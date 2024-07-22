https://ria.ru/20240722/mvd-1961148541.html

В Москве задержали иностранца с крупной партией наркотиков

В Москве задержали иностранца с крупной партией наркотиков - РИА Новости, 22.07.2024

В Москве задержали иностранца с крупной партией наркотиков

Иностранца с 4,5 килограммами героина задержали в автосервисе в Москве, там же выявлены 12 нелегальных мигрантов, сообщила в Telegram-канале официальный... РИА Новости, 22.07.2024

2024-07-22T10:22

2024-07-22T10:22

2024-07-22T11:50

москва

россия

ирина волк

происшествия

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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Иностранца с 4,5 килограммами героина задержали в автосервисе в Москве, там же выявлены 12 нелегальных мигрантов, сообщила в Telegram-канале официальный представитель МВД России Ирина Волк."В ходе реализации оперативной информации о распространении на территории одного из автосервисов запрещенных веществ сотрудники полиции задержали иностранца. В ходе личного досмотра нашли у него полимерный пакет с веществом песочного цвета. А в багажнике машины, располагавшейся недалеко от места задержания подозреваемого, обнаружили еще более 100 свертков с неизвестным веществом общей массой порядка 4,5 килограмма. Согласно результатам исследования, изъятое содержит в своем составе героин", - написала она.По данному факту возбуждены уголовные дела по статьям о незаконном приобретении, хранении, перевозке и изготовлении наркотиков и покушении на сбыт наркотических веществ. Мужчина арестован. Кроме того, на местности у автосервиса были обнаружены обрез ружья и патроны к нему. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 222 УК РФ (Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов)."Двенадцать мигрантов, которых полицейские задержали на территории предприятия, находятся в Российской Федерации незаконно. В отношении них составлены протоколы об административном правонарушении, предусмотренном статьей 18.8 КоАП РФ", - добавила Волк.

https://ria.ru/20240704/narkolaboratoriya-1957429516.html

https://ria.ru/20240722/kriminal-1961147463.html

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москва, россия, ирина волк, происшествия