ФАДН направит адаптационный курс для мигрантов во все регионы
ФАДН: адаптационный курс лекций для мигрантов направят во все регионы в сентябре
Проверка документов у мигрантов. Архивное фото
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Адаптационный курс лекций для мигрантов будет направлен во все субъекты РФ после 10 сентября 2024 года, сообщил замглавы Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) Станислав Бедкин.
Ранее сообщалось, что ФАДН разработало курс по социально-культурной адаптации мигрантов из Центральной Азии, который уже прошел апробацию в Пермском и Краснодарском краях, Калининградской и Московской областях, а также в Якутии.
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"Мы заканчиваем его (курс) в соответствии с планом реализации концепции государственной миграционной политики в Российской Федерации до 2025 года в сентябре - 10 сентября это года. Когда мы получим все региональные компоненты, уточним ряд вопросов с нашими профильными ведомствами и будем готовы направить его во все субъекты для дальнейшего внедрения", - сказал Бедкин на пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня", уточнив, что субъекты Российской Федерации будут сами определять способ и механизм внедрения курса.
Значительная часть материалов лекций разработанного ФАДН курса посвящена основам миграционного и трудового законодательства России, где будет пошагово рассматриваться порядок действий въезжающего и набор необходимых документов. Кроме того, целый раздел адаптационного курса посвящен основам неформального поведения в России, куда включены правила поведения в общественных местах, транспорте, а также взаимодействия с противоположным полом. Еще один раздел адаптационного курса посвящен истории отношений России и стран Центральной Азии.