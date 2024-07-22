Рейтинг@Mail.ru
Маск заявил, что взносы США в НАТО "абсурдно выше" европейских - РИА Новости, 22.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:00 22.07.2024 (обновлено: 08:57 22.07.2024)
https://ria.ru/20240722/nato-1961125869.html
Маск заявил, что взносы США в НАТО "абсурдно выше" европейских
Маск заявил, что взносы США в НАТО "абсурдно выше" европейских - РИА Новости, 22.07.2024
Маск заявил, что взносы США в НАТО "абсурдно выше" европейских
Американский предприниматель Илон Маск заявил в соцсети Х, что взносы США в НАТО "абсурдно выше" европейских и Европа способна платить за свою оборону без... РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-22T08:00
2024-07-22T08:57
в мире
европа
сша
брюссель
илон маск
джеймс дэвид вэнс
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/05/1900653271_0:0:2706:1523_1920x0_80_0_0_7235a41efdf27b5eb4d9746d59308530.jpg
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск заявил в соцсети Х, что взносы США в НАТО "абсурдно выше" европейских и Европа способна платить за свою оборону без помощи американских налогоплательщиков. "Что касается НАТО, то сумма, вносимая Соединенными Штатами, абсурдно выше, чем у других союзников. Почему американские налогоплательщики платят за оборону Европы, когда Европа вполне способна сделать это сама?" - написал Маск в своём аккаунте. Ранее американский сенатор-республиканец Джеймс Дэвид Вэнс выразил мнение, что Европа слишком полагается на США в вопросах обороны, а триллионы долларов, недоинвестированные Брюсселем в ОПК, легли бременем на американских налогоплательщиков.
https://ria.ru/20240719/evropa-1960568642.html
европа
сша
брюссель
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/05/1900653271_0:0:2706:2031_1920x0_80_0_0_2c2a603e071251e8a67c53afa9dbe597.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, европа, сша, брюссель, илон маск, джеймс дэвид вэнс, нато
В мире, Европа, США, Брюссель, Илон Маск, Джеймс Дэвид Вэнс, НАТО
Маск заявил, что взносы США в НАТО "абсурдно выше" европейских

Маск: взносы США в НАТО слишком высокие, Европа может сама платить за оборону

© AP Photo / Marcio Jose SanchezИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
© AP Photo / Marcio Jose Sanchez
Илон Маск. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск заявил в соцсети Х, что взносы США в НАТО "абсурдно выше" европейских и Европа способна платить за свою оборону без помощи американских налогоплательщиков.
"Что касается НАТО, то сумма, вносимая Соединенными Штатами, абсурдно выше, чем у других союзников. Почему американские налогоплательщики платят за оборону Европы, когда Европа вполне способна сделать это сама?" - написал Маск в своём аккаунте.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
Один на один с Россией: Европа готовится к уходу НАТО
19 июля, 08:00
Ранее американский сенатор-республиканец Джеймс Дэвид Вэнс выразил мнение, что Европа слишком полагается на США в вопросах обороны, а триллионы долларов, недоинвестированные Брюсселем в ОПК, легли бременем на американских налогоплательщиков.
 
В миреЕвропаСШАБрюссельИлон МаскДжеймс Дэвид ВэнсНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала