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МВД разработало новую стратегию противодействия экстремизму - РИА Новости, 22.07.2024
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16:28 22.07.2024 (обновлено: 17:00 22.07.2024)
https://ria.ru/20240722/mvd-1961261875.html
МВД разработало новую стратегию противодействия экстремизму
МВД разработало новую стратегию противодействия экстремизму - РИА Новости, 22.07.2024
МВД разработало новую стратегию противодействия экстремизму
Министерство внутренних дел России разработало новую стратегию борьбы с экстремизмом на следующий долгосрочный период, следует из проекта указа президента... РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-22T16:28
2024-07-22T17:00
россия
владимир путин
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Министерство внутренних дел России разработало новую стратегию борьбы с экстремизмом на следующий долгосрочный период, следует из проекта указа президента Владимира Путина, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов. &quot;В целях обеспечения дальнейшей реализации государственной политики в сфере противодействия экстремизму в Российской Федерации постановляю: утвердить Стратегию противодействия экстремизму в Российской Федерации&quot;, — говорится в тексте.Как следует из пояснительной записки, в проекте дополнительно проанализированы состояние и источники угроз экстремизма в стране, сформулированы такие понятия, как "ксенофобия" и "русофобия", скорректированы термины "радикализм", "противодействие экстремизму" и "субъекты противодействия экстремизму". Отдельное внимание уделено "противодействию распространению идей радикального национализма и неонацизма в контексте проведения специальной военной операции и включения в состав страны новых территорий". Кроме того, проектом предусмотрен комплекс задач организационного и правового характера. Их решение охватывает законодательную и правоохранительную деятельность, а также почти все направления государственной политики, включая национальную, миграционную, молодежную, культурную и информационную.Помимо этого, важная роль в противодействии экстремизму отводится институтам гражданского общества и образовательным организациям.Согласно новому документу, указ президента от 29 мая 2020 года № 344 "Об утверждении Стратегии противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года" утрачивает силу.
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россия, владимир путин, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Россия, Владимир Путин, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
МВД разработало новую стратегию противодействия экстремизму

МВД разработало проект новой стратегии противодействия экстремизму до 2025 года

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЗдание Министерства внутренних дел Российской Федерации
Здание Министерства внутренних дел Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Здание Министерства внутренних дел Российской Федерации. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Министерство внутренних дел России разработало новую стратегию борьбы с экстремизмом на следующий долгосрочный период, следует из проекта указа президента Владимира Путина, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов.
«

"В целях обеспечения дальнейшей реализации государственной политики в сфере противодействия экстремизму в Российской Федерации постановляю: утвердить Стратегию противодействия экстремизму в Российской Федерации", — говорится в тексте.

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Как следует из пояснительной записки, в проекте дополнительно проанализированы состояние и источники угроз экстремизма в стране, сформулированы такие понятия, как "ксенофобия" и "русофобия", скорректированы термины "радикализм", "противодействие экстремизму" и "субъекты противодействия экстремизму".
Отдельное внимание уделено "противодействию распространению идей радикального национализма и неонацизма в контексте проведения специальной военной операции и включения в состав страны новых территорий". Кроме того, проектом предусмотрен комплекс задач организационного и правового характера. Их решение охватывает законодательную и правоохранительную деятельность, а также почти все направления государственной политики, включая национальную, миграционную, молодежную, культурную и информационную.
Помимо этого, важная роль в противодействии экстремизму отводится институтам гражданского общества и образовательным организациям.
Согласно новому документу, указ президента от 29 мая 2020 года № 344 "Об утверждении Стратегии противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года" утрачивает силу.
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РоссияВладимир ПутинМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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