https://ria.ru/20240722/nato-1961125869.html
Маск заявил, что взносы США в НАТО "абсурдно выше" европейских
Маск заявил, что взносы США в НАТО "абсурдно выше" европейских - РИА Новости, 22.07.2024
Маск заявил, что взносы США в НАТО "абсурдно выше" европейских
Американский предприниматель Илон Маск заявил в соцсети Х, что взносы США в НАТО "абсурдно выше" европейских и Европа способна платить за свою оборону без... РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-22T08:00
2024-07-22T08:00
2024-07-22T08:57
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск заявил в соцсети Х, что взносы США в НАТО "абсурдно выше" европейских и Европа способна платить за свою оборону без помощи американских налогоплательщиков. "Что касается НАТО, то сумма, вносимая Соединенными Штатами, абсурдно выше, чем у других союзников. Почему американские налогоплательщики платят за оборону Европы, когда Европа вполне способна сделать это сама?" - написал Маск в своём аккаунте. Ранее американский сенатор-республиканец Джеймс Дэвид Вэнс выразил мнение, что Европа слишком полагается на США в вопросах обороны, а триллионы долларов, недоинвестированные Брюсселем в ОПК, легли бременем на американских налогоплательщиков.
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в мире, европа, сша, брюссель, илон маск, джеймс дэвид вэнс, нато
В мире, Европа, США, Брюссель, Илон Маск, Джеймс Дэвид Вэнс, НАТО
Маск заявил, что взносы США в НАТО "абсурдно выше" европейских
Маск: взносы США в НАТО слишком высокие, Европа может сама платить за оборону