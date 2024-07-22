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МИД Ирана обвинил Европу в просчетах в диалоге с Тегераном - РИА Новости, 22.07.2024
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16:07 22.07.2024
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МИД Ирана обвинил Европу в просчетах в диалоге с Тегераном
МИД Ирана обвинил Европу в просчетах в диалоге с Тегераном - РИА Новости, 22.07.2024
МИД Ирана обвинил Европу в просчетах в диалоге с Тегераном
Холодность в отношениях Ирана и Европы - результат просчетов европейской стороны, поддающейся давлению со стороны США, независимость взглядов Европы могла бы... РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-22T16:07
2024-07-22T16:07
в мире
иран
европа
тегеран (город)
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ТЕГЕРАН, 22 июл - РИА Новости. Холодность в отношениях Ирана и Европы - результат просчетов европейской стороны, поддающейся давлению со стороны США, независимость взглядов Европы могла бы улучшить ее отношения с Тегераном, заявил в ходе еженедельной пресс-конференции официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани агентство Nour News. "Холодность отношений, иначе говоря, неиспользование должным образом потенциала, существующего в двусторонних отношениях, является не результатом подхода (со стороны - ред.) Ирана, а результатом просчетов Европы или (ее - ред.) подчинения давлению неправильной политики правительства США", - заявил Канаани. Канаани подчеркнул, что если Европа будет придерживаться независимых взглядов и сосредоточится на своих национальных интересах в отношениях с Ираном, то отношения между Тегераном и европейскими странами улучшатся.
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в мире, иран, европа, тегеран (город)
В мире, Иран, Европа, Тегеран (город)
МИД Ирана обвинил Европу в просчетах в диалоге с Тегераном

МИД Ирана: холод между Тегераном и Европой - результат просчета европейцев

© AP Photo / Vahid SalemiФлаг Ирана в Тегеране
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
© AP Photo / Vahid Salemi
Флаг Ирана в Тегеране. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 22 июл - РИА Новости. Холодность в отношениях Ирана и Европы - результат просчетов европейской стороны, поддающейся давлению со стороны США, независимость взглядов Европы могла бы улучшить ее отношения с Тегераном, заявил в ходе еженедельной пресс-конференции официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани агентство Nour News.
«
"Холодность отношений, иначе говоря, неиспользование должным образом потенциала, существующего в двусторонних отношениях, является не результатом подхода (со стороны - ред.) Ирана, а результатом просчетов Европы или (ее - ред.) подчинения давлению неправильной политики правительства США", - заявил Канаани.
Канаани подчеркнул, что если Европа будет придерживаться независимых взглядов и сосредоточится на своих национальных интересах в отношениях с Ираном, то отношения между Тегераном и европейскими странами улучшатся.
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