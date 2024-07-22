В ФРГ создали группу по подготовке к возможной победе Трампа, пишут СМИ
FT: в МИД Германии сформировали кризисную группу для обсуждения победы Трампа
© AP Photo / Evan VucciБывший президент США и кандидат в президенты от республиканской партии Дональд Трамп во время выступления в Мичигане
© AP Photo / Evan Vucci
Бывший президент США и кандидат в президенты от республиканской партии Дональд Трамп во время выступления в Мичигане. Архивное фото
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Дипломаты министерства иностранных дел Германии сформировали неформальную "кризисную группу" для обсуждения и подготовки к сценарию с возвращением бывшего американского президента Дональда Трампа к власти в США, пишет газета Financial Times.
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"В МИД Германии дипломаты из всех сил пытаются подготовиться к сценарию, который многие долгое время считали неправдоподобным - возвращение Дональда Трампа в Белый дом, которое может иметь непредсказуемые последствия для Германии и ее места в мире", - пишет газета.
Как отмечается, представители североамериканского отдела министерства, сотрудники отдела политического планирования, офис координатора по трансатлантическому сотрудничеству и посольство Германии в Вашингтоне сформировали своего рода "неформальную кризисную группу", чтобы обсудить, что будет значить для Берлина победа Трампа и как стоит на это реагировать.
Издание сообщает, что перспектива победы Трампа вызывает глубокую тревогу в Берлине. В частности это связано с тем, что Германия может столкнуться с тем, что высокопоставленные представители новой администрации в Вашингтоне, возможно, захотят начать отзывать некоторые гарантии безопасности, которые поддерживали стабильность Европы с момента создания НАТО.
"Нам потребуются годы, чтобы приспособиться к этому посредством перевооружения, путем переоснащения наших армий", - приводит издание слова неназванного высокопоставленного немецкого чиновника, который отметил, что существует риск, что страна станет более "уязвимой".
Президент США Джо Байден в воскресенье сообщил, что не будет избираться на второй срок. Он поддержал кандидатуру своего вице-президента Камалы Харрис. Кандидат от республиканцев Дональд Трамп неоднократно заявлял, что Харрис ему будет победить гораздо легче.
Выборы президента США пройдут в ноябре.