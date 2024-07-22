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СМИ: "Нафтогаз" обеспокоен ударами по своим подземным хранилищам топлива - РИА Новости, 22.07.2024
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23:52 22.07.2024
https://ria.ru/20240722/naftogaz-1961346385.html
СМИ: "Нафтогаз" обеспокоен ударами по своим подземным хранилищам топлива
СМИ: "Нафтогаз" обеспокоен ударами по своим подземным хранилищам топлива - РИА Новости, 22.07.2024
СМИ: "Нафтогаз" обеспокоен ударами по своим подземным хранилищам топлива
Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" "определенно обеспокоена" ударами по своим подземным хранилищам топлива, сообщило агентство Рейтер со... РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-22T23:52
2024-07-22T23:52
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" "определенно обеспокоена" ударами по своим подземным хранилищам топлива, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на главу компании Алексея Чернышова. "Чернышов заявил, что компания "определенно обеспокоена" ударами, после того как в этом году Россия начала атаковать подземные хранилища газа на западе страны", - пишет агентство. По словам Чернышова, с марта "Нафтогаз" пережил по меньшей мере семь таких ударов. В апреле главред аналитического онлайн-журнала "Геоэнергетика Инфо" Борис Марцинкевич заявил, что удары по подземных хранилищам газа на западе Украины лишают Киев заработка на хранении газа для Европы. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240722/politico-1961322742.html
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в мире, россия, украина, киев, дмитрий песков, нафтогаз украины, вооруженные силы украины
В мире, Россия, Украина, Киев, Дмитрий Песков, Нафтогаз Украины, Вооруженные силы Украины
СМИ: "Нафтогаз" обеспокоен ударами по своим подземным хранилищам топлива

Рейтер : "Нафтогаз" обеспокоен ударами по своим подземным хранилищам топлива

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкТабличка на здании национальной акционерной компании "Нафтогаз-Украины"
Табличка на здании национальной акционерной компании Нафтогаз-Украины - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Табличка на здании национальной акционерной компании "Нафтогаз-Украины". Архивное фото
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" "определенно обеспокоена" ударами по своим подземным хранилищам топлива, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на главу компании Алексея Чернышова.
«
"Чернышов заявил, что компания "определенно обеспокоена" ударами, после того как в этом году Россия начала атаковать подземные хранилища газа на западе страны", - пишет агентство.
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По словам Чернышова, с марта "Нафтогаз" пережил по меньшей мере семь таких ударов.
В апреле главред аналитического онлайн-журнала "Геоэнергетика Инфо" Борис Марцинкевич заявил, что удары по подземных хранилищам газа на западе Украины лишают Киев заработка на хранении газа для Европы.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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