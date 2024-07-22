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"Уступит России": на Западе забили тревогу из-за плана Трампа по Украине - РИА Новости, 22.07.2024
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09:10 22.07.2024 (обновлено: 10:36 22.07.2024)
https://ria.ru/20240722/msnbc-1961132383.html
"Уступит России": на Западе забили тревогу из-за плана Трампа по Украине
"Уступит России": на Западе забили тревогу из-за плана Трампа по Украине - РИА Новости, 22.07.2024
"Уступит России": на Западе забили тревогу из-за плана Трампа по Украине
Украину могут вынудить признать утраченные территории в составе России в случае победы на президентских выборах в США кандидатов от республиканцев Дональда... РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-22T09:10
2024-07-22T10:36
в мире
украина
россия
сша
дональд трамп
дмитрий песков
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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Украину могут вынудить признать утраченные территории в составе России в случае победы на президентских выборах в США кандидатов от республиканцев Дональда Трампа и Джей Ди Вэнса, пишет американский журналист Дэвид Андельман для MSNBC."Вэнс и Трамп, похоже, разделяют схожие взгляды на конфликт на Украине. Они выступают за быстрое мирное соглашение, согласно которому, Киев в случае необходимости уступит России значительную территорию и согласится на вечный нейтралитет", — отметил он.Андельман подчеркнул, что в связи с этим в Европе нарастает паника. По его мнению, необходимо серьезно отнестись к подобным перспективам, поскольку от этого также зависит будущее США.Трамп уже не раз говорил, что в случае своего переизбрания сможет урегулировать конфликт между Россией и Украиной всего за 24 часа. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя эти слова, отмечал, что проблема слишком сложна для такого простого решения.
https://ria.ru/20240721/zelenskiy-1961078228.html
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в мире, украина, россия, сша, дональд трамп, дмитрий песков
В мире, Украина, Россия, США, Дональд Трамп, Дмитрий Песков
"Уступит России": на Западе забили тревогу из-за плана Трампа по Украине

MSNBC: при Трампе Украина признает потерянные территории в составе России

© AP Photo / Nam Y. HuhКандидат в президенты от Республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп выступает во время съезда Республиканской партии в Милуоки
Кандидат в президенты от Республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп выступает во время съезда Республиканской партии в Милуоки - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
© AP Photo / Nam Y. Huh
Кандидат в президенты от Республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп выступает во время съезда Республиканской партии в Милуоки. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Украину могут вынудить признать утраченные территории в составе России в случае победы на президентских выборах в США кандидатов от республиканцев Дональда Трампа и Джей Ди Вэнса, пишет американский журналист Дэвид Андельман для MSNBC.
"Вэнс и Трамп, похоже, разделяют схожие взгляды на конфликт на Украине. Они выступают за быстрое мирное соглашение, согласно которому, Киев в случае необходимости уступит России значительную территорию и согласится на вечный нейтралитет", — отметил он.
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Андельман подчеркнул, что в связи с этим в Европе нарастает паника. По его мнению, необходимо серьезно отнестись к подобным перспективам, поскольку от этого также зависит будущее США.
Трамп уже не раз говорил, что в случае своего переизбрания сможет урегулировать конфликт между Россией и Украиной всего за 24 часа. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя эти слова, отмечал, что проблема слишком сложна для такого простого решения.
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