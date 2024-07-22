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Суд смягчил меру пресечения главе концерна "Автоматика" Моторко - РИА Новости, 22.07.2024
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14:14 22.07.2024
https://ria.ru/20240722/mosgorsud-1961219669.html
Суд смягчил меру пресечения главе концерна "Автоматика" Моторко
Суд смягчил меру пресечения главе концерна "Автоматика" Моторко - РИА Новости, 22.07.2024
Суд смягчил меру пресечения главе концерна "Автоматика" Моторко
Мосгорсуд изменил меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест бывшему гендиректору концерна "Автоматика" Андрею Моторко, который больше года... РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-22T14:14
2024-07-22T14:14
происшествия
технологии
россия
китай
московский городской суд
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ростех
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Мосгорсуд изменил меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест бывшему гендиректору концерна "Автоматика" Андрею Моторко, который больше года находился в СИЗО по делу о мошенничестве, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "Ходатайство следствия удовлетворить… изменить меру пресечения на домашний арест", - огласил решение судья Андрей Суворов. Ходатайство о смягчении меры пресечения было заявлено следователем в связи с "изменившимися обстоятельствами". Стороны его поддержали. Моторко вменяется мошенничество в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ). Как сообщал "Коммерсант", Моторко вменяется афера с закупленными в Китае антенными системами для обеспечения спутниковой связи в автомобилях, железнодорожных составах, на водном и воздушном транспорте, выдав которые за собственную разработку, "Автоматика" в качестве компенсации части затрат незаконно получила от Минпромторга субсидию в 300 миллионов рублей. Концерн "Автоматика", с 2014 года входящий в "Ростех", занимается разработкой и производством систем и комплексов для защиты информации, технических средств связи, криптографической защитой информации, комплексов автоматизированного управления, создает средства противодействия беспилотникам военного, гражданского и двойного назначения. В "Автоматику" входит 20 дочерних организаций. Научные центры и предприятия холдинга "Автоматики" выполняют научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, осуществляют внешнеэкономическую деятельность. Концерн является центром компетенции по вопросам кибербезопасности.
https://ria.ru/20240704/prigovor-1957391773.html
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происшествия, технологии, россия, китай, московский городской суд, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), ростех
Происшествия, Технологии, Россия, Китай, Московский городской суд, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Ростех
Суд смягчил меру пресечения главе концерна "Автоматика" Моторко

Мосгорсуд отпустил из СИЗО под домашний арест экс-главу "Автоматики" Моторко

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкМосковский городской суд
Московский городской суд - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Мосгорсуд изменил меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест бывшему гендиректору концерна "Автоматика" Андрею Моторко, который больше года находился в СИЗО по делу о мошенничестве, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Ходатайство следствия удовлетворить… изменить меру пресечения на домашний арест", - огласил решение судья Андрей Суворов.
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Ходатайство о смягчении меры пресечения было заявлено следователем в связи с "изменившимися обстоятельствами". Стороны его поддержали.
Моторко вменяется мошенничество в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ).
Как сообщал "Коммерсант", Моторко вменяется афера с закупленными в Китае антенными системами для обеспечения спутниковой связи в автомобилях, железнодорожных составах, на водном и воздушном транспорте, выдав которые за собственную разработку, "Автоматика" в качестве компенсации части затрат незаконно получила от Минпромторга субсидию в 300 миллионов рублей.
Концерн "Автоматика", с 2014 года входящий в "Ростех", занимается разработкой и производством систем и комплексов для защиты информации, технических средств связи, криптографической защитой информации, комплексов автоматизированного управления, создает средства противодействия беспилотникам военного, гражданского и двойного назначения.
В "Автоматику" входит 20 дочерних организаций. Научные центры и предприятия холдинга "Автоматики" выполняют научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, осуществляют внешнеэкономическую деятельность. Концерн является центром компетенции по вопросам кибербезопасности.
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