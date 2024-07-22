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ВСУ атаковали дроном автомобиль в Белгородской области - РИА Новости, 22.07.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
02:57 22.07.2024
https://ria.ru/20240722/obstrel-1961112998.html
ВСУ атаковали дроном автомобиль в Белгородской области
ВСУ атаковали дроном автомобиль в Белгородской области - РИА Новости, 22.07.2024
ВСУ атаковали дроном автомобиль в Белгородской области
ВСУ атаковали дроном-камикадзе двигавшийся по дороге легковой автомобиль в селе Устинка Белгородского района, пострадал мужчина, сообщил губернатор Белгородской РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-22T02:57
2024-07-22T02:57
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородский район
белгородская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
россия
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. ВСУ атаковали дроном-камикадзе двигавшийся по дороге легковой автомобиль в селе Устинка Белгородского района, пострадал мужчина, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. "В селе Устинка Белгородского района дрон-камикадзе атаковал движущийся по дороге легковой автомобиль. Пострадал водитель. Мужчину с контузией и со множественными осколочными ранениями головы и плеча бригада "скорой" доставила в городскую больницу №2 города Белгорода", - написал он. Гладков добавил, что врачи оказывают пострадавшему всю необходимую помощь.
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происшествия, белгородский район, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородский район, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Россия
ВСУ атаковали дроном автомобиль в Белгородской области

Гладков: ВСУ атаковали дроном-камикадзе автомобиль в белгородском селе Устинка

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Автомобиль скорой медицинской помощи. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. ВСУ атаковали дроном-камикадзе двигавшийся по дороге легковой автомобиль в селе Устинка Белгородского района, пострадал мужчина, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
"В селе Устинка Белгородского района дрон-камикадзе атаковал движущийся по дороге легковой автомобиль. Пострадал водитель. Мужчину с контузией и со множественными осколочными ранениями головы и плеча бригада "скорой" доставила в городскую больницу №2 города Белгорода", - написал он.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
Гладков добавил, что врачи оказывают пострадавшему всю необходимую помощь.
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородский районБелгородская областьВячеслав ГладковВооруженные силы УкраиныРоссия
 
 
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