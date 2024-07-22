В Москве задержали иностранца с крупной партией наркотиков
В автосервисе в Москве задержали иностранца с 4,5 килограмма героина
Форма сотрудника полиции. Архивное фото
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Иностранца с 4,5 килограммами героина задержали в автосервисе в Москве, там же выявлены 12 нелегальных мигрантов, сообщила в Telegram-канале официальный представитель МВД России Ирина Волк.
"В ходе реализации оперативной информации о распространении на территории одного из автосервисов запрещенных веществ сотрудники полиции задержали иностранца. В ходе личного досмотра нашли у него полимерный пакет с веществом песочного цвета. А в багажнике машины, располагавшейся недалеко от места задержания подозреваемого, обнаружили еще более 100 свертков с неизвестным веществом общей массой порядка 4,5 килограмма. Согласно результатам исследования, изъятое содержит в своем составе героин", - написала она.
По данному факту возбуждены уголовные дела по статьям о незаконном приобретении, хранении, перевозке и изготовлении наркотиков и покушении на сбыт наркотических веществ. Мужчина арестован. Кроме того, на местности у автосервиса были обнаружены обрез ружья и патроны к нему. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 222 УК РФ (Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов).
"Двенадцать мигрантов, которых полицейские задержали на территории предприятия, находятся в Российской Федерации незаконно. В отношении них составлены протоколы об административном правонарушении, предусмотренном статьей 18.8 КоАП РФ", - добавила Волк.