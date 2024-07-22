Нетаньяху попросил о личной встрече с Трампом, пишут СМИ
Politico: Нетаньяху попросил о личной встрече с Трампом на этой неделе
© AP Photo / Abir SultanПремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
© AP Photo / Abir Sultan
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 22 июл - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху попросил о личной встрече с бывшим президентом США Дональдом Трампом во время своего визита в США на этой неделе, сообщает американская газета Politico со ссылкой на источники.
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"Нетаньяху попросил о личной встрече с бывшим президентом Дональдом Трампом во время поездки в США на этой неделе", - сообщает газета в понедельник со ссылкой на два источника, знакомых с ситуацией.
Источники, как указывается, заявили, что люди из окружения Нетаньяху и Трампа ранее обсуждали возможность встречи двух политиков один на один, возможно, во Флориде. При этом Трамп пока не дал согласия на встречу, но и не отклонил напрямую это предложение, указали источники.
Один из собеседников издания отметил, что встреча может состояться позднее на этой неделе - после митинга Трампа в Северной Каролине в четверг.
Ранее в понедельник Нетаньяху перед вылетом в Вашингтон заявил, что лично поблагодарит действующего президента Джо Байдена за поддержку Израиля и скажет в конгрессе США о том, что Израиль является важнейшим союзником США на Ближнем Востоке независимо от результатов президентских выборов. Байден21 июля заявил, что не будет пытаться переизбраться на второй срок. Он поддержал кандидатуру своего вице-президента Камалы Харрис. При этом Трамп неоднократно заявлял, что Харрис ему будет победить гораздо легче.