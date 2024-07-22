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Шор обвинил власти Молдавии в продаже суверенитета страны НАТО - РИА Новости, 22.07.2024
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17:54 22.07.2024
https://ria.ru/20240722/nato-1961292175.html
Шор обвинил власти Молдавии в продаже суверенитета страны НАТО
Шор обвинил власти Молдавии в продаже суверенитета страны НАТО - РИА Новости, 22.07.2024
Шор обвинил власти Молдавии в продаже суверенитета страны НАТО
Власти Молдавии продали нейтралитет и суверенитет страны НАТО, альянс окончательно узурпировал республику, считает лидер оппозиционного блока "Победа" Илан Шор. РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-22T17:54
2024-07-22T17:54
в мире
молдавия
сша
украина
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КИШИНЕВ, 22 июл - РИА Новости. Власти Молдавии продали нейтралитет и суверенитет страны НАТО, альянс окончательно узурпировал республику, считает лидер оппозиционного блока "Победа" Илан Шор. Ранее кабмин Молдавии одобрил стратегию национальной обороны, в которой говорится о необходимости увеличения оборонного бюджета страны до 1% от ВВП к 2030 году. Также в документе подчеркивается, что российский военный контингент в Приднестровье и местные военные формирования якобы представляют угрозу национальной безопасности Молдавии. В стратегии прописано, что Молдавия также стремится к полной интеграции в военные структуры ЕС, планируя активизировать участие в миротворческих и гражданских миссиях Евросоюза, а тесное сотрудничество НАТО является гарантом безопасности. "НАТО окончательно узурпировало Молдову. Нет сомнений, что режим (президента Молдавии Майи - ред.) Санду договорился с ЕС и военным альянсом во главе с США по уши влезть в войну на Украине. Получилось уравнение с одним неизвестным: НАТО с его евросоюзными партнерами построит военный логистический хаб. Построят, чтобы через Румынию поставлять оружие на Украину. Построят на территории нейтральной страны", - написал Шор в своем Telegram-канале, намекая на то, что этой территорией станет Молдавия. В то же время он отметил, что Молдавия уже по сути не является нейтральной страной. "Все остатки нейтральности и суверенитета проданы. Проданы Санду и ее прислужниками", - пояснил Шор. В прошлом году парламент Молдавии утвердил национальную стратегию безопасности, где Россия была выделена как основная угроза национальной безопасности. Президент Санду подчеркнула необходимость увеличения оборонных расходов и поддержки стратегического партнерства с США для обеспечения безопасности республики. По сравнению с предыдущим десятилетием, расходы на оборону Молдавии выросли в четыре раза. По данным минобороны, в 2024 году военный бюджет страны составляет 0,53% ВВП и достигает почти 2 миллиардов леев (более 102 миллионов долларов), это на 262 миллиона леев больше, чем в 2023 году. Согласно конституции Молдавии, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. С приходом к власти партии "Действие и солидарность" (ПДС), неформальным лидером которой является президент Майя Санду, в стране стали часто проводиться учения с участием военных из США, Великобритании, Германии и Румынии.
https://ria.ru/20240721/moldavia-1961045114.html
https://ria.ru/20240721/moldavia-1961045114.html
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в мире, молдавия, сша, украина, майя санду, илан шор, нато, евросоюз
В мире, Молдавия, США, Украина, Майя Санду, Илан Шор, НАТО, Евросоюз
Шор обвинил власти Молдавии в продаже суверенитета страны НАТО

Шор заявил, что власти Молдавии продали нейтралитет и суверенитет страны НАТО

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкЛидер оппозиционного в Молдавии политического блока "Победа" Илан Шор
Лидер оппозиционного в Молдавии политического блока Победа Илан Шор - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Лидер оппозиционного в Молдавии политического блока "Победа" Илан Шор. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 22 июл - РИА Новости. Власти Молдавии продали нейтралитет и суверенитет страны НАТО, альянс окончательно узурпировал республику, считает лидер оппозиционного блока "Победа" Илан Шор.
Ранее кабмин Молдавии одобрил стратегию национальной обороны, в которой говорится о необходимости увеличения оборонного бюджета страны до 1% от ВВП к 2030 году. Также в документе подчеркивается, что российский военный контингент в Приднестровье и местные военные формирования якобы представляют угрозу национальной безопасности Молдавии. В стратегии прописано, что Молдавия также стремится к полной интеграции в военные структуры ЕС, планируя активизировать участие в миротворческих и гражданских миссиях Евросоюза, а тесное сотрудничество НАТО является гарантом безопасности.
Здание парламента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 21.07.2024
Власти хотят сделать Молдавию серой зоной для НАТО, заявил экс-премьер
21 июля, 15:31
"НАТО окончательно узурпировало Молдову. Нет сомнений, что режим (президента Молдавии Майи - ред.) Санду договорился с ЕС и военным альянсом во главе с США по уши влезть в войну на Украине. Получилось уравнение с одним неизвестным: НАТО с его евросоюзными партнерами построит военный логистический хаб. Построят, чтобы через Румынию поставлять оружие на Украину. Построят на территории нейтральной страны", - написал Шор в своем Telegram-канале, намекая на то, что этой территорией станет Молдавия.
В то же время он отметил, что Молдавия уже по сути не является нейтральной страной.
«
"Все остатки нейтральности и суверенитета проданы. Проданы Санду и ее прислужниками", - пояснил Шор.
В прошлом году парламент Молдавии утвердил национальную стратегию безопасности, где Россия была выделена как основная угроза национальной безопасности. Президент Санду подчеркнула необходимость увеличения оборонных расходов и поддержки стратегического партнерства с США для обеспечения безопасности республики. По сравнению с предыдущим десятилетием, расходы на оборону Молдавии выросли в четыре раза. По данным минобороны, в 2024 году военный бюджет страны составляет 0,53% ВВП и достигает почти 2 миллиардов леев (более 102 миллионов долларов), это на 262 миллиона леев больше, чем в 2023 году.
Согласно конституции Молдавии, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. С приходом к власти партии "Действие и солидарность" (ПДС), неформальным лидером которой является президент Майя Санду, в стране стали часто проводиться учения с участием военных из США, Великобритании, Германии и Румынии.
Здание парламента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 21.07.2024
Власти хотят сделать Молдавию серой зоной для НАТО, заявил экс-премьер
21 июля, 15:31
 
В миреМолдавияСШАУкраинаМайя СандуИлан ШорНАТОЕвросоюз
 
 
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