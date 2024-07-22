https://ria.ru/20240722/mikhalkov-1961210190.html
Никита Михалков ответил на обвинения в доносе
Никита Михалков ответил на обвинения в доносе - РИА Новости, 22.07.2024
Никита Михалков ответил на обвинения в доносе
Кинорежиссер Никита Михалков заявил в программе "Бесогон ТВ", что не совершал донос на режиссера Евгению Беркович* во время того, как он якобы парился в бане с... РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-22T13:40
2024-07-22T13:40
2024-07-22T13:40
евгения беркович
никита михалков
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1a/1790785236_56:0:1620:880_1920x0_80_0_0_a6bb2d84fdaab69730459990242165e6.jpg
МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Кинорежиссер Никита Михалков заявил в программе "Бесогон ТВ", что не совершал донос на режиссера Евгению Беркович* во время того, как он якобы парился в бане с главой СК Александром Бастрыкиным."Я никогда не парился в бане с Александром Ивановичем Бастрыкиным. <…> Я никогда в жизни не видел в глаза госпожу Беркович*, не смотрел ее спектакли. К своему, наверное, стыду, не читал ее поэзии", — сказал он в эфире передачи.Так Михалков прокомментировал заявления журналистки Юлии Таратуты в эфире канала "Дождь"** о том, что он якобы пожаловался в бане Бастрыкину на Беркович* из-за ее стихов. Михалкова возмутило использование слова "донос", поскольку оно означает жалобу на тайные противоправные действия, а деятельность Беркович* была у всех на виду."То, что она делает и делала, могли увидеть все, но нет, Михалков донес на Беркович*. Ложь раздражает, это все выглядит тупо и бездарно абсолютно", — подытожил он.В начале июля второй Западный окружной военный суд приговорил к шести годам колонии общего режима режиссера Евгению Беркович* и драматурга Светлану Петрийчук* по делу об оправдании терроризма в постановке пьесы "Финист ясный сокол".По версии следствия, Петрийчук* подготовила сценарий, в котором содержатся признаки оправдания и пропаганды терроризма. Затем Беркович* и Петрийчук* совместно поставили пьесу, публично демонстрируя ее на различных фестивалях, в театрах, а также в интернете. Беркович* и Петрийчук* вину не признают.* Физическое лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов** СМИ, выполняющее функции иноагента
https://ria.ru/20240119/mikhalkov-1922304753.html
https://ria.ru/20240419/artisty-1941104428.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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евгения беркович, никита михалков, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
Евгения Беркович, Никита Михалков, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ), Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
Никита Михалков ответил на обвинения в доносе
Михалков заявил, что не доносил Бастрыкину на режиссера Беркович
МОСКВА, 22 июл — РИА Новости.
Кинорежиссер Никита Михалков заявил
в программе "Бесогон ТВ", что не совершал донос на режиссера Евгению Беркович* во время того, как он якобы парился в бане с главой СК Александром Бастрыкиным.
"Я никогда не парился в бане с Александром Ивановичем Бастрыкиным. <…> Я никогда в жизни не видел в глаза госпожу Беркович*, не смотрел ее спектакли. К своему, наверное, стыду, не читал ее поэзии", — сказал он в эфире передачи.
Так Михалков прокомментировал заявления журналистки Юлии Таратуты в эфире канала "Дождь"** о том, что он якобы пожаловался в бане Бастрыкину на Беркович* из-за ее стихов. Михалкова возмутило использование слова "донос", поскольку оно означает жалобу на тайные противоправные действия, а деятельность Беркович* была у всех на виду.
"То, что она делает и делала, могли увидеть все, но нет, Михалков донес на Беркович*. Ложь раздражает, это все выглядит тупо и бездарно абсолютно", — подытожил он.
В начале июля второй Западный окружной военный суд приговорил к шести годам колонии общего режима режиссера Евгению Беркович* и драматурга Светлану Петрийчук
* по делу об оправдании терроризма в постановке пьесы "Финист ясный сокол".
По версии следствия, Петрийчук* подготовила сценарий, в котором содержатся признаки оправдания и пропаганды терроризма. Затем Беркович* и Петрийчук* совместно поставили пьесу, публично демонстрируя ее на различных фестивалях, в театрах, а также в интернете. Беркович* и Петрийчук* вину не признают.
* Физическое лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов
** СМИ, выполняющее функции иноагента