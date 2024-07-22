https://ria.ru/20240722/obrushenie-1961133045.html

В Апшеронске госпитализировали троих пострадавших при обрушении ТЦ

В Апшеронске госпитализировали троих пострадавших при обрушении ТЦ - РИА Новости, 22.07.2024

В Апшеронске госпитализировали троих пострадавших при обрушении ТЦ

Трое человек, пострадавших при обрушении ТЦ в Апшеронске, госпитализированы, еще один отправлен на амбулаторное лечение, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 22.07.2024

2024-07-22T09:17

2024-07-22T09:17

2024-07-22T09:35

происшествия

апшеронск

краснодарский край

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КРАСНОДАР, 22 июл – РИА Новости. Трое человек, пострадавших при обрушении ТЦ в Апшеронске, госпитализированы, еще один отправлен на амбулаторное лечение, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.В понедельник утром в краевом ГУМЧС информировали о взрыве газа, который произошел в здании Апшеронска в Краснодарском крае, из-под завалов был спасен один человек. Установлено, что в результате хлопка газовоздушной смеси произошло обрушение строительных конструкций, ориентировочно, на площади 100 квадратных метров с последующим возгоранием на площади 30 квадратных метров. Позже пожар был локализован.Как уточнили РИА Новости в экстренных службах, речь идет о здании торгового центра."Пострадали 4 человека. Три – госпитализированы, один отправлен на стационарное лечение", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20240718/tribuna-1960589595.html

апшеронск

краснодарский край

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происшествия, апшеронск, краснодарский край