https://ria.ru/20240722/moskva-1961201618.html
Лауреаты премии "Экология – дело каждого" стали участниками экофестиваля
Лауреаты премии "Экология – дело каждого" стали участниками экофестиваля - РИА Новости, 22.07.2024
Лауреаты премии "Экология – дело каждого" стали участниками экофестиваля
Победители и лауреаты Международной детско-юношеской премии "Экология – дело каждого" приняли участие во всероссийском фестивале моды и роста "Зеленый подиум" в РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-22T13:22
2024-07-22T13:22
2024-07-22T13:22
москва
ярославская область
краснодарский край
светлана радионова
александр пушкин
эвелина бледанс
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/16/1961200665_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_ef5ead8e5704280bcf32c37a46951ae5.jpg
МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Победители и лауреаты Международной детско-юношеской премии "Экология – дело каждого" приняли участие во всероссийском фестивале моды и роста "Зеленый подиум" в Москве, сообщила глава Росприроднадзора Светлана Радионова. Юные дизайнеры борются за чистоту окружающей среды. Свои коллекции одежды из вторсырья они представили на подиуме наравне с известными российскими брендами. Фестиваль "Зеленый подиум" направлен на развитие экологичных брендов и поддержку отечественных производителей одежды и аксессуаров. Проект объединяет моду и экотренды, выступает за продвижение осознанного потребления и экообразованности. По подиуму в саду имени Баумана прошли более 500 юных и уже состоявшихся моделей, а также звезды театра, кино и спорта. Наравне с коллекциями известных брендов на подиуме были представлены модные творения участников премии "Экология – дело каждого". Юные авторы коллекций с заботой о природе подарили вторую жизнь старым, ненужным вещам. Сшили из них новые и модные платья, сарафаны, джинсы, рубашки, шопперы. А также создали наряды и аксессуары из картона, бумаги, фантиков, пластика, лоскутов ткани. Главным событием фестиваля стал перформанс – модное прочтение русской классики. Организаторы фестиваля вместе с дизайнерами показали, как могли бы выглядеть литературные герои классических произведений, если бы они жили в наше время, а вдохновением стали сказки Александра Пушкина. "Я хочу всех поздравить с участием в фестивале "Зеленый подиум". Знаю, что творили совсем юные дизайнеры и настоящие профессионалы. Все творческие решения, особенно инсталляции из переработанных материалов, крайне актуальны сейчас. Своим творчеством вы показываете, что готовы внести вклад в экологию. И, конечно, у меня есть отличная новость – вы можете принять участие в нашей премии Росприроднадзора "Экология – дело каждого". Ведь 1 августа стартует новый пятый юбилейный сезон. Мы всех вас ждем!" – сказала Радионова, слова которой привели в пресс-службе ведомства. Глава природоохранной службы отметила, что юные творцы экологичной моды впервые представили свои работы широкой публике. Ребята специально приехали на фестиваль в столицу из самых разных российских регионов – Брянской, Ивановской, Вологодской, Ярославской областей, Краснодарского края, а также из Москвы и Московской области. Кроме того, участники фестиваля обсудили вопросы экологии и защиты редких животных, в том числе китов. Обсуждали с дизайнерами, блогерами, представителями производств по переработке пластиковых отходов, как соблюдать баланс природопользования и внести свой вклад в сохранение окружающей среды. Разумное потребление и умение использовать устаревшие вещи вторично – главный посыл участников фестиваля. Экологичные тренды поддерживают звезды российского театра, кино и спорта, которые стали почетными гостями фэшн-события – Эвелина Блёданс, Юлия Такшина, Ирина Лачина и другие. В программе фестиваля были не только показы коллекций одежды, но и театрализованное представление, лекции об экологии и культуре, мастер-классы и выступления любимых артистов. А популярные артисты театра и кино приняли участие в необычном показе на тему того, как могли бы выглядеть литературные герои классических произведений, если бы одевались у современных российских дизайнеров. Украшением площадки в дни проведения фестиваля стали экокартины и необычные арт-объекты: зеркала осознанности и арт-манекены апсайклинга. Это инсталляции, созданные из вторсырья художниками и компаниями, поддерживающими экологическую повестку. Также авторы произведений экологичного искусства провели интересные мастер-классы по изготовлению картин из вторсырья и ваз из переработанного пластика. Команда премии "Экология – дело каждого" организовала совместный со школой Сергея Андрияки урок живописи на тему экологии. А также провела познавательные лекции о культуре потребления, современных экотрендах, полезных привычках, возможности каждого человека внести свой вклад в защиту природы. И рассказала, как принять участие в пятом сезоне Премии. "Экология – дело каждого" – это премия Росприроднадзора, которая учреждена 31 марта 2021 года и присуждается за интересные идеи, инициативы и проекты, посвященные сохранению окружающей среды, бережному отношению к природе и популяризации экологической культуры. Премия проводится ежегодно и вовлекает детей, молодежь и взрослых в экологическую повестку, поощряет их активность в борьбе за чистую планету.
https://ria.ru/20240306/premiya-1931184329.html
https://ria.ru/20240626/premiya-1955452530.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, ярославская область, краснодарский край, светлана радионова, александр пушкин, эвелина бледанс, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
Москва, Ярославская область, Краснодарский край, Светлана Радионова, Александр Пушкин, Эвелина Бледанс, Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)
МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Победители и лауреаты Международной детско-юношеской премии "Экология – дело каждого" приняли участие во всероссийском фестивале моды и роста "Зеленый подиум" в Москве, сообщила глава Росприроднадзора Светлана Радионова.
Юные дизайнеры борются за чистоту окружающей среды. Свои коллекции одежды из вторсырья они представили на подиуме наравне с известными российскими брендами.
Фестиваль "Зеленый подиум" направлен на развитие экологичных брендов и поддержку отечественных производителей одежды и аксессуаров. Проект объединяет моду и экотренды, выступает за продвижение осознанного потребления и экообразованности.
По подиуму в саду имени Баумана прошли более 500 юных и уже состоявшихся моделей, а также звезды театра, кино и спорта. Наравне с коллекциями известных брендов на подиуме были представлены модные творения участников премии "Экология – дело каждого". Юные авторы коллекций с заботой о природе подарили вторую жизнь старым, ненужным вещам. Сшили из них новые и модные платья, сарафаны, джинсы, рубашки, шопперы. А также создали наряды и аксессуары из картона, бумаги, фантиков, пластика, лоскутов ткани. Главным событием фестиваля стал перформанс – модное прочтение русской классики. Организаторы фестиваля вместе с дизайнерами показали, как могли бы выглядеть литературные герои классических произведений, если бы они жили в наше время, а вдохновением стали сказки Александра Пушкина
.
«
"Я хочу всех поздравить с участием в фестивале "Зеленый подиум". Знаю, что творили совсем юные дизайнеры и настоящие профессионалы. Все творческие решения, особенно инсталляции из переработанных материалов, крайне актуальны сейчас. Своим творчеством вы показываете, что готовы внести вклад в экологию. И, конечно, у меня есть отличная новость – вы можете принять участие в нашей премии Росприроднадзора "Экология – дело каждого". Ведь 1 августа стартует новый пятый юбилейный сезон. Мы всех вас ждем!" – сказала Радионова, слова которой привели в пресс-службе ведомства.
Глава природоохранной службы отметила, что юные творцы экологичной моды впервые представили свои работы широкой публике. Ребята специально приехали на фестиваль в столицу из самых разных российских регионов – Брянской, Ивановской, Вологодской, Ярославской областей
, Краснодарского края
, а также из Москвы и Московской области
.
Кроме того, участники фестиваля обсудили вопросы экологии и защиты редких животных, в том числе китов. Обсуждали с дизайнерами, блогерами, представителями производств по переработке пластиковых отходов, как соблюдать баланс природопользования и внести свой вклад в сохранение окружающей среды. Разумное потребление и умение использовать устаревшие вещи вторично – главный посыл участников фестиваля.
Экологичные тренды поддерживают звезды российского театра, кино и спорта, которые стали почетными гостями фэшн-события – Эвелина Блёданс
, Юлия Такшина, Ирина Лачина
и другие. В программе фестиваля были не только показы коллекций одежды, но и театрализованное представление, лекции об экологии и культуре, мастер-классы и выступления любимых артистов. А популярные артисты театра и кино приняли участие в необычном показе на тему того, как могли бы выглядеть литературные герои классических произведений, если бы одевались у современных российских дизайнеров.
Украшением площадки в дни проведения фестиваля стали экокартины и необычные арт-объекты: зеркала осознанности и арт-манекены апсайклинга. Это инсталляции, созданные из вторсырья художниками и компаниями, поддерживающими экологическую повестку. Также авторы произведений экологичного искусства провели интересные мастер-классы по изготовлению картин из вторсырья и ваз из переработанного пластика.
Команда премии "Экология – дело каждого" организовала совместный со школой Сергея Андрияки
урок живописи на тему экологии. А также провела познавательные лекции о культуре потребления, современных экотрендах, полезных привычках, возможности каждого человека внести свой вклад в защиту природы. И рассказала, как принять участие в пятом сезоне Премии.
"Экология – дело каждого" – это премия Росприроднадзора, которая учреждена 31 марта 2021 года и присуждается за интересные идеи, инициативы и проекты, посвященные сохранению окружающей среды, бережному отношению к природе и популяризации экологической культуры. Премия проводится ежегодно и вовлекает детей, молодежь и взрослых в экологическую повестку, поощряет их активность в борьбе за чистую планету.