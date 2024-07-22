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В НАТО заявили о повышенной готовности 500 тысяч военных - РИА Новости, 22.07.2024
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04:06 22.07.2024 (обновлено: 07:55 22.07.2024)
https://ria.ru/20240722/nato-1961116199.html
В НАТО заявили о повышенной готовности 500 тысяч военных
В НАТО заявили о повышенной готовности 500 тысяч военных - РИА Новости, 22.07.2024
В НАТО заявили о повышенной готовности 500 тысяч военных
Более 500 тыс военнослужащих НАТО в настоящее время находятся в состоянии повышенной готовности, заявила официальный представитель альянса Фарах Дахлалла. РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-22T04:06
2024-07-22T07:55
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Более 500 тыс военнослужащих НАТО в настоящее время находятся в состоянии повышенной готовности, заявила официальный представитель альянса Фарах Дахлалла. "С 2014 года НАТО претерпела самую значительную трансформацию в нашей коллективной обороне за последнее поколение. Мы ввели в действие самые всеобъемлющие планы обороны со времен холодной войны, и в настоящее время более 500 тысяч военнослужащих находятся в состоянии повышенной готовности", - заявила Дахлалла телеканалу CNN. Президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснял, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
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россия, москва, владимир путин, такер карлсон, нато, в мире
Россия, Москва, Владимир Путин, Такер Карлсон, НАТО, В мире
В НАТО заявили о повышенной готовности 500 тысяч военных

Дахлалла: более 500 тысяч военнослужащих НАТО находятся в повышенной готовности

© AP Photo / Csaba Krizsan/MTIАмериканские военные
Американские военные - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
© AP Photo / Csaba Krizsan/MTI
Американские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Более 500 тыс военнослужащих НАТО в настоящее время находятся в состоянии повышенной готовности, заявила официальный представитель альянса Фарах Дахлалла.
"С 2014 года НАТО претерпела самую значительную трансформацию в нашей коллективной обороне за последнее поколение. Мы ввели в действие самые всеобъемлющие планы обороны со времен холодной войны, и в настоящее время более 500 тысяч военнослужащих находятся в состоянии повышенной готовности", - заявила Дахлалла телеканалу CNN.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
Один на один с Россией: Европа готовится к уходу НАТО
19 июля, 08:00
Президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснял, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
 
РоссияМоскваВладимир ПутинТакер КарлсонНАТОВ мире
 
 
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