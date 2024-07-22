https://ria.ru/20240722/nauka-1960713110.html

В России в 300 раз ускорили изучение горных пород

В России в 300 раз ускорили изучение горных пород - РИА Новости, 22.07.2024

В России в 300 раз ускорили изучение горных пород

Детально изучить образцы горных пород на Сибирском кольцевом источнике фотонов (СКИФ) позволит программное обеспечение, разработанное в ТПУ. По словам авторов,... РИА Новости, 22.07.2024

2024-07-22T03:00

2024-07-22T03:00

2024-07-22T10:10

технологии

россия

скиф

новосибирская область

навигатор абитуриента

университетская наука

рентген

наука

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/13/1960701341_0:154:3000:1842_1920x0_80_0_0_9a66f6471fe2914cfaa4f7b7a1250dc9.jpg

МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Детально изучить образцы горных пород на Сибирском кольцевом источнике фотонов (СКИФ) позволит программное обеспечение, разработанное в ТПУ. По словам авторов, оно даст возможность проводить исследования в широком диапазоне разрешений — от нано до мезо и повысить скорость сканирования образцов более чем в 300 раз, используя синхротрон, а полученные данные будут полезны при организации добычи полезных ископаемых и анализе климатических изменений, сообщила пресс-служба вуза.Как рассказали в Томском политехническом университете (ТПУ), в настоящее время для исследования пород применяют компьютерные томографы, которые позволяют получить послойные снимки образцов. Возможности этого способа рентгеноскопии ограничены и позволяют увидеть далеко не все. Поэтому для более тщательного изучения материалов используют синхротронное излучение, тоже рентгеновское по своей сути, только в десятки раз "ярче".Синхротронное излучение образуется при вращении электронов по круговой траектории на скорости близкой к скорости света (почти 300000 км в секунду). Для "добычи" этого излучения создают специальные установки — синхротроны. Одна из них — СКИФ — строится сейчас в Новосибирской области.Ученые Томского политеха разработали программный продукт для одной из станций синхротрона — "Микрофокус". Программное обеспечение построено по модульному принципу, что позволит делать пред- и пост-обработку первичных проекционных данных с использованием базовых и специализированных фильтров, реконструкцию томографического объема разными методами, а также на основе результатов томографии производить расчеты количественных характеристик исследуемого образца.Определение характеристик образцов важно для лучшего понимания строения и свойств горных пород. Полученные данные применяются при организации буровых работ, добычи нефти, газа и иных полезных ископаемых, а также для анализа изменения климата."Синхротронные источники, такие как СКИФ, позволяют раздвинуть границы технологии цифрового керна (математической модели реального образца породы цилиндрической формы) и увидеть намного большее. Это совсем не означает, что можно отказаться от лабораторных томографов. Наоборот, совместное использование лабораторных и мегасайнс установок позволяет кратно повысить эффективность и производительность исследований", — рассказал проректор по науке и стратегическим проектам ТПУ Алексей Гоголев.Он добавил, что такой подход позволит снизить стоимость исследований керна, а также увеличить скорость сканирования более чем в 300 раз.Гоголев объяснил, что разработанный в университете программный продукт также дает возможность интегрировать его с модулями моделирования вспомогательных инструментов для интерактивного анализа и калибровки оборудования."При совместном использовании лабораторных томографов и синхротрона СКИФа можно будет отрабатывать 25 образцов в день. Создание комплексного цифрового двойника на лабораторных томографах обычно длится не менее семи дней и стоит около миллиона рублей. Новое программное обеспечение позволит проводить полный спектр исследований образцов керна на синхротроне СКИФа за 7-14 дней, за это время можно отсканировать более 300 образцов", — уточнил проректор Томского политеха.Он добавил, что программный продукт адаптирован под интересы геологов и имеет платформенную архитектуру, которая позволяет не только проектировать и запускать любые протоколы сканирования объектов, но и создавать собственные модули и внедрять сторонние.

https://ria.ru/20240625/nauka-1955126844.html

https://ria.ru/20240117/oborudovanie-1921781903.html

россия

новосибирская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, россия, скиф, новосибирская область, навигатор абитуриента, университетская наука, рентген, наука, томский политехнический университет