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В Москве восстановили движение в Большом Сухаревском переулке - РИА Новости, 22.07.2024
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22:45 22.07.2024
https://ria.ru/20240722/moskva-1961339643.html
В Москве восстановили движение в Большом Сухаревском переулке
В Москве восстановили движение в Большом Сухаревском переулке - РИА Новости, 22.07.2024
В Москве восстановили движение в Большом Сухаревском переулке
Движение в Большом Сухаревском переулке от Трубной улицы до Сретенки восстановлено, сообщается в Telegram-канале департамента транспорта Москвы. РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-22T22:45
2024-07-22T22:45
происшествия
коммерческая недвижимость
москва
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
департамент транспорта г. москвы
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Движение в Большом Сухаревском переулке от Трубной улицы до Сретенки восстановлено, сообщается в Telegram-канале департамента транспорта Москвы. Ранее сообщалось, что утеплитель и обрешетка горят на кровле двухэтажного здания по адресу Большой Сухаревский переулок, дом 13, строение 2, в котором расположены магазин и отель. Самостоятельно из здания эвакуировались 40 человек, данных о пострадавших нет. Пожар полностью ликвидирован, причины устанавливаются, сообщило МЧС. Дептранс сообщал о временном перекрытии движения. "Движение в московском Большом Сухаревском переулке от Трубной улицы до Сретенки восстановлено", - говорится в сообщении.
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internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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353
60
353
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Возгорание на кровле двухэтажного здания в Большом Сухаревском переулке
Утеплитель и обрешетка горят на кровле двухэтажного здания в центре Москвы, самостоятельно эвакуировались 40 человек, данных о пострадавших нет, сообщают в МЧС
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происшествия, коммерческая недвижимость, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), департамент транспорта г. москвы, видео
Происшествия, Коммерческая недвижимость, Москва, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Департамент транспорта г. Москвы
В Москве восстановили движение в Большом Сухаревском переулке
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Движение в Большом Сухаревском переулке от Трубной улицы до Сретенки восстановлено, сообщается в Telegram-канале департамента транспорта Москвы.
2024-07-22T22:45
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В Москве восстановили движение в Большом Сухаревском переулке

Дептранс Москвы сообщил о восстановлении движения в Большом Сухаревском переулке

© Фото : пресс-служба прокуратуры МосквыПожар в Большом Сухаревском переулке в Москве
Пожар в Большом Сухаревском переулке в Москве - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
© Фото : пресс-служба прокуратуры Москвы
Пожар в Большом Сухаревском переулке в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Движение в Большом Сухаревском переулке от Трубной улицы до Сретенки восстановлено, сообщается в Telegram-канале департамента транспорта Москвы.
Ранее сообщалось, что утеплитель и обрешетка горят на кровле двухэтажного здания по адресу Большой Сухаревский переулок, дом 13, строение 2, в котором расположены магазин и отель. Самостоятельно из здания эвакуировались 40 человек, данных о пострадавших нет. Пожар полностью ликвидирован, причины устанавливаются, сообщило МЧС. Дептранс сообщал о временном перекрытии движения.
«
"Движение в московском Большом Сухаревском переулке от Трубной улицы до Сретенки восстановлено", - говорится в сообщении.
 
ПроисшествияКоммерческая недвижимостьМоскваМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Департамент транспорта г. Москвы
 
 
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