https://ria.ru/20240722/moskva-1961339643.html

В Москве восстановили движение в Большом Сухаревском переулке

В Москве восстановили движение в Большом Сухаревском переулке - РИА Новости, 22.07.2024

В Москве восстановили движение в Большом Сухаревском переулке

Движение в Большом Сухаревском переулке от Трубной улицы до Сретенки восстановлено, сообщается в Telegram-канале департамента транспорта Москвы. РИА Новости, 22.07.2024

2024-07-22T22:45

2024-07-22T22:45

2024-07-22T22:45

происшествия

коммерческая недвижимость

москва

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

департамент транспорта г. москвы

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/16/1961321946_0:220:720:625_1920x0_80_0_0_52ec097d5579418dea2af6fd23db3198.jpg

МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Движение в Большом Сухаревском переулке от Трубной улицы до Сретенки восстановлено, сообщается в Telegram-канале департамента транспорта Москвы. Ранее сообщалось, что утеплитель и обрешетка горят на кровле двухэтажного здания по адресу Большой Сухаревский переулок, дом 13, строение 2, в котором расположены магазин и отель. Самостоятельно из здания эвакуировались 40 человек, данных о пострадавших нет. Пожар полностью ликвидирован, причины устанавливаются, сообщило МЧС. Дептранс сообщал о временном перекрытии движения. "Движение в московском Большом Сухаревском переулке от Трубной улицы до Сретенки восстановлено", - говорится в сообщении.

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Возгорание на кровле двухэтажного здания в Большом Сухаревском переулке Утеплитель и обрешетка горят на кровле двухэтажного здания в центре Москвы, самостоятельно эвакуировались 40 человек, данных о пострадавших нет, сообщают в МЧС 2024-07-22T22:45 true PT0M15S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, коммерческая недвижимость, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), департамент транспорта г. москвы, видео