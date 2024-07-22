https://ria.ru/20240722/niderlandy-1961330677.html

Нидерланды оштрафовали авиакомпании, нарушившие правила полетов ночью

Нидерланды оштрафовали авиакомпании, нарушившие правила полетов ночью - РИА Новости, 22.07.2024

Нидерланды оштрафовали авиакомпании, нарушившие правила полетов ночью

Инспекция по охране окружающей среды и транспорта Нидерландов (ILT) сообщила, что оштрафовала четыре авиакомпании на общую сумму более 1 миллиона евро за... РИА Новости, 22.07.2024

2024-07-22T21:15

2024-07-22T21:15

2024-07-22T21:15

нидерланды

эйндховен

british airways

easyjet

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ГААГА, 22 июл - РИА Новости. Инспекция по охране окружающей среды и транспорта Нидерландов (ILT) сообщила, что оштрафовала четыре авиакомпании на общую сумму более 1 миллиона евро за нарушения правил полетов в ночное время. "Инспекция по охране окружающей среды и транспорта наложила восемь штрафов на общую сумму в размере 1 065 000 евро на авиакомпании British Airways, easyJet, TUI Airlines и Vueling Airlines", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте инспекции в понедельник. Инспекция отмечает, что авиакомпании были оштрафованы за отсутствие разрешений на взлет и посадку в ночное время суток, а также за невозвращение неиспользованных слотов в этот промежуток времени. В Нидерландах самолетам разрешено взлетать и приземляться в промежуток времени с 23.00 часов вечера до 07.00 часов в утра только при наличии выделенного слота и в случае форс-мажорных обстоятельств, таких как погодные условия или технические неисправности самолета. Полеты в ночное время были ограничены с целью снизить шумовое загрязнение в районах около аэропортов. Это касается главного аэропорта Нидерландов Схипхола, а также аэропортов Роттердам-Гаага и Эйндховена.

https://ria.ru/20240719/samolety-1960634594.html

нидерланды

эйндховен

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

нидерланды, эйндховен, british airways, easyjet