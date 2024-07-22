https://ria.ru/20240722/mid-1961141823.html

В ФРГ создали группу по подготовке к возможной победе Трампа, пишут СМИ

В ФРГ создали группу по подготовке к возможной победе Трампа, пишут СМИ - РИА Новости, 22.07.2024

В ФРГ создали группу по подготовке к возможной победе Трампа, пишут СМИ

Дипломаты министерства иностранных дел Германии сформировали неформальную "кризисную группу" для обсуждения и подготовки к сценарию с возвращением бывшего... РИА Новости, 22.07.2024

2024-07-22T09:43

2024-07-22T09:43

2024-07-22T09:43

в мире

германия

сша

вашингтон (штат)

дональд трамп

камала харрис

джо байден

нато

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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Дипломаты министерства иностранных дел Германии сформировали неформальную "кризисную группу" для обсуждения и подготовки к сценарию с возвращением бывшего американского президента Дональда Трампа к власти в США, пишет газета Financial Times. "В МИД Германии дипломаты из всех сил пытаются подготовиться к сценарию, который многие долгое время считали неправдоподобным - возвращение Дональда Трампа в Белый дом, которое может иметь непредсказуемые последствия для Германии и ее места в мире", - пишет газета. Как отмечается, представители североамериканского отдела министерства, сотрудники отдела политического планирования, офис координатора по трансатлантическому сотрудничеству и посольство Германии в Вашингтоне сформировали своего рода "неформальную кризисную группу", чтобы обсудить, что будет значить для Берлина победа Трампа и как стоит на это реагировать. Издание сообщает, что перспектива победы Трампа вызывает глубокую тревогу в Берлине. В частности это связано с тем, что Германия может столкнуться с тем, что высокопоставленные представители новой администрации в Вашингтоне, возможно, захотят начать отзывать некоторые гарантии безопасности, которые поддерживали стабильность Европы с момента создания НАТО. "Нам потребуются годы, чтобы приспособиться к этому посредством перевооружения, путем переоснащения наших армий", - приводит издание слова неназванного высокопоставленного немецкого чиновника, который отметил, что существует риск, что страна станет более "уязвимой". Президент США Джо Байден в воскресенье сообщил, что не будет избираться на второй срок. Он поддержал кандидатуру своего вице-президента Камалы Харрис. Кандидат от республиканцев Дональд Трамп неоднократно заявлял, что Харрис ему будет победить гораздо легче. Выборы президента США пройдут в ноябре.

https://ria.ru/20240219/evrosoyuz-1928147352.html

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германия

сша

вашингтон (штат)

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в мире, германия, сша, вашингтон (штат), дональд трамп, камала харрис, джо байден, нато, президентские выборы в сша