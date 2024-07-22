https://ria.ru/20240722/minoborony-1961203675.html

Группировка "Днепр" нанесла поражение живой силе противника

Группировка "Днепр" нанесла поражение живой силе противника - РИА Новости, 22.07.2024

Группировка "Днепр" нанесла поражение живой силе противника

Российские подразделения группировки "Днепр" нанесли огневое поражение формированиям ВСУ, уничтожив до 115 украинских военнослужащих, две 155-миллиметровые... РИА Новости, 22.07.2024

2024-07-22T13:30

2024-07-22T13:30

2024-07-22T13:36

специальная военная операция на украине

сша

россия

днепропетровская область

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/03/1849427173_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3ad826c4956f93699a9fdf090b3f7b40.jpg

МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" нанесли огневое поражение формированиям ВСУ, уничтожив до 115 украинских военнослужащих, две 155-миллиметровые гаубицы М777 производства США, 122-миллиметровое орудие Д-30, сообщило в понедельник Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике 103-й, 124-й бригад теробороны и 15-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Капуловка Днепропетровской области, Антоновка Херсонской области и Малая Токмачка Запорожской области. Потери ВСУ составили свыше 115 военнослужащих, четыре автомобиля, две 155-миллиметровые гаубицы М777 производства США, 122-миллиметровое орудие Д-30", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240719/nato-1960785021.html

сша

россия

днепропетровская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша, россия, днепропетровская область, вооруженные силы украины