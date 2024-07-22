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В КБР оштрафовали родителей, не вставших во время исполнения гимна в школе - РИА Новости, 22.07.2024
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16:58 22.07.2024 (обновлено: 18:41 22.07.2024)
https://ria.ru/20240722/nalchik-1961274581.html
В КБР оштрафовали родителей, не вставших во время исполнения гимна в школе
В КБР оштрафовали родителей, не вставших во время исполнения гимна в школе - РИА Новости, 22.07.2024
В КБР оштрафовали родителей, не вставших во время исполнения гимна в школе
Мировой суд в Нальчике оштрафовал восьмерых жителей Кабардино-Балкарии за неуважение к гимну России, сообщила объединенная пресс-служба судебной системы... РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-22T16:58
2024-07-22T18:41
россия
нальчик
андрей картаполов
госдума рф
происшествия
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НАЛЬЧИК, 22 июл — РИА Новости. Мировой суд в Нальчике оштрафовал восьмерых жителей Кабардино-Балкарии за неуважение к гимну России, сообщила объединенная пресс-служба судебной системы республики. &quot;Мировым судьям Кабардино-Балкарской Республики поступило девять материалов по ст. 17.10 КоАП России (&quot;Нарушение порядка официального использования &lt;...&gt; Государственного гимна Российской Федерации&quot;). На сегодняшний день мировой судья судебного участка № 1 Нальчикского судебного района привлек к административной ответственности восемь человек, &lt;...&gt; назначив им административное наказание в виде штрафа в размере трех тысяч рублей&quot;, — говорится в заявлении.В пресс-службе добавили, что еще одно дело рассмотрят в ближайшее время.В начале июля в соцсетях появились видеоролики из школы № 33 в Нальчике. Согласно этим кадрам, некоторые родители учащихся во время гимна России не встали для торжественного исполнения, а остались на своих местах в актовом зале, при этом несколько человек сидели в телефонах.На публикацию обратил внимание глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. Он сообщил, что обратился "в соответствующие органы" для рассмотрения этого инцидента с целью оценки и принятия процессуального решения.
https://ria.ru/20240722/peterburg-1961223754.html
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россия, нальчик, андрей картаполов, госдума рф, происшествия
Россия, Нальчик, Андрей Картаполов, Госдума РФ, Происшествия
В КБР оштрафовали родителей, не вставших во время исполнения гимна в школе

В КБР оштрафовали восемь человек, не вставших во время исполнения гимна России

© Кадр видео из соцсетейКадры, на которых видно, что некоторые зрители сидят во время торжественного исполнения гимна России на выпускном вечере в Нальчике
Кадры, на которых видно, что некоторые зрители сидят во время торжественного исполнения гимна России на выпускном вечере в Нальчике - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
© Кадр видео из соцсетей
Кадры, на которых видно, что некоторые зрители сидят во время торжественного исполнения гимна России на выпускном вечере в Нальчике
Читать ria.ru в
НАЛЬЧИК, 22 июл — РИА Новости. Мировой суд в Нальчике оштрафовал восьмерых жителей Кабардино-Балкарии за неуважение к гимну России, сообщила объединенная пресс-служба судебной системы республики.
«

"Мировым судьям Кабардино-Балкарской Республики поступило девять материалов по ст. 17.10 КоАП России ("Нарушение порядка официального использования <...> Государственного гимна Российской Федерации"). На сегодняшний день мировой судья судебного участка № 1 Нальчикского судебного района привлек к административной ответственности восемь человек, <...> назначив им административное наказание в виде штрафа в размере трех тысяч рублей", — говорится в заявлении.

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В пресс-службе добавили, что еще одно дело рассмотрят в ближайшее время.
В начале июля в соцсетях появились видеоролики из школы № 33 в Нальчике. Согласно этим кадрам, некоторые родители учащихся во время гимна России не встали для торжественного исполнения, а остались на своих местах в актовом зале, при этом несколько человек сидели в телефонах.
На публикацию обратил внимание глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. Он сообщил, что обратился "в соответствующие органы" для рассмотрения этого инцидента с целью оценки и принятия процессуального решения.
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