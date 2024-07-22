https://ria.ru/20240722/migranty-1961327810.html

В ФАДН объяснили необходимость унификации системы адаптации мигрантов

В ФАДН объяснили необходимость унификации системы адаптации мигрантов - РИА Новости, 22.07.2024

В ФАДН объяснили необходимость унификации системы адаптации мигрантов

Мероприятия по адаптации трудовых мигрантов, которые проводятся в регионах и муниципалитетах России, в большинстве своем направлены лишь на содействие... РИА Новости, 22.07.2024

2024-07-22T20:56

2024-07-22T20:56

2024-07-22T20:56

общество

россия

центральная азия

краснодарский край

федеральное агентство по делам национальностей (фадн россии)

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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Мероприятия по адаптации трудовых мигрантов, которые проводятся в регионах и муниципалитетах России, в большинстве своем направлены лишь на содействие этнокультурному развитию народа, а подготовленный Федеральным агентством по делам национальностей (ФАДН) адаптационный курс, который планируется внедрить во всей стране, позволит скорректировать процесс адаптации, сообщил замглавы агентства Станислав Бедкин. На пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" Бедкин рассказал, что субъекты и муниципалитеты в соответствии с законодательством на собственные средства реализуют мероприятия по адаптации иностранных граждан. "Мы проанализировали и поняли, что все эти мероприятия в большинстве своем направлены на содействие этнокультурному развитию народа. Образно говоря, не мигранты приспосабливаются к нашей культуре, а мы пытаемся приспособиться к их. Плюс очень много мероприятий, которые фольклорно-декоративный носят характер или гастрономические. Чтобы исправить сегодня эту ситуацию, мы решили разработать курс", - сказал Бедкин. Он уточнил, что агентство видит своей целью дать субъектам РФ представление о том, чем они должны заниматься в рамках социо-культурной адаптации иностранных граждан, чтобы не подменять мероприятия по содействию адаптации на мероприятия, связанные с этнокультурным развитием. "Вы знаете, в соцсетях очень много про пловы говорят. Действительно, у нас некоторые… считают, что гастрономический фестиваль каким-то образом способствует выработке культурно-адекватного поведения. Нет. Поэтому этот курс - та основа, которая должна быть положена в адаптацию иностранных граждан", - подчеркнул замглавы ФАДН. Кроме того, по его словам, возникновение курса связано с тем, что сегодняшние мигранты, которые приезжают в Россию, сильно отличаются от бывших граждан Советского Союза, и их представления о нашей стране зачастую очень скудные. "Они специально не готовятся к миграции в Россию и мало что знают о нашей культуре, традициях, нормах поведения. Источником информации для них обычно служат их близкие родственники или знакомые, которые уже побывали здесь. Зачастую информация, которой они обладают, она не соответствует действительности. А если говорить о теневых посредниках, они вообще не заинтересованы такую достоверную информацию правильно доводить для мигрантов", - пояснил Бедкин. Разработанный ФАДН курс по социально-культурной адаптации мигрантов из Центральной Азии уже прошел апробацию в Пермском и Краснодарском краях, Калининградской и Московской областях, а также в Якутии. Значительная часть материалов лекций курса посвящена основам миграционного и трудового законодательства России, где пошагово рассматривается порядок действий въезжающего и набор необходимых документов. Кроме того, целый раздел адаптационного курса посвящен основам неформального поведения в России, куда включены правила поведения в общественных местах, транспорте, а также взаимодействия с противоположным полом. Еще один раздел адаптационного курса посвящен истории отношений России и стран Центральной Азии.

https://ria.ru/20240715/migranty-1959730139.html

https://ria.ru/20240715/migranty-1959896445.html

https://ria.ru/20240715/fadny-1959897114.html

россия

центральная азия

краснодарский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, россия, центральная азия, краснодарский край, федеральное агентство по делам национальностей (фадн россии)