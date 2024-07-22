Рейтинг@Mail.ru
Группировка "Днепр" нанесла поражение живой силе противника - РИА Новости, 22.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:30 22.07.2024 (обновлено: 13:36 22.07.2024)
https://ria.ru/20240722/minoborony-1961203675.html
Группировка "Днепр" нанесла поражение живой силе противника
Группировка "Днепр" нанесла поражение живой силе противника - РИА Новости, 22.07.2024
Группировка "Днепр" нанесла поражение живой силе противника
Российские подразделения группировки "Днепр" нанесли огневое поражение формированиям ВСУ, уничтожив до 115 украинских военнослужащих, две 155-миллиметровые... РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-22T13:30
2024-07-22T13:36
специальная военная операция на украине
сша
россия
днепропетровская область
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/03/1849427173_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3ad826c4956f93699a9fdf090b3f7b40.jpg
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" нанесли огневое поражение формированиям ВСУ, уничтожив до 115 украинских военнослужащих, две 155-миллиметровые гаубицы М777 производства США, 122-миллиметровое орудие Д-30, сообщило в понедельник Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике 103-й, 124-й бригад теробороны и 15-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Капуловка Днепропетровской области, Антоновка Херсонской области и Малая Токмачка Запорожской области. Потери ВСУ составили свыше 115 военнослужащих, четыре автомобиля, две 155-миллиметровые гаубицы М777 производства США, 122-миллиметровое орудие Д-30", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240719/nato-1960785021.html
сша
россия
днепропетровская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/03/1849427173_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b1d1b6f71612b8e5f9a6209a0e6a5e2d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, россия, днепропетровская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, США, Россия, Днепропетровская область, Вооруженные силы Украины
Группировка "Днепр" нанесла поражение живой силе противника

Минобороны: ВСУ потеряли 115 военных в зоне ответственности группировки "Днепр"

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкВоеннослужащие РФ а зоне СВО
Военнослужащие РФ а зоне СВО - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
Военнослужащие РФ а зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" нанесли огневое поражение формированиям ВСУ, уничтожив до 115 украинских военнослужащих, две 155-миллиметровые гаубицы М777 производства США, 122-миллиметровое орудие Д-30, сообщило в понедельник Минобороны РФ.
«
"Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике 103-й, 124-й бригад теробороны и 15-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Капуловка Днепропетровской области, Антоновка Херсонской области и Малая Токмачка Запорожской области. Потери ВСУ составили свыше 115 военнослужащих, четыре автомобиля, две 155-миллиметровые гаубицы М777 производства США, 122-миллиметровое орудие Д-30", - говорится в сообщении.
Американские военные во время учения НАТО в Румынии - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
"Они сбросили". Решение НАТО вывело из себя генерала ВСУ
19 июля, 16:57
 
Специальная военная операция на УкраинеСШАРоссияДнепропетровская областьВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала