https://ria.ru/20240722/obrushenie-1961133045.html
В Апшеронске госпитализировали троих пострадавших при обрушении ТЦ
В Апшеронске госпитализировали троих пострадавших при обрушении ТЦ - РИА Новости, 22.07.2024
В Апшеронске госпитализировали троих пострадавших при обрушении ТЦ
Трое человек, пострадавших при обрушении ТЦ в Апшеронске, госпитализированы, еще один отправлен на амбулаторное лечение, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-22T09:17
2024-07-22T09:17
2024-07-22T09:35
происшествия
апшеронск
краснодарский край
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КРАСНОДАР, 22 июл – РИА Новости. Трое человек, пострадавших при обрушении ТЦ в Апшеронске, госпитализированы, еще один отправлен на амбулаторное лечение, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.В понедельник утром в краевом ГУМЧС информировали о взрыве газа, который произошел в здании Апшеронска в Краснодарском крае, из-под завалов был спасен один человек. Установлено, что в результате хлопка газовоздушной смеси произошло обрушение строительных конструкций, ориентировочно, на площади 100 квадратных метров с последующим возгоранием на площади 30 квадратных метров. Позже пожар был локализован.Как уточнили РИА Новости в экстренных службах, речь идет о здании торгового центра."Пострадали 4 человека. Три – госпитализированы, один отправлен на стационарное лечение", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20240718/tribuna-1960589595.html
апшеронск
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происшествия, апшеронск, краснодарский край
Происшествия, Апшеронск, Краснодарский край
В Апшеронске госпитализировали троих пострадавших при обрушении ТЦ
Трое пострадавших при обрушении ТЦ в Апшеронске госпитализировали