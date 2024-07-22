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В Москве восстановили движение в Большом Сухаревском переулке
В Москве восстановили движение в Большом Сухаревском переулке - РИА Новости, 22.07.2024
В Москве восстановили движение в Большом Сухаревском переулке
Движение в Большом Сухаревском переулке от Трубной улицы до Сретенки восстановлено, сообщается в Telegram-канале департамента транспорта Москвы. РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-22T22:45
2024-07-22T22:45
2024-07-22T22:45
происшествия
коммерческая недвижимость
москва
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
департамент транспорта г. москвы
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Движение в Большом Сухаревском переулке от Трубной улицы до Сретенки восстановлено, сообщается в Telegram-канале департамента транспорта Москвы. Ранее сообщалось, что утеплитель и обрешетка горят на кровле двухэтажного здания по адресу Большой Сухаревский переулок, дом 13, строение 2, в котором расположены магазин и отель. Самостоятельно из здания эвакуировались 40 человек, данных о пострадавших нет. Пожар полностью ликвидирован, причины устанавливаются, сообщило МЧС. Дептранс сообщал о временном перекрытии движения. "Движение в московском Большом Сухаревском переулке от Трубной улицы до Сретенки восстановлено", - говорится в сообщении.
москва
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Возгорание на кровле двухэтажного здания в Большом Сухаревском переулке
Утеплитель и обрешетка горят на кровле двухэтажного здания в центре Москвы, самостоятельно эвакуировались 40 человек, данных о пострадавших нет, сообщают в МЧС
2024-07-22T22:45
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PT0M15S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, коммерческая недвижимость, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), департамент транспорта г. москвы, видео
Происшествия, Коммерческая недвижимость, Москва, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Департамент транспорта г. Москвы
В Москве восстановили движение в Большом Сухаревском переулке
Дептранс Москвы сообщил о восстановлении движения в Большом Сухаревском переулке