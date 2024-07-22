https://ria.ru/20240722/mvd-1961261875.html

МВД разработало новую стратегию противодействия экстремизму

МВД разработало новую стратегию противодействия экстремизму - РИА Новости, 22.07.2024

МВД разработало новую стратегию противодействия экстремизму

Министерство внутренних дел России разработало новую стратегию борьбы с экстремизмом на следующий долгосрочный период, следует из проекта указа президента... РИА Новости, 22.07.2024

2024-07-22T16:28

2024-07-22T16:28

2024-07-22T17:00

россия

владимир путин

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Министерство внутренних дел России разработало новую стратегию борьбы с экстремизмом на следующий долгосрочный период, следует из проекта указа президента Владимира Путина, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов. "В целях обеспечения дальнейшей реализации государственной политики в сфере противодействия экстремизму в Российской Федерации постановляю: утвердить Стратегию противодействия экстремизму в Российской Федерации", — говорится в тексте.Как следует из пояснительной записки, в проекте дополнительно проанализированы состояние и источники угроз экстремизма в стране, сформулированы такие понятия, как "ксенофобия" и "русофобия", скорректированы термины "радикализм", "противодействие экстремизму" и "субъекты противодействия экстремизму". Отдельное внимание уделено "противодействию распространению идей радикального национализма и неонацизма в контексте проведения специальной военной операции и включения в состав страны новых территорий". Кроме того, проектом предусмотрен комплекс задач организационного и правового характера. Их решение охватывает законодательную и правоохранительную деятельность, а также почти все направления государственной политики, включая национальную, миграционную, молодежную, культурную и информационную.Помимо этого, важная роль в противодействии экстремизму отводится институтам гражданского общества и образовательным организациям.Согласно новому документу, указ президента от 29 мая 2020 года № 344 "Об утверждении Стратегии противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года" утрачивает силу.

https://ria.ru/20240605/kriminal-1950745759.html

https://ria.ru/20240624/gosizmena-1955035955.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, владимир путин, министерство внутренних дел рф (мвд россии)