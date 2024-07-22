https://ria.ru/20240722/moshennichestvo-1961330149.html
Бакланов: в борьбе с мошенниками объединяются усилия операторов и банков
Бакланов: в борьбе с мошенниками объединяются усилия операторов и банков - РИА Новости, 22.07.2024
Бакланов: в борьбе с мошенниками объединяются усилия операторов и банков
Чтобы эффективно противостоять телефонному мошенничеству, необходимо наладить оперативный обмен данными о подозрительной активности между сотовыми операторами и РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-22T21:05
2024-07-22T21:05
2024-07-22T21:05
технологии
санкт-петербург
россия
центральный банк рф (цб рф)
т-банк (ао «тинькофф банк»)
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МОСКВА, 22 июля - РИА Новости. Чтобы эффективно противостоять телефонному мошенничеству, необходимо наладить оперативный обмен данными о подозрительной активности между сотовыми операторами и банками, ускорить передачу информации о кредитах в Бюро кредитных историй и усилить борьбу с дропперством — передачей карт третьим лицам, заявил вице-президент Т-Банка Алексей Бакланов в интервью "Известиям". Он напомнил, что, по оценкам ЦБ, за прошлый год россияне потеряли от действий мошенников около 16 миллиардов рублей, а только за I квартал 2024 года — 4,2 миллиарда рублей. При этом, по данным Бакланова, потери клиентов Т-Банка составляют лишь 6% от общих сумм потерь. Бакланов отметил, что в ходе обсуждения в рамках фестиваля "Т-Двор" в Санкт-Петербурге представители регуляторов, экспертов, банков и операторов выделили три ключевых инициативы, которые позволят победить мошенничество и накрыть так называемым "технологическим куполом" россиян: в отношении телефонных обзвонов, мошеннических кредитов и дропперов. По словам Бакланова, в частности, для объединения усилий в борьбе с мошенническими звонками следует запустить систему обмена данными между сотовыми операторами — так называемый "Телецерт", аналог Центра взаимодействия и реагирования ЦБ. "Через Телецерт нужно наладить оперативный обмен данными между банками и операторами. Это позволит на порядок эффективнее предотвращать мошенничество. У банков есть те данные о подозрительном поведении клиента, которых нет у сотовых операторов, и наоборот", - сказал он. Кроме того, считает топ-менеджер Т-Банка, создание Телецерта позволит противодействовать рынку серых сим-карт. "Необходимо научиться фиксировать, кому принадлежат эти карточки, передавать эти списки также в систему условного Телецерта, а там должны накладываться определенные ограничения на этих субъектов. Это касается как сим-карт, так и облачных АТС, которые выдаются на юрлица.... Эта инициатива обсуждается в рабочей группе ЦБ, и мы надеемся, что в скором времени она станет реальным проектом и законодательно закрепленным решением", - рассказал он в интервью изданию. Бакланов также подчеркнул важность ускорения обмена данными с Бюро кредитных историй (БКИ). "Сейчас под воздействием мошенников клиенты могут за короткий промежуток времени взять по пять-десять кредитов. А данные об этом обновляются в БКИ через два-три дня. Это очень долго. Мы предлагаем разделить обмен данными с бюро на два этапа: полный и упрощенный. Сразу после оформления кредита в БКИ должна поступать об этом информация, пусть в ней будет и меньше сведений. Это позволит на порядок снизить эффект от кредитного мошенничества", - сказал он. Также сообщается, что на прошлой неделе начали открывать доступ к экспериментальному проекту Т-Банка по борьбе с мошенниками. В случае успеха, планируется распространить его по всей России. "Мало того, есть даже идеи создавать отдельные антимошеннические колл-центры, которые будут на больших масштабах нейтрализовывать настоящие колл-центры, занимающиеся разводом россиян, в том числе из-за рубежа", - заявил Бакланов.
https://ria.ru/20240214/moshenniki-1927212915.html
https://ria.ru/20240718/tbank-1960566525.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, санкт-петербург, россия, центральный банк рф (цб рф), т-банк (ао «тинькофф банк»)
Технологии, Санкт-Петербург, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Т-Банк (АО «Тинькофф Банк»)
МОСКВА, 22 июля - РИА Новости.
Чтобы эффективно противостоять телефонному мошенничеству, необходимо наладить оперативный обмен данными о подозрительной активности между сотовыми операторами и банками, ускорить передачу информации о кредитах в Бюро кредитных историй и усилить борьбу с дропперством — передачей карт третьим лицам, заявил вице-президент Т-Банка Алексей Бакланов в интервью "Известиям"
.
Он напомнил, что, по оценкам ЦБ
, за прошлый год россияне потеряли от действий мошенников около 16 миллиардов рублей, а только за I квартал 2024 года — 4,2 миллиарда рублей. При этом, по данным Бакланова, потери клиентов Т-Банка составляют лишь 6% от общих сумм потерь.
Бакланов отметил, что в ходе обсуждения в рамках фестиваля "Т-Двор" в Санкт-Петербурге
представители регуляторов, экспертов, банков и операторов выделили три ключевых инициативы, которые позволят победить мошенничество и накрыть так называемым "технологическим куполом" россиян: в отношении телефонных обзвонов, мошеннических кредитов и дропперов.
По словам Бакланова, в частности, для объединения усилий в борьбе с мошенническими звонками следует запустить систему обмена данными между сотовыми операторами — так называемый "Телецерт", аналог Центра взаимодействия и реагирования ЦБ. "Через Телецерт нужно наладить оперативный обмен данными между банками и операторами. Это позволит на порядок эффективнее предотвращать мошенничество. У банков есть те данные о подозрительном поведении клиента, которых нет у сотовых операторов, и наоборот", - сказал он.
Кроме того, считает топ-менеджер Т-Банка, создание Телецерта позволит противодействовать рынку серых сим-карт. "Необходимо научиться фиксировать, кому принадлежат эти карточки, передавать эти списки также в систему условного Телецерта, а там должны накладываться определенные ограничения на этих субъектов. Это касается как сим-карт, так и облачных АТС, которые выдаются на юрлица.... Эта инициатива обсуждается в рабочей группе ЦБ, и мы надеемся, что в скором времени она станет реальным проектом и законодательно закрепленным решением", - рассказал он в интервью изданию.
Бакланов также подчеркнул важность ускорения обмена данными с Бюро кредитных историй (БКИ). "Сейчас под воздействием мошенников клиенты могут за короткий промежуток времени взять по пять-десять кредитов. А данные об этом обновляются в БКИ через два-три дня. Это очень долго. Мы предлагаем разделить обмен данными с бюро на два этапа: полный и упрощенный. Сразу после оформления кредита в БКИ должна поступать об этом информация, пусть в ней будет и меньше сведений. Это позволит на порядок снизить эффект от кредитного мошенничества", - сказал он.
Также сообщается, что на прошлой неделе начали открывать доступ к экспериментальному проекту Т-Банка по борьбе с мошенниками. В случае успеха, планируется распространить его по всей России
. "Мало того, есть даже идеи создавать отдельные антимошеннические колл-центры, которые будут на больших масштабах нейтрализовывать настоящие колл-центры, занимающиеся разводом россиян, в том числе из-за рубежа", - заявил Бакланов.