В селе Устинка Белгородского района дрон-камикадзе атаковал движущийся по дороге легковой автомобиль. Пострадал водитель. Мужчину с контузией и со множественными осколочными ранениями головы и плеча бригада "скорой" доставила в городскую больницу №2 города Белгорода", - написал он. Гладков добавил, что врачи оказывают пострадавшему всю необходимую помощь.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

белгородский район

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происшествия, белгородский район, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, россия