https://ria.ru/20240722/nalchik-1961274581.html

В КБР оштрафовали родителей, не вставших во время исполнения гимна в школе

В КБР оштрафовали родителей, не вставших во время исполнения гимна в школе - РИА Новости, 22.07.2024

В КБР оштрафовали родителей, не вставших во время исполнения гимна в школе

Мировой суд в Нальчике оштрафовал восьмерых жителей Кабардино-Балкарии за неуважение к гимну России, сообщила объединенная пресс-служба судебной системы... РИА Новости, 22.07.2024

2024-07-22T16:58

2024-07-22T16:58

2024-07-22T18:41

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НАЛЬЧИК, 22 июл — РИА Новости. Мировой суд в Нальчике оштрафовал восьмерых жителей Кабардино-Балкарии за неуважение к гимну России, сообщила объединенная пресс-служба судебной системы республики. "Мировым судьям Кабардино-Балкарской Республики поступило девять материалов по ст. 17.10 КоАП России ("Нарушение порядка официального использования <...> Государственного гимна Российской Федерации"). На сегодняшний день мировой судья судебного участка № 1 Нальчикского судебного района привлек к административной ответственности восемь человек, <...> назначив им административное наказание в виде штрафа в размере трех тысяч рублей", — говорится в заявлении.В пресс-службе добавили, что еще одно дело рассмотрят в ближайшее время.В начале июля в соцсетях появились видеоролики из школы № 33 в Нальчике. Согласно этим кадрам, некоторые родители учащихся во время гимна России не встали для торжественного исполнения, а остались на своих местах в актовом зале, при этом несколько человек сидели в телефонах.На публикацию обратил внимание глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. Он сообщил, что обратился "в соответствующие органы" для рассмотрения этого инцидента с целью оценки и принятия процессуального решения.

https://ria.ru/20240722/peterburg-1961223754.html

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россия, нальчик, андрей картаполов, госдума рф, происшествия