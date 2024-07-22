https://ria.ru/20240722/migranty-1961314596.html

ФАДН направит адаптационный курс для мигрантов во все регионы

ФАДН направит адаптационный курс для мигрантов во все регионы - РИА Новости, 22.07.2024

ФАДН направит адаптационный курс для мигрантов во все регионы

Адаптационный курс лекций для мигрантов будет направлен во все субъекты РФ после 10 сентября 2024 года, сообщил замглавы Федерального агентства по делам... РИА Новости, 22.07.2024

2024-07-22T19:29

2024-07-22T19:29

2024-07-22T19:29

общество

россия

центральная азия

краснодарский край

федеральное агентство по делам национальностей (фадн россии)

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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Адаптационный курс лекций для мигрантов будет направлен во все субъекты РФ после 10 сентября 2024 года, сообщил замглавы Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) Станислав Бедкин. Ранее сообщалось, что ФАДН разработало курс по социально-культурной адаптации мигрантов из Центральной Азии, который уже прошел апробацию в Пермском и Краснодарском краях, Калининградской и Московской областях, а также в Якутии. "Мы заканчиваем его (курс) в соответствии с планом реализации концепции государственной миграционной политики в Российской Федерации до 2025 года в сентябре - 10 сентября это года. Когда мы получим все региональные компоненты, уточним ряд вопросов с нашими профильными ведомствами и будем готовы направить его во все субъекты для дальнейшего внедрения", - сказал Бедкин на пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня", уточнив, что субъекты Российской Федерации будут сами определять способ и механизм внедрения курса. Значительная часть материалов лекций разработанного ФАДН курса посвящена основам миграционного и трудового законодательства России, где будет пошагово рассматриваться порядок действий въезжающего и набор необходимых документов. Кроме того, целый раздел адаптационного курса посвящен основам неформального поведения в России, куда включены правила поведения в общественных местах, транспорте, а также взаимодействия с противоположным полом. Еще один раздел адаптационного курса посвящен истории отношений России и стран Центральной Азии.

https://ria.ru/20240715/pravila-1959896853.html

россия

центральная азия

краснодарский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, россия, центральная азия, краснодарский край, федеральное агентство по делам национальностей (фадн россии)