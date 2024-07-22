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Работа по подготовке визита Нетаньяху в США идет без изменений - РИА Новости, 22.07.2024
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10:41 22.07.2024
https://ria.ru/20240722/netanyakhu-1961155030.html
Работа по подготовке визита Нетаньяху в США идет без изменений
Работа по подготовке визита Нетаньяху в США идет без изменений - РИА Новости, 22.07.2024
Работа по подготовке визита Нетаньяху в США идет без изменений
Работа по организации визита премьера Израиля Биньямина Нетаньяху в США ведется без изменений после объявления действующего президента США Джо Байдена о снятии... РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-22T10:41
2024-07-22T10:41
сша
израиль
биньямин нетаньяху
джо байден
в мире
камала харрис
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ТЕЛЬ-АВИВ, 22 июл - РИА Новости. Работа по организации визита премьера Израиля Биньямина Нетаньяху в США ведется без изменений после объявления действующего президента США Джо Байдена о снятии своей кандидатуры с ноябрьских выборов, сообщил РИА Новости советник офиса израильского премьера Дмитрий Гендельман. "Канцелярия премьера Нетаньяху продолжает работу по подготовке визита главы правительства в Вашингтон и к встрече с президентом США Джо Байденом без каких-либо изменений. В графике премьера выступление в конгрессе, а также встречи с вице-президентом Камалой Харрис, советником по национальной безопасности Джейком Салливаном, с госсекретарем Энтони Блинкеном, конгрессменами и несколько интервью американским СМИ", - сообщил Гендельман. В понедельник утром перед вылетом в Вашингтон Нетаньяху заявил, что в своем выступлении в Конгрессе США он скажет о том, что Израиль является наиважнейшим союзником США на Ближнем Востоке независимо от того, кто будет избран лидером американского народа после президентских выборов.
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сша, израиль, биньямин нетаньяху, джо байден, в мире, камала харрис
США, Израиль, Биньямин Нетаньяху, Джо Байден, В мире, Камала Харрис
Работа по подготовке визита Нетаньяху в США идет без изменений

Гендельман: подготовка визита Нетаньяху в США идет без изменений

© AP Photo / Ohad ZwigenbergБиньямин Нетаньяху
Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 22 июл - РИА Новости. Работа по организации визита премьера Израиля Биньямина Нетаньяху в США ведется без изменений после объявления действующего президента США Джо Байдена о снятии своей кандидатуры с ноябрьских выборов, сообщил РИА Новости советник офиса израильского премьера Дмитрий Гендельман.
«
"Канцелярия премьера Нетаньяху продолжает работу по подготовке визита главы правительства в Вашингтон и к встрече с президентом США Джо Байденом без каких-либо изменений. В графике премьера выступление в конгрессе, а также встречи с вице-президентом Камалой Харрис, советником по национальной безопасности Джейком Салливаном, с госсекретарем Энтони Блинкеном, конгрессменами и несколько интервью американским СМИ", - сообщил Гендельман.
В понедельник утром перед вылетом в Вашингтон Нетаньяху заявил, что в своем выступлении в Конгрессе США он скажет о том, что Израиль является наиважнейшим союзником США на Ближнем Востоке независимо от того, кто будет избран лидером американского народа после президентских выборов.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
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СШАИзраильБиньямин НетаньяхуДжо БайденВ миреКамала Харрис
 
 
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