Блок НАТО настроен на конфронтацию, заявил Песков
Песков: НАТО продолжает продвигать военную инфраструктуру к российским границам
© Фото : U.S. Army/Michael MastrangeloТанки M1 Abrams , переброшенные на новую американскую базу НАТО в Польше
© Фото : U.S. Army/Michael Mastrangelo
Танки M1 Abrams , переброшенные на новую американскую базу НАТО в Польше. Архивное фото
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. НАТО продолжает продвигать военную инфраструктуру к российским границам, это представляет для Москвы опасность, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«
"Северо-Атлантический альянс продолжает продвижение своей военной инфраструктуры в сторону наших границ, продолжает окружение нас своей военной инфраструктурой, что представляет для нас опасность. Блок конфронтационно настроенный, он, собственно, заточен под задачи конфронтации, он выполняет свои функции", - сказал он журналистам на вопрос, как Москва расценивает слова президента Сербии Александра Вучича о подготовке Запада к вооруженному конфликту с РФ и считают ли в Москве столкновение армий России и НАТО неизбежным.
Президент Сербии Александр Вучич заявил, что Запад готовится к прямому вооруженному конфликту с Россией намного быстрее, чем думают многие на Востоке, в РФ и в Сербии, но в данный момент пока еще не готов к прямому столкновению.