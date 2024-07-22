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В России в 300 раз ускорили изучение горных пород - РИА Новости, 22.07.2024
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Наука
 
03:00 22.07.2024 (обновлено: 10:10 22.07.2024)
https://ria.ru/20240722/nauka-1960713110.html
В России в 300 раз ускорили изучение горных пород
В России в 300 раз ускорили изучение горных пород - РИА Новости, 22.07.2024
В России в 300 раз ускорили изучение горных пород
Детально изучить образцы горных пород на Сибирском кольцевом источнике фотонов (СКИФ) позволит программное обеспечение, разработанное в ТПУ. По словам авторов,... РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-22T03:00
2024-07-22T10:10
технологии
россия
скиф
новосибирская область
навигатор абитуриента
университетская наука
рентген
наука
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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Детально изучить образцы горных пород на Сибирском кольцевом источнике фотонов (СКИФ) позволит программное обеспечение, разработанное в ТПУ. По словам авторов, оно даст возможность проводить исследования в широком диапазоне разрешений — от нано до мезо и повысить скорость сканирования образцов более чем в 300 раз, используя синхротрон, а полученные данные будут полезны при организации добычи полезных ископаемых и анализе климатических изменений, сообщила пресс-служба вуза.Как рассказали в Томском политехническом университете (ТПУ), в настоящее время для исследования пород применяют компьютерные томографы, которые позволяют получить послойные снимки образцов. Возможности этого способа рентгеноскопии ограничены и позволяют увидеть далеко не все. Поэтому для более тщательного изучения материалов используют синхротронное излучение, тоже рентгеновское по своей сути, только в десятки раз "ярче".Синхротронное излучение образуется при вращении электронов по круговой траектории на скорости близкой к скорости света (почти 300000 км в секунду). Для "добычи" этого излучения создают специальные установки — синхротроны. Одна из них — СКИФ — строится сейчас в Новосибирской области.Ученые Томского политеха разработали программный продукт для одной из станций синхротрона — "Микрофокус". Программное обеспечение построено по модульному принципу, что позволит делать пред- и пост-обработку первичных проекционных данных с использованием базовых и специализированных фильтров, реконструкцию томографического объема разными методами, а также на основе результатов томографии производить расчеты количественных характеристик исследуемого образца.Определение характеристик образцов важно для лучшего понимания строения и свойств горных пород. Полученные данные применяются при организации буровых работ, добычи нефти, газа и иных полезных ископаемых, а также для анализа изменения климата."Синхротронные источники, такие как СКИФ, позволяют раздвинуть границы технологии цифрового керна (математической модели реального образца породы цилиндрической формы) и увидеть намного большее. Это совсем не означает, что можно отказаться от лабораторных томографов. Наоборот, совместное использование лабораторных и мегасайнс установок позволяет кратно повысить эффективность и производительность исследований", — рассказал проректор по науке и стратегическим проектам ТПУ Алексей Гоголев.Он добавил, что такой подход позволит снизить стоимость исследований керна, а также увеличить скорость сканирования более чем в 300 раз.Гоголев объяснил, что разработанный в университете программный продукт также дает возможность интегрировать его с модулями моделирования вспомогательных инструментов для интерактивного анализа и калибровки оборудования."При совместном использовании лабораторных томографов и синхротрона СКИФа можно будет отрабатывать 25 образцов в день. Создание комплексного цифрового двойника на лабораторных томографах обычно длится не менее семи дней и стоит около миллиона рублей. Новое программное обеспечение позволит проводить полный спектр исследований образцов керна на синхротроне СКИФа за 7-14 дней, за это время можно отсканировать более 300 образцов", — уточнил проректор Томского политеха.Он добавил, что программный продукт адаптирован под интересы геологов и имеет платформенную архитектуру, которая позволяет не только проектировать и запускать любые протоколы сканирования объектов, но и создавать собственные модули и внедрять сторонние.
https://ria.ru/20240625/nauka-1955126844.html
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технологии, россия, скиф, новосибирская область, навигатор абитуриента, университетская наука, рентген, наука, томский политехнический университет
Технологии, Россия, СКИФ, Новосибирская область, Навигатор абитуриента, Университетская наука, рентген, Наука, Наука, Томский политехнический университет

В России в 300 раз ускорили изучение горных пород

© Фото : Томский политехИнтерфейс программного обеспечения по томографии керна ученых ТПУ
Интерфейс программного обеспечения по томографии керна ученых ТПУ - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
© Фото : Томский политех
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Детально изучить образцы горных пород на Сибирском кольцевом источнике фотонов (СКИФ) позволит программное обеспечение, разработанное в ТПУ. По словам авторов, оно даст возможность проводить исследования в широком диапазоне разрешений — от нано до мезо и повысить скорость сканирования образцов более чем в 300 раз, используя синхротрон, а полученные данные будут полезны при организации добычи полезных ископаемых и анализе климатических изменений, сообщила пресс-служба вуза.
Как рассказали в Томском политехническом университете (ТПУ), в настоящее время для исследования пород применяют компьютерные томографы, которые позволяют получить послойные снимки образцов. Возможности этого способа рентгеноскопии ограничены и позволяют увидеть далеко не все. Поэтому для более тщательного изучения материалов используют синхротронное излучение, тоже рентгеновское по своей сути, только в десятки раз "ярче".
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Синхротронное излучение образуется при вращении электронов по круговой траектории на скорости близкой к скорости света (почти 300000 км в секунду). Для "добычи" этого излучения создают специальные установки — синхротроны. Одна из них — СКИФ — строится сейчас в Новосибирской области.
Ученые Томского политеха разработали программный продукт для одной из станций синхротрона — "Микрофокус". Программное обеспечение построено по модульному принципу, что позволит делать пред- и пост-обработку первичных проекционных данных с использованием базовых и специализированных фильтров, реконструкцию томографического объема разными методами, а также на основе результатов томографии производить расчеты количественных характеристик исследуемого образца.
Определение характеристик образцов важно для лучшего понимания строения и свойств горных пород. Полученные данные применяются при организации буровых работ, добычи нефти, газа и иных полезных ископаемых, а также для анализа изменения климата.
«
"Синхротронные источники, такие как СКИФ, позволяют раздвинуть границы технологии цифрового керна (математической модели реального образца породы цилиндрической формы) и увидеть намного большее. Это совсем не означает, что можно отказаться от лабораторных томографов. Наоборот, совместное использование лабораторных и мегасайнс установок позволяет кратно повысить эффективность и производительность исследований", — рассказал проректор по науке и стратегическим проектам ТПУ Алексей Гоголев.
Он добавил, что такой подход позволит снизить стоимость исследований керна, а также увеличить скорость сканирования более чем в 300 раз.
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Гоголев объяснил, что разработанный в университете программный продукт также дает возможность интегрировать его с модулями моделирования вспомогательных инструментов для интерактивного анализа и калибровки оборудования.
"При совместном использовании лабораторных томографов и синхротрона СКИФа можно будет отрабатывать 25 образцов в день. Создание комплексного цифрового двойника на лабораторных томографах обычно длится не менее семи дней и стоит около миллиона рублей. Новое программное обеспечение позволит проводить полный спектр исследований образцов керна на синхротроне СКИФа за 7-14 дней, за это время можно отсканировать более 300 образцов", — уточнил проректор Томского политеха.
Он добавил, что программный продукт адаптирован под интересы геологов и имеет платформенную архитектуру, которая позволяет не только проектировать и запускать любые протоколы сканирования объектов, но и создавать собственные модули и внедрять сторонние.
 
НаукаТехнологииРоссияСКИФНовосибирская областьНавигатор абитуриентаУниверситетская наукарентгенНаукаТомский политехнический университет
 
 
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