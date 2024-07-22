Нидерланды оштрафовали авиакомпании, нарушившие правила полетов ночью
В Нидерландах 4 авиакомпании оштрафовали на €1 млн за нарушения правил полетов
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Самолет Boeing 787 авиакомпании British Airways. Архивное фото
ГААГА, 22 июл - РИА Новости. Инспекция по охране окружающей среды и транспорта Нидерландов (ILT) сообщила, что оштрафовала четыре авиакомпании на общую сумму более 1 миллиона евро за нарушения правил полетов в ночное время.
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"Инспекция по охране окружающей среды и транспорта наложила восемь штрафов на общую сумму в размере 1 065 000 евро на авиакомпании British Airways, easyJet, TUI Airlines и Vueling Airlines", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте инспекции в понедельник.
Инспекция отмечает, что авиакомпании были оштрафованы за отсутствие разрешений на взлет и посадку в ночное время суток, а также за невозвращение неиспользованных слотов в этот промежуток времени.
В Нидерландах самолетам разрешено взлетать и приземляться в промежуток времени с 23.00 часов вечера до 07.00 часов в утра только при наличии выделенного слота и в случае форс-мажорных обстоятельств, таких как погодные условия или технические неисправности самолета. Полеты в ночное время были ограничены с целью снизить шумовое загрязнение в районах около аэропортов. Это касается главного аэропорта Нидерландов Схипхола, а также аэропортов Роттердам-Гаага и Эйндховена.
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