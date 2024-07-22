https://ria.ru/20240722/minoborony-1961128464.html

Над Астраханской областью уничтожили пять украинских беспилотников

Над Астраханской областью уничтожили пять украинских беспилотников - РИА Новости, 22.07.2024

Над Астраханской областью уничтожили пять украинских беспилотников

Российские средства ПВО уничтожили пять украинских беспилотников над Астраханской областью, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 22.07.2024

2024-07-22T08:33

2024-07-22T08:33

2024-07-22T11:25

специальная военная операция на украине

безопасность

астраханская область

россия

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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили пять украинских беспилотников над Астраханской областью, сообщили в Минобороны России."Пять украинских беспилотных летательных аппаратов уничтожены над территорией Астраханской области", — говорится в сообщении.Противник использовал дроны самолетного типа. Их сбили дежурными средствами ПВО.Атаку отразили около семи часов утра по московскому времени.Киев практически ежедневно пытается поразить беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.

https://ria.ru/20240722/bespilotniki-1961122923.html

https://ria.ru/20240719/ukraina-1960757720.html

астраханская область

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2024

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безопасность, астраханская область, россия