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Над Астраханской областью уничтожили пять украинских беспилотников
Над Астраханской областью уничтожили пять украинских беспилотников - РИА Новости, 22.07.2024
Над Астраханской областью уничтожили пять украинских беспилотников
Российские средства ПВО уничтожили пять украинских беспилотников над Астраханской областью, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-22T08:33
2024-07-22T08:33
2024-07-22T11:25
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безопасность
астраханская область
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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили пять украинских беспилотников над Астраханской областью, сообщили в Минобороны России."Пять украинских беспилотных летательных аппаратов уничтожены над территорией Астраханской области", — говорится в сообщении.Противник использовал дроны самолетного типа. Их сбили дежурными средствами ПВО.Атаку отразили около семи часов утра по московскому времени.Киев практически ежедневно пытается поразить беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.
https://ria.ru/20240722/bespilotniki-1961122923.html
https://ria.ru/20240719/ukraina-1960757720.html
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безопасность, астраханская область, россия
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Астраханская область, Россия
Над Астраханской областью уничтожили пять украинских беспилотников
Минобороны: ПВО уничтожила пять украинских дронов над Астраханской областью