https://ria.ru/20240722/mikhalkov-1961210190.html

Никита Михалков ответил на обвинения в доносе

Никита Михалков ответил на обвинения в доносе - РИА Новости, 22.07.2024

Никита Михалков ответил на обвинения в доносе

Кинорежиссер Никита Михалков заявил в программе "Бесогон ТВ", что не совершал донос на режиссера Евгению Беркович* во время того, как он якобы парился в бане с... РИА Новости, 22.07.2024

2024-07-22T13:40

2024-07-22T13:40

2024-07-22T13:40

евгения беркович

никита михалков

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Кинорежиссер Никита Михалков заявил в программе "Бесогон ТВ", что не совершал донос на режиссера Евгению Беркович* во время того, как он якобы парился в бане с главой СК Александром Бастрыкиным."Я никогда не парился в бане с Александром Ивановичем Бастрыкиным. <…> Я никогда в жизни не видел в глаза госпожу Беркович*, не смотрел ее спектакли. К своему, наверное, стыду, не читал ее поэзии", — сказал он в эфире передачи.Так Михалков прокомментировал заявления журналистки Юлии Таратуты в эфире канала "Дождь"** о том, что он якобы пожаловался в бане Бастрыкину на Беркович* из-за ее стихов. Михалкова возмутило использование слова "донос", поскольку оно означает жалобу на тайные противоправные действия, а деятельность Беркович* была у всех на виду."То, что она делает и делала, могли увидеть все, но нет, Михалков донес на Беркович*. Ложь раздражает, это все выглядит тупо и бездарно абсолютно", — подытожил он.В начале июля второй Западный окружной военный суд приговорил к шести годам колонии общего режима режиссера Евгению Беркович* и драматурга Светлану Петрийчук* по делу об оправдании терроризма в постановке пьесы "Финист ясный сокол".По версии следствия, Петрийчук* подготовила сценарий, в котором содержатся признаки оправдания и пропаганды терроризма. Затем Беркович* и Петрийчук* совместно поставили пьесу, публично демонстрируя ее на различных фестивалях, в театрах, а также в интернете. Беркович* и Петрийчук* вину не признают.* Физическое лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов** СМИ, выполняющее функции иноагента

https://ria.ru/20240119/mikhalkov-1922304753.html

https://ria.ru/20240419/artisty-1941104428.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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евгения беркович, никита михалков, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)