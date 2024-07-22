https://ria.ru/20240722/obschezhitie-1961275808.html

В России могут изменить правила предоставления общежитий студентам

В России могут изменить правила предоставления общежитий студентам - РИА Новости, 22.07.2024

В России могут изменить правила предоставления общежитий студентам

В России могут изменить правила предоставления общежитий студентам, оставив их только для малоимущих, с предложением рассмотреть такой вопрос выступил министр... РИА Новости, 22.07.2024

2024-07-22T17:03

2024-07-22T17:03

2024-07-22T18:51

валерий фальков

россия

министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)

общество

госдума рф

навигатор абитуриента

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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. В России могут изменить правила предоставления общежитий студентам, оставив их только для малоимущих, с предложением рассмотреть такой вопрос выступил министр науки и высшего образования Валерий Фальков на расширенном совместном заседании комитетов Госдумы по науке и высшему образованию и по контролю."Очевидно, надо решать вопрос, и общежитие как сущность оставлять только для малоимущих студентов либо тех, кто находится в сложной жизненной ситуации", — сказал он.Фальков отметил, что цены на общежития абсолютно неадекватны затратам на их содержание, из-за чего они, по сути, выполняют социальную функцию."Должен быть еще один статус, отличный от общежития, где будет другая разумная стоимость, и механизмы экономические будут включаться", — указал министр.Он пояснил, что юридически такое жилье не может быть гостиницей, при этом цена на него должна быть больше, чем на общежитие, но меньше, чем где бы то ни было.Как позднее отметили в пресс-службе Минобрнауки, подход министерства состоит в том, чтобы обеспечивать местами всех обучающихся, но в первую очередь тех, кто находится в трудной жизненной ситуации. Сегодня общежитие предоставляют в порядке, установленном локальными нормативными актами образовательной организации. В тех случаях, когда университету не хватает своего жилищного фонда, вопрос решается путем заключения договоров с организациями, располагающими свободными жилыми помещениями, уточнили в министерстве.

https://ria.ru/20240710/stipendii-1958663486.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

валерий фальков, россия, министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии), общество, госдума рф, навигатор абитуриента