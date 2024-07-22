Рейтинг@Mail.ru
Блок НАТО настроен на конфронтацию, заявил Песков - РИА Новости, 22.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:02 22.07.2024 (обновлено: 13:06 22.07.2024)
https://ria.ru/20240722/nato-1961195767.html
Блок НАТО настроен на конфронтацию, заявил Песков
Блок НАТО настроен на конфронтацию, заявил Песков - РИА Новости, 22.07.2024
Блок НАТО настроен на конфронтацию, заявил Песков
НАТО продолжает продвигать военную инфраструктуру к российским границам, это представляет для Москвы опасность, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-22T13:02
2024-07-22T13:06
россия
дмитрий песков
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1e/1956453032_0:28:910:540_1920x0_80_0_0_67c39166ae71fbc18c4832bbfc7c7498.jpg
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. НАТО продолжает продвигать военную инфраструктуру к российским границам, это представляет для Москвы опасность, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Северо-Атлантический альянс продолжает продвижение своей военной инфраструктуры в сторону наших границ, продолжает окружение нас своей военной инфраструктурой, что представляет для нас опасность. Блок конфронтационно настроенный, он, собственно, заточен под задачи конфронтации, он выполняет свои функции", - сказал он журналистам на вопрос, как Москва расценивает слова президента Сербии Александра Вучича о подготовке Запада к вооруженному конфликту с РФ и считают ли в Москве столкновение армий России и НАТО неизбежным. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что Запад готовится к прямому вооруженному конфликту с Россией намного быстрее, чем думают многие на Востоке, в РФ и в Сербии, но в данный момент пока еще не готов к прямому столкновению.
https://ria.ru/20240722/plan-1961046448.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1e/1956453032_77:0:834:568_1920x0_80_0_0_9d2d059ccb53a7684f84e37b8fde9e8f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, дмитрий песков, нато
Россия, Дмитрий Песков, НАТО
Блок НАТО настроен на конфронтацию, заявил Песков

Песков: НАТО продолжает продвигать военную инфраструктуру к российским границам

© Фото : U.S. Army/Michael MastrangeloТанки M1 Abrams , переброшенные на новую американскую базу НАТО в Польше
Танки M1 Abrams , переброшенные на новую американскую базу НАТО в Польше - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
© Фото : U.S. Army/Michael Mastrangelo
Танки M1 Abrams , переброшенные на новую американскую базу НАТО в Польше. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. НАТО продолжает продвигать военную инфраструктуру к российским границам, это представляет для Москвы опасность, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«
"Северо-Атлантический альянс продолжает продвижение своей военной инфраструктуры в сторону наших границ, продолжает окружение нас своей военной инфраструктурой, что представляет для нас опасность. Блок конфронтационно настроенный, он, собственно, заточен под задачи конфронтации, он выполняет свои функции", - сказал он журналистам на вопрос, как Москва расценивает слова президента Сербии Александра Вучича о подготовке Запада к вооруженному конфликту с РФ и считают ли в Москве столкновение армий России и НАТО неизбежным.
Президент Сербии Александр Вучич заявил, что Запад готовится к прямому вооруженному конфликту с Россией намного быстрее, чем думают многие на Востоке, в РФ и в Сербии, но в данный момент пока еще не готов к прямому столкновению.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
Трампу придумали мирный план — он больше похож на войну
08:00
 
РоссияДмитрий ПесковНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала