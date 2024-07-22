https://ria.ru/20240722/nato-1961195767.html

Блок НАТО настроен на конфронтацию, заявил Песков

Блок НАТО настроен на конфронтацию, заявил Песков - РИА Новости, 22.07.2024

Блок НАТО настроен на конфронтацию, заявил Песков

НАТО продолжает продвигать военную инфраструктуру к российским границам, это представляет для Москвы опасность, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 22.07.2024

2024-07-22T13:02

2024-07-22T13:02

2024-07-22T13:06

россия

дмитрий песков

нато

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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. НАТО продолжает продвигать военную инфраструктуру к российским границам, это представляет для Москвы опасность, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Северо-Атлантический альянс продолжает продвижение своей военной инфраструктуры в сторону наших границ, продолжает окружение нас своей военной инфраструктурой, что представляет для нас опасность. Блок конфронтационно настроенный, он, собственно, заточен под задачи конфронтации, он выполняет свои функции", - сказал он журналистам на вопрос, как Москва расценивает слова президента Сербии Александра Вучича о подготовке Запада к вооруженному конфликту с РФ и считают ли в Москве столкновение армий России и НАТО неизбежным. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что Запад готовится к прямому вооруженному конфликту с Россией намного быстрее, чем думают многие на Востоке, в РФ и в Сербии, но в данный момент пока еще не готов к прямому столкновению.

https://ria.ru/20240722/plan-1961046448.html

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россия, дмитрий песков, нато