Суд смягчил меру пресечения главе концерна "Автоматика" Моторко
Мосгорсуд отпустил из СИЗО под домашний арест экс-главу "Автоматики" Моторко
Московский городской суд. Архивное фото
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Мосгорсуд изменил меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест бывшему гендиректору концерна "Автоматика" Андрею Моторко, который больше года находился в СИЗО по делу о мошенничестве, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Ходатайство следствия удовлетворить… изменить меру пресечения на домашний арест", - огласил решение судья Андрей Суворов.
Ходатайство о смягчении меры пресечения было заявлено следователем в связи с "изменившимися обстоятельствами". Стороны его поддержали.
Моторко вменяется мошенничество в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ).
Как сообщал "Коммерсант", Моторко вменяется афера с закупленными в Китае антенными системами для обеспечения спутниковой связи в автомобилях, железнодорожных составах, на водном и воздушном транспорте, выдав которые за собственную разработку, "Автоматика" в качестве компенсации части затрат незаконно получила от Минпромторга субсидию в 300 миллионов рублей.
Концерн "Автоматика", с 2014 года входящий в "Ростех", занимается разработкой и производством систем и комплексов для защиты информации, технических средств связи, криптографической защитой информации, комплексов автоматизированного управления, создает средства противодействия беспилотникам военного, гражданского и двойного назначения.
В "Автоматику" входит 20 дочерних организаций. Научные центры и предприятия холдинга "Автоматики" выполняют научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, осуществляют внешнеэкономическую деятельность. Концерн является центром компетенции по вопросам кибербезопасности.