https://ria.ru/20240722/morjak-1961215604.html

Британского моряка подозревают в краже секретных данных с атомной подлодки

Британского моряка подозревают в краже секретных данных с атомной подлодки - РИА Новости, 22.07.2024

Британского моряка подозревают в краже секретных данных с атомной подлодки

Британский военный, служащий на атомной подводной лодке в Шотландии, попал под следствие из-за предполагаемой кражи секретной информации, сообщает газета Sun со РИА Новости, 22.07.2024

2024-07-22T13:56

2024-07-22T13:56

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МОСКВА, 22 июл – РИА Новости. Британский военный, служащий на атомной подводной лодке в Шотландии, попал под следствие из-за предполагаемой кражи секретной информации, сообщает газета Sun со ссылкой на источники. "Расследование ведется в отношении моряка из-за предполагаемой кражи секретных данных с ядерной подводной лодки королевских ВМС", - говорится в статье.Мужчина служит на военно-морской базе "Клайд" в Шотландии на атомной подлодке типа Vanguard, пишет Sun. Моряк был задержан военной полицией по подозрению в нарушении закона о государственной тайне, после того как на его телефоне были обнаружены секретные данные о перемещениях субмарины, сообщает газета. Издание отмечает, что военным запрещено проносить телефоны на борт подводных лодок. По информации Sun, правоохранители исключили версию шпионажа. В 2012 году военный, служивший на атомной субмарине, был приговорен к восьми годам тюрьмы за попытку продать секретную информацию агентам британской контрразведки MI5, которые притворились "российскими шпионами", пишет газета. На вооружении британских ВМС стоят четыре атомные подводные лодки типа Vanguard, построенные в 90-е годы прошлого века. Они являются носителями баллистических ракет Trident ("Трайдент") - единственного средства ядерного сдерживания, имеющегося в распоряжении Великобритании. Согласно опубликованному в 2021 году Комплексному обзору вопросов безопасности, обороны и внешней политики Соединенного Королевства, к началу 2030-х годов эти субмарины станут заменять на подлодки типа Dreadnought ("Дредноут").

https://ria.ru/20231120/katastrofa-1910481059.html

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