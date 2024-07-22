https://ria.ru/20240722/neverov-1961214906.html

В Госдуму внесли проект об освобождении Неверова от должности вице-спикера

В Госдуму внесли проект об освобождении Неверова от должности вице-спикера - РИА Новости, 22.07.2024

В Госдуму внесли проект об освобождении Неверова от должности вице-спикера

В Госдуму внесли проект постановления об освобождении Сергея Неверова от должности вице-спикера палаты, документ доступен в думской электронной базе. РИА Новости, 22.07.2024

2024-07-22T13:54

2024-07-22T13:54

2024-07-22T14:47

политика

госдума рф

сергей неверов

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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. В Госдуму внесли проект постановления об освобождении Сергея Неверова от должности вице-спикера палаты, документ доступен в думской электронной базе."Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации постановляет: освободить депутата <...> Неверова Сергея Ивановича от должности заместителя председателя Государственной думы", — сказано в тексте.Как уточняется, освобождение от должности соответствует статье 10 Регламента нижней палаты.Кроме того, предлагается освободить депутата Павла Завального от должности главы думского комитета по энергетике, а Дмитрия Свищева — от должности главы комитета по спорту.Комиссия Госдумы по регламенту предлагает рассмотреть эти вопросы на пленарном заседании 23 июля.В мае о возможном уходе Неверова с поста вице-спикера писали "Ведомости".

https://ria.ru/20240704/gosduma-1957379674.html

https://ria.ru/20231101/belousov-1906684940.html

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политика, госдума рф, сергей неверов