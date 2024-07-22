Британского моряка подозревают в краже секретных данных с атомной подлодки
Sun: британского моряка подозревают в краже секретных данных с атомной подлодки
Британская подводная лодка класса Vanguard. Архивное фото
МОСКВА, 22 июл – РИА Новости. Британский военный, служащий на атомной подводной лодке в Шотландии, попал под следствие из-за предполагаемой кражи секретной информации, сообщает газета Sun со ссылкой на источники.
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"Расследование ведется в отношении моряка из-за предполагаемой кражи секретных данных с ядерной подводной лодки королевских ВМС", - говорится в статье.
Мужчина служит на военно-морской базе "Клайд" в Шотландии на атомной подлодке типа Vanguard, пишет Sun. Моряк был задержан военной полицией по подозрению в нарушении закона о государственной тайне, после того как на его телефоне были обнаружены секретные данные о перемещениях субмарины, сообщает газета.
Издание отмечает, что военным запрещено проносить телефоны на борт подводных лодок. По информации Sun, правоохранители исключили версию шпионажа.
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В 2012 году военный, служивший на атомной субмарине, был приговорен к восьми годам тюрьмы за попытку продать секретную информацию агентам британской контрразведки MI5, которые притворились "российскими шпионами", пишет газета.
На вооружении британских ВМС стоят четыре атомные подводные лодки типа Vanguard, построенные в 90-е годы прошлого века. Они являются носителями баллистических ракет Trident ("Трайдент") - единственного средства ядерного сдерживания, имеющегося в распоряжении Великобритании. Согласно опубликованному в 2021 году Комплексному обзору вопросов безопасности, обороны и внешней политики Соединенного Королевства, к началу 2030-х годов эти субмарины станут заменять на подлодки типа Dreadnought ("Дредноут").