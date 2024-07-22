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Группировка "Днепр" нанесла поражение живой силе противника
Группировка "Днепр" нанесла поражение живой силе противника - РИА Новости, 22.07.2024
Группировка "Днепр" нанесла поражение живой силе противника
Российские подразделения группировки "Днепр" нанесли огневое поражение формированиям ВСУ, уничтожив до 115 украинских военнослужащих, две 155-миллиметровые... РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-22T13:30
2024-07-22T13:30
2024-07-22T13:36
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днепропетровская область
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" нанесли огневое поражение формированиям ВСУ, уничтожив до 115 украинских военнослужащих, две 155-миллиметровые гаубицы М777 производства США, 122-миллиметровое орудие Д-30, сообщило в понедельник Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике 103-й, 124-й бригад теробороны и 15-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Капуловка Днепропетровской области, Антоновка Херсонской области и Малая Токмачка Запорожской области. Потери ВСУ составили свыше 115 военнослужащих, четыре автомобиля, две 155-миллиметровые гаубицы М777 производства США, 122-миллиметровое орудие Д-30", - говорится в сообщении.
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сша, россия, днепропетровская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, США, Россия, Днепропетровская область, Вооруженные силы Украины
Группировка "Днепр" нанесла поражение живой силе противника
Минобороны: ВСУ потеряли 115 военных в зоне ответственности группировки "Днепр"