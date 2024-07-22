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В Госдуму внесли проект об освобождении Неверова от должности вице-спикера - РИА Новости, 22.07.2024
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13:54 22.07.2024 (обновлено: 14:47 22.07.2024)
https://ria.ru/20240722/neverov-1961214906.html
В Госдуму внесли проект об освобождении Неверова от должности вице-спикера
В Госдуму внесли проект об освобождении Неверова от должности вице-спикера - РИА Новости, 22.07.2024
В Госдуму внесли проект об освобождении Неверова от должности вице-спикера
В Госдуму внесли проект постановления об освобождении Сергея Неверова от должности вице-спикера палаты, документ доступен в думской электронной базе. РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-22T13:54
2024-07-22T14:47
политика
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сергей неверов
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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. В Госдуму внесли проект постановления об освобождении Сергея Неверова от должности вице-спикера палаты, документ доступен в думской электронной базе.&quot;Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации постановляет: освободить депутата &lt;...&gt; Неверова Сергея Ивановича от должности заместителя председателя Государственной думы&quot;, — сказано в тексте.Как уточняется, освобождение от должности соответствует статье 10 Регламента нижней палаты.Кроме того, предлагается освободить депутата Павла Завального от должности главы думского комитета по энергетике, а Дмитрия Свищева — от должности главы комитета по спорту.Комиссия Госдумы по регламенту предлагает рассмотреть эти вопросы на пленарном заседании 23 июля.В мае о возможном уходе Неверова с поста вице-спикера писали "Ведомости".
https://ria.ru/20240704/gosduma-1957379674.html
https://ria.ru/20231101/belousov-1906684940.html
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политика, госдума рф, сергей неверов
Политика, Госдума РФ, Сергей Неверов
В Госдуму внесли проект об освобождении Неверова от должности вице-спикера

Комитет ГД предложил освободить Сергея Неверова от должности вице-спикера палаты

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкСергей Неверов
Сергей Неверов - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. В Госдуму внесли проект постановления об освобождении Сергея Неверова от должности вице-спикера палаты, документ доступен в думской электронной базе.
«

"Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации постановляет: освободить депутата <...> Неверова Сергея Ивановича от должности заместителя председателя Государственной думы", — сказано в тексте.

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Как уточняется, освобождение от должности соответствует статье 10 Регламента нижней палаты.
Кроме того, предлагается освободить депутата Павла Завального от должности главы думского комитета по энергетике, а Дмитрия Свищева — от должности главы комитета по спорту.
Комиссия Госдумы по регламенту предлагает рассмотреть эти вопросы на пленарном заседании 23 июля.
В мае о возможном уходе Неверова с поста вице-спикера писали "Ведомости".
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