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Нетаньяху попросил о личной встрече с Трампом, пишут СМИ - РИА Новости, 22.07.2024
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23:49 22.07.2024
https://ria.ru/20240722/netanjahu-1961346070.html
Нетаньяху попросил о личной встрече с Трампом, пишут СМИ
Нетаньяху попросил о личной встрече с Трампом, пишут СМИ - РИА Новости, 22.07.2024
Нетаньяху попросил о личной встрече с Трампом, пишут СМИ
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху попросил о личной встрече с бывшим президентом США Дональдом Трампом во время своего визита в США на этой неделе,... РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-22T23:49
2024-07-22T23:49
в мире
сша
израиль
флорида
дональд трамп
биньямин нетаньяху
джо байден
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ВАШИНГТОН, 22 июл - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху попросил о личной встрече с бывшим президентом США Дональдом Трампом во время своего визита в США на этой неделе, сообщает американская газета Politico со ссылкой на источники. "Нетаньяху попросил о личной встрече с бывшим президентом Дональдом Трампом во время поездки в США на этой неделе", - сообщает газета в понедельник со ссылкой на два источника, знакомых с ситуацией. Источники, как указывается, заявили, что люди из окружения Нетаньяху и Трампа ранее обсуждали возможность встречи двух политиков один на один, возможно, во Флориде. При этом Трамп пока не дал согласия на встречу, но и не отклонил напрямую это предложение, указали источники. Один из собеседников издания отметил, что встреча может состояться позднее на этой неделе - после митинга Трампа в Северной Каролине в четверг. Ранее в понедельник Нетаньяху перед вылетом в Вашингтон заявил, что лично поблагодарит действующего президента Джо Байдена за поддержку Израиля и скажет в конгрессе США о том, что Израиль является важнейшим союзником США на Ближнем Востоке независимо от результатов президентских выборов. Байден21 июля заявил, что не будет пытаться переизбраться на второй срок. Он поддержал кандидатуру своего вице-президента Камалы Харрис. При этом Трамп неоднократно заявлял, что Харрис ему будет победить гораздо легче.
https://ria.ru/20240722/khusity-1961270897.html
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в мире, сша, израиль, флорида, дональд трамп, биньямин нетаньяху, джо байден
В мире, США, Израиль, Флорида, Дональд Трамп, Биньямин Нетаньяху, Джо Байден
Нетаньяху попросил о личной встрече с Трампом, пишут СМИ

Politico: Нетаньяху попросил о личной встрече с Трампом на этой неделе

© AP Photo / Abir SultanПремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
© AP Photo / Abir Sultan
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 22 июл - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху попросил о личной встрече с бывшим президентом США Дональдом Трампом во время своего визита в США на этой неделе, сообщает американская газета Politico со ссылкой на источники.
«
"Нетаньяху попросил о личной встрече с бывшим президентом Дональдом Трампом во время поездки в США на этой неделе", - сообщает газета в понедельник со ссылкой на два источника, знакомых с ситуацией.
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Источники, как указывается, заявили, что люди из окружения Нетаньяху и Трампа ранее обсуждали возможность встречи двух политиков один на один, возможно, во Флориде. При этом Трамп пока не дал согласия на встречу, но и не отклонил напрямую это предложение, указали источники.
Один из собеседников издания отметил, что встреча может состояться позднее на этой неделе - после митинга Трампа в Северной Каролине в четверг.
Ранее в понедельник Нетаньяху перед вылетом в Вашингтон заявил, что лично поблагодарит действующего президента Джо Байдена за поддержку Израиля и скажет в конгрессе США о том, что Израиль является важнейшим союзником США на Ближнем Востоке независимо от результатов президентских выборов. Байден21 июля заявил, что не будет пытаться переизбраться на второй срок. Он поддержал кандидатуру своего вице-президента Камалы Харрис. При этом Трамп неоднократно заявлял, что Харрис ему будет победить гораздо легче.
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