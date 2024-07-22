Шор обвинил власти Молдавии в продаже суверенитета страны НАТО
Шор заявил, что власти Молдавии продали нейтралитет и суверенитет страны НАТО
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкЛидер оппозиционного в Молдавии политического блока "Победа" Илан Шор
Лидер оппозиционного в Молдавии политического блока "Победа" Илан Шор. Архивное фото
КИШИНЕВ, 22 июл - РИА Новости. Власти Молдавии продали нейтралитет и суверенитет страны НАТО, альянс окончательно узурпировал республику, считает лидер оппозиционного блока "Победа" Илан Шор.
Ранее кабмин Молдавии одобрил стратегию национальной обороны, в которой говорится о необходимости увеличения оборонного бюджета страны до 1% от ВВП к 2030 году. Также в документе подчеркивается, что российский военный контингент в Приднестровье и местные военные формирования якобы представляют угрозу национальной безопасности Молдавии. В стратегии прописано, что Молдавия также стремится к полной интеграции в военные структуры ЕС, планируя активизировать участие в миротворческих и гражданских миссиях Евросоюза, а тесное сотрудничество НАТО является гарантом безопасности.
"НАТО окончательно узурпировало Молдову. Нет сомнений, что режим (президента Молдавии Майи - ред.) Санду договорился с ЕС и военным альянсом во главе с США по уши влезть в войну на Украине. Получилось уравнение с одним неизвестным: НАТО с его евросоюзными партнерами построит военный логистический хаб. Построят, чтобы через Румынию поставлять оружие на Украину. Построят на территории нейтральной страны", - написал Шор в своем Telegram-канале, намекая на то, что этой территорией станет Молдавия.
В то же время он отметил, что Молдавия уже по сути не является нейтральной страной.
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"Все остатки нейтральности и суверенитета проданы. Проданы Санду и ее прислужниками", - пояснил Шор.
В прошлом году парламент Молдавии утвердил национальную стратегию безопасности, где Россия была выделена как основная угроза национальной безопасности. Президент Санду подчеркнула необходимость увеличения оборонных расходов и поддержки стратегического партнерства с США для обеспечения безопасности республики. По сравнению с предыдущим десятилетием, расходы на оборону Молдавии выросли в четыре раза. По данным минобороны, в 2024 году военный бюджет страны составляет 0,53% ВВП и достигает почти 2 миллиардов леев (более 102 миллионов долларов), это на 262 миллиона леев больше, чем в 2023 году.
Согласно конституции Молдавии, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. С приходом к власти партии "Действие и солидарность" (ПДС), неформальным лидером которой является президент Майя Санду, в стране стали часто проводиться учения с участием военных из США, Великобритании, Германии и Румынии.