https://ria.ru/20240722/mid-1961192749.html

В МИД Литвы признали, что ЕС не нужны мирные миссии

В МИД Литвы признали, что ЕС не нужны мирные миссии - РИА Новости, 22.07.2024

В МИД Литвы признали, что ЕС не нужны мирные миссии

Замглавы МИД Литвы Симонас Шатунас на фоне визитов премьера Венгрии в РФ и КНР с мирным планом по Украине заявил, что Евросоюзу нужны не мирные миссии, а единая РИА Новости, 22.07.2024

2024-07-22T12:51

2024-07-22T12:51

2024-07-22T12:51

в мире

китай

россия

украина

виктор орбан

жозеп боррель

владимир путин

евросоюз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/04/1807346119_0:119:3076:1849_1920x0_80_0_0_fa3fe6ebbd5ada451e078cfbc3328edd.jpg

БРЮССЕЛЬ, 22 июл - РИА Новости. Замглавы МИД Литвы Симонас Шатунас на фоне визитов премьера Венгрии в РФ и КНР с мирным планом по Украине заявил, что Евросоюзу нужны не мирные миссии, а единая политика, которой сейчас нет. Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, которого в Европе критиковали за визиты в РФ и КНР, заявил, что цель его мирной инициативы по Украине - не дать Евросоюзу остаться в стороне от мирного урегулирования конфликта. "(Нужна - ред.) стратегия единства ЕС, стратегия солидарности, которая сейчас отсутствует. Нам не нужны больше мирные миссии, нам нужно сильное единство политики Евросоюза", - сказал Шатунас журналистам перед началом совета глав МИД стран ЕС. По его словам, ЕС необходима своя "мирная стратегия по Украине". Орбан 5 июля с делегацией прибыл в Москву и провел встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. Визит в Москву он назвал следующим этапом мирной миссии, началом которой была поездка в Киев 2 июля. Восьмого июля он побывал в Пекине, где заявил, что Венгрия выступает против конфронтации с Китаем и за сотрудничество ЕС и КНР. После Пекина венгерский премьер отправился в Вашингтон на саммит НАТО, на полях которого встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Затем он провел переговоры с экс-президентом США Дональдом Трампом в его резиденции Мар-а-Лаго во Флориде. После визита в Китай Орбан заявил, что разрешать кризис вокруг Украины должны стороны конфликта, но США, Китай и ЕС имеют решающее влияние на его окончание. Впоследствии венгерский премьер передал всем лидерам ЕС свой план по урегулированию конфликта на Украине, основанный на реалистичной оценке ситуации, реальных целях и сроках. Орбан в четверг опубликовал отчет из 10 пунктов главе Евросовета Шарлю Мишелю о своих поездках. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Орбан показал свою политическую волю на диалог, Москва считает это весьма позитивным и полезным. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявлял, что Орбан не представляет ЕС на внешней арене и не имеет европейского мандата на визит в РФ, несмотря на то, что его страна на полгода стала председателем в Совете ЕС. Орбан ответил на критику со стороны Борреля, заявив, что из-за "бреда брюссельских бюрократов" усилия по установлению мира на Украине не приносят результатов.

https://ria.ru/20240722/ispaniya-1961174084.html

https://ria.ru/20240709/vengriya-1958423719.html

китай

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, китай, россия, украина, виктор орбан, жозеп боррель, владимир путин, евросоюз, нато, евросовет, визит орбана в россию