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В Москве задержали иностранца с крупной партией наркотиков - РИА Новости, 22.07.2024
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10:22 22.07.2024 (обновлено: 11:50 22.07.2024)
https://ria.ru/20240722/mvd-1961148541.html
В Москве задержали иностранца с крупной партией наркотиков
В Москве задержали иностранца с крупной партией наркотиков - РИА Новости, 22.07.2024
В Москве задержали иностранца с крупной партией наркотиков
Иностранца с 4,5 килограммами героина задержали в автосервисе в Москве, там же выявлены 12 нелегальных мигрантов, сообщила в Telegram-канале официальный... РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-22T10:22
2024-07-22T11:50
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Иностранца с 4,5 килограммами героина задержали в автосервисе в Москве, там же выявлены 12 нелегальных мигрантов, сообщила в Telegram-канале официальный представитель МВД России Ирина Волк."В ходе реализации оперативной информации о распространении на территории одного из автосервисов запрещенных веществ сотрудники полиции задержали иностранца. В ходе личного досмотра нашли у него полимерный пакет с веществом песочного цвета. А в багажнике машины, располагавшейся недалеко от места задержания подозреваемого, обнаружили еще более 100 свертков с неизвестным веществом общей массой порядка 4,5 килограмма. Согласно результатам исследования, изъятое содержит в своем составе героин", - написала она.По данному факту возбуждены уголовные дела по статьям о незаконном приобретении, хранении, перевозке и изготовлении наркотиков и покушении на сбыт наркотических веществ. Мужчина арестован. Кроме того, на местности у автосервиса были обнаружены обрез ружья и патроны к нему. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 222 УК РФ (Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов)."Двенадцать мигрантов, которых полицейские задержали на территории предприятия, находятся в Российской Федерации незаконно. В отношении них составлены протоколы об административном правонарушении, предусмотренном статьей 18.8 КоАП РФ", - добавила Волк.
https://ria.ru/20240704/narkolaboratoriya-1957429516.html
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москва, россия, ирина волк, происшествия
Москва, Россия, Ирина Волк, Происшествия
В Москве задержали иностранца с крупной партией наркотиков

В автосервисе в Москве задержали иностранца с 4,5 килограмма героина

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкФорма сотрудника полиции
Форма сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Форма сотрудника полиции. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Иностранца с 4,5 килограммами героина задержали в автосервисе в Москве, там же выявлены 12 нелегальных мигрантов, сообщила в Telegram-канале официальный представитель МВД России Ирина Волк.
"В ходе реализации оперативной информации о распространении на территории одного из автосервисов запрещенных веществ сотрудники полиции задержали иностранца. В ходе личного досмотра нашли у него полимерный пакет с веществом песочного цвета. А в багажнике машины, располагавшейся недалеко от места задержания подозреваемого, обнаружили еще более 100 свертков с неизвестным веществом общей массой порядка 4,5 килограмма. Согласно результатам исследования, изъятое содержит в своем составе героин", - написала она.
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По данному факту возбуждены уголовные дела по статьям о незаконном приобретении, хранении, перевозке и изготовлении наркотиков и покушении на сбыт наркотических веществ. Мужчина арестован. Кроме того, на местности у автосервиса были обнаружены обрез ружья и патроны к нему. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 222 УК РФ (Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов).
"Двенадцать мигрантов, которых полицейские задержали на территории предприятия, находятся в Российской Федерации незаконно. В отношении них составлены протоколы об административном правонарушении, предусмотренном статьей 18.8 КоАП РФ", - добавила Волк.
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