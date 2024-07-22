https://ria.ru/20240722/mid-1961256143.html

МИД Ирана обвинил Европу в просчетах в диалоге с Тегераном

МИД Ирана обвинил Европу в просчетах в диалоге с Тегераном - РИА Новости, 22.07.2024

МИД Ирана обвинил Европу в просчетах в диалоге с Тегераном

Холодность в отношениях Ирана и Европы - результат просчетов европейской стороны, поддающейся давлению со стороны США, независимость взглядов Европы могла бы... РИА Новости, 22.07.2024

2024-07-22T16:07

2024-07-22T16:07

2024-07-22T16:07

в мире

иран

европа

тегеран (город)

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ТЕГЕРАН, 22 июл - РИА Новости. Холодность в отношениях Ирана и Европы - результат просчетов европейской стороны, поддающейся давлению со стороны США, независимость взглядов Европы могла бы улучшить ее отношения с Тегераном, заявил в ходе еженедельной пресс-конференции официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани агентство Nour News. "Холодность отношений, иначе говоря, неиспользование должным образом потенциала, существующего в двусторонних отношениях, является не результатом подхода (со стороны - ред.) Ирана, а результатом просчетов Европы или (ее - ред.) подчинения давлению неправильной политики правительства США", - заявил Канаани. Канаани подчеркнул, что если Европа будет придерживаться независимых взглядов и сосредоточится на своих национальных интересах в отношениях с Ираном, то отношения между Тегераном и европейскими странами улучшатся.

https://ria.ru/20240312/iran-1932395618.html

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в мире, иран, европа, тегеран (город)