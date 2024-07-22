https://ria.ru/20240722/netanjahu-1961346070.html

Нетаньяху попросил о личной встрече с Трампом, пишут СМИ

Нетаньяху попросил о личной встрече с Трампом, пишут СМИ - РИА Новости, 22.07.2024

Нетаньяху попросил о личной встрече с Трампом, пишут СМИ

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху попросил о личной встрече с бывшим президентом США Дональдом Трампом во время своего визита в США на этой неделе,... РИА Новости, 22.07.2024

2024-07-22T23:49

2024-07-22T23:49

2024-07-22T23:49

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ВАШИНГТОН, 22 июл - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху попросил о личной встрече с бывшим президентом США Дональдом Трампом во время своего визита в США на этой неделе, сообщает американская газета Politico со ссылкой на источники. "Нетаньяху попросил о личной встрече с бывшим президентом Дональдом Трампом во время поездки в США на этой неделе", - сообщает газета в понедельник со ссылкой на два источника, знакомых с ситуацией. Источники, как указывается, заявили, что люди из окружения Нетаньяху и Трампа ранее обсуждали возможность встречи двух политиков один на один, возможно, во Флориде. При этом Трамп пока не дал согласия на встречу, но и не отклонил напрямую это предложение, указали источники. Один из собеседников издания отметил, что встреча может состояться позднее на этой неделе - после митинга Трампа в Северной Каролине в четверг. Ранее в понедельник Нетаньяху перед вылетом в Вашингтон заявил, что лично поблагодарит действующего президента Джо Байдена за поддержку Израиля и скажет в конгрессе США о том, что Израиль является важнейшим союзником США на Ближнем Востоке независимо от результатов президентских выборов. Байден21 июля заявил, что не будет пытаться переизбраться на второй срок. Он поддержал кандидатуру своего вице-президента Камалы Харрис. При этом Трамп неоднократно заявлял, что Харрис ему будет победить гораздо легче.

https://ria.ru/20240722/khusity-1961270897.html

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в мире, сша, израиль, флорида, дональд трамп, биньямин нетаньяху, джо байден