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В Апшеронске госпитализировали троих пострадавших при обрушении ТЦ - РИА Новости, 22.07.2024
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09:17 22.07.2024 (обновлено: 09:35 22.07.2024)
https://ria.ru/20240722/obrushenie-1961133045.html
В Апшеронске госпитализировали троих пострадавших при обрушении ТЦ
В Апшеронске госпитализировали троих пострадавших при обрушении ТЦ - РИА Новости, 22.07.2024
В Апшеронске госпитализировали троих пострадавших при обрушении ТЦ
Трое человек, пострадавших при обрушении ТЦ в Апшеронске, госпитализированы, еще один отправлен на амбулаторное лечение, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-22T09:17
2024-07-22T09:35
происшествия
апшеронск
краснодарский край
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КРАСНОДАР, 22 июл – РИА Новости. Трое человек, пострадавших при обрушении ТЦ в Апшеронске, госпитализированы, еще один отправлен на амбулаторное лечение, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.В понедельник утром в краевом ГУМЧС информировали о взрыве газа, который произошел в здании Апшеронска в Краснодарском крае, из-под завалов был спасен один человек. Установлено, что в результате хлопка газовоздушной смеси произошло обрушение строительных конструкций, ориентировочно, на площади 100 квадратных метров с последующим возгоранием на площади 30 квадратных метров. Позже пожар был локализован.Как уточнили РИА Новости в экстренных службах, речь идет о здании торгового центра."Пострадали 4 человека. Три – госпитализированы, один отправлен на стационарное лечение", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20240718/tribuna-1960589595.html
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происшествия, апшеронск, краснодарский край
Происшествия, Апшеронск, Краснодарский край
В Апшеронске госпитализировали троих пострадавших при обрушении ТЦ

Трое пострадавших при обрушении ТЦ в Апшеронске госпитализировали

© Фото : ГУ МЧС России по Краснодарскому краюСпасатели на месте взрыва бытового газа в ТЦ в Апшеронске
Спасатели на месте взрыва бытового газа в ТЦ в Апшеронске - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
© Фото : ГУ МЧС России по Краснодарскому краю
Спасатели на месте взрыва бытового газа в ТЦ в Апшеронске
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 22 июл – РИА Новости. Трое человек, пострадавших при обрушении ТЦ в Апшеронске, госпитализированы, еще один отправлен на амбулаторное лечение, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
В понедельник утром в краевом ГУМЧС информировали о взрыве газа, который произошел в здании Апшеронска в Краснодарском крае, из-под завалов был спасен один человек. Установлено, что в результате хлопка газовоздушной смеси произошло обрушение строительных конструкций, ориентировочно, на площади 100 квадратных метров с последующим возгоранием на площади 30 квадратных метров. Позже пожар был локализован.
Как уточнили РИА Новости в экстренных службах, речь идет о здании торгового центра.
«
"Пострадали 4 человека. Три – госпитализированы, один отправлен на стационарное лечение", - сказал собеседник агентства.
Спасатели работают на месте обрушения трибуны Гребного канала в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 1920, 18.07.2024
Дело об обрушении трибун в Ростове-на-Дону дошло до суда
18 июля, 22:05
 
ПроисшествияАпшеронскКраснодарский край
 
 
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