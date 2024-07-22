"Уступит России": на Западе забили тревогу из-за плана Трампа по Украине
MSNBC: при Трампе Украина признает потерянные территории в составе России
© AP Photo / Nam Y. HuhКандидат в президенты от Республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп выступает во время съезда Республиканской партии в Милуоки
© AP Photo / Nam Y. Huh
Кандидат в президенты от Республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп выступает во время съезда Республиканской партии в Милуоки. Архивное фото
МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Украину могут вынудить признать утраченные территории в составе России в случае победы на президентских выборах в США кандидатов от республиканцев Дональда Трампа и Джей Ди Вэнса, пишет американский журналист Дэвид Андельман для MSNBC.
"Вэнс и Трамп, похоже, разделяют схожие взгляды на конфликт на Украине. Они выступают за быстрое мирное соглашение, согласно которому, Киев в случае необходимости уступит России значительную территорию и согласится на вечный нейтралитет", — отметил он.
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Андельман подчеркнул, что в связи с этим в Европе нарастает паника. По его мнению, необходимо серьезно отнестись к подобным перспективам, поскольку от этого также зависит будущее США.
Трамп уже не раз говорил, что в случае своего переизбрания сможет урегулировать конфликт между Россией и Украиной всего за 24 часа. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя эти слова, отмечал, что проблема слишком сложна для такого простого решения.