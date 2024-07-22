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"Четкий сигнал". СМИ заметили важную деталь в визите Моди в Россию - РИА Новости, 22.07.2024
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16:30 22.07.2024
https://ria.ru/20240722/modi-1961262357.html
"Четкий сигнал". СМИ заметили важную деталь в визите Моди в Россию
"Четкий сигнал". СМИ заметили важную деталь в визите Моди в Россию - РИА Новости, 22.07.2024
"Четкий сигнал". СМИ заметили важную деталь в визите Моди в Россию
Россия продолжает оставаться неотъемлемой частью стратегического плана Индии, пишет The Hill. РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-22T16:30
2024-07-22T16:30
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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Россия продолжает оставаться неотъемлемой частью стратегического плана Индии, пишет The Hill."Недавнее рукопожатие Нарендры Моди и Владимира Путина стало четким сигналом: Россия остается неотъемлемой частью стратегического плана Индии – вопреки всем опасениям Запада", — говорится в материале.Обозреватель подчеркнул, что отношение двух стран еще со времен холодной войны остаются прочными, несмотря на давление на Индию со стороны Запада.Моди посетил Россию с официальным визитом 8 и 9 июля, это была его первая поездка в Москву за пять лет. В первый день индийский премьер и Путин неформально пообщались в Ново-Огарево, во второй Моди вместе с российским лидером посетил павильон "Атом" на выставке "Россия", затем состоялись переговоры в Кремле.По итогам встречи президент России и премьер-министр Индии выступили с совместным заявлением о развитии стратегических направлений экономического сотрудничества до 2030 года.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20240722/repke-1961145730.html
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в мире, россия, индия, владимир путин, нарендра моди, москва, политика
В мире, Россия, Индия, Владимир Путин, Нарендра Моди, Москва, Политика
"Четкий сигнал". СМИ заметили важную деталь в визите Моди в Россию

The Hill: Россия остается неотъемлемой частью стратегического плана Индии

© Фото : Администрация Президента РоссииПрезидент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время встречи - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
© Фото : Администрация Президента России
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время встречи. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Россия продолжает оставаться неотъемлемой частью стратегического плана Индии, пишет The Hill.
«
"Недавнее рукопожатие Нарендры Моди и Владимира Путина стало четким сигналом: Россия остается неотъемлемой частью стратегического плана Индии – вопреки всем опасениям Запада", — говорится в материале.
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Обозреватель подчеркнул, что отношение двух стран еще со времен холодной войны остаются прочными, несмотря на давление на Индию со стороны Запада.
Моди посетил Россию с официальным визитом 8 и 9 июля, это была его первая поездка в Москву за пять лет. В первый день индийский премьер и Путин неформально пообщались в Ново-Огарево, во второй Моди вместе с российским лидером посетил павильон "Атом" на выставке "Россия", затем состоялись переговоры в Кремле.
По итогам встречи президент России и премьер-министр Индии выступили с совместным заявлением о развитии стратегических направлений экономического сотрудничества до 2030 года.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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