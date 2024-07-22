В КБР оштрафовали родителей, не вставших во время исполнения гимна в школе
В КБР оштрафовали восемь человек, не вставших во время исполнения гимна России
© Кадр видео из соцсетейКадры, на которых видно, что некоторые зрители сидят во время торжественного исполнения гимна России на выпускном вечере в Нальчике
© Кадр видео из соцсетей
Кадры, на которых видно, что некоторые зрители сидят во время торжественного исполнения гимна России на выпускном вечере в Нальчике
НАЛЬЧИК, 22 июл — РИА Новости. Мировой суд в Нальчике оштрафовал восьмерых жителей Кабардино-Балкарии за неуважение к гимну России, сообщила объединенная пресс-служба судебной системы республики.
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"Мировым судьям Кабардино-Балкарской Республики поступило девять материалов по ст. 17.10 КоАП России ("Нарушение порядка официального использования <...> Государственного гимна Российской Федерации"). На сегодняшний день мировой судья судебного участка № 1 Нальчикского судебного района привлек к административной ответственности восемь человек, <...> назначив им административное наказание в виде штрафа в размере трех тысяч рублей", — говорится в заявлении.
В пресс-службе добавили, что еще одно дело рассмотрят в ближайшее время.
В начале июля в соцсетях появились видеоролики из школы № 33 в Нальчике. Согласно этим кадрам, некоторые родители учащихся во время гимна России не встали для торжественного исполнения, а остались на своих местах в актовом зале, при этом несколько человек сидели в телефонах.
На публикацию обратил внимание глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. Он сообщил, что обратился "в соответствующие органы" для рассмотрения этого инцидента с целью оценки и принятия процессуального решения.