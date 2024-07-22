https://ria.ru/20240722/microsoft-1961297396.html

Глобальный сбой Windows возник из-за соглашения с ЕК, заявили в Microsoft

Глобальный сбой Windows возник из-за соглашения с ЕК, заявили в Microsoft - РИА Новости, 22.07.2024

Глобальный сбой Windows возник из-за соглашения с ЕК, заявили в Microsoft

Глобальный сбой техники на операционной системе Windows возник из-за соглашения между Microsoft и Еврокомиссией о предоставлении доступа к программному... РИА Новости, 22.07.2024

2024-07-22T18:13

2024-07-22T18:13

2024-07-22T20:12

технологии

microsoft corporation

еврокомиссия

глобальный сбой в работе банков и авиакомпаний

в мире

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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Глобальный сбой техники на операционной системе Windows возник из-за соглашения между Microsoft и Еврокомиссией о предоставлении доступа к программному обеспечению, сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на представителя фирмы."Представитель Microsoft заявил, что фирма не может законно оградить свою операционную систему так же, как это сделала Apple, из-за соглашения с Еврокомиссией, заключенного после жалобы. В 2009 году Microsoft согласилась предоставить разработчикам защитного ПО такой же уровень доступа к Windows, как и у самой Microsoft", — говорится в статье. Отмечается, что открытая структура Windows позволяет разработчикам создавать "мощное программное обеспечение, взаимодействующее с операционной системой на очень глубоком уровне". В то же время, когда происходит ошибка, "ее результат может стать катастрофическим", что и произошло. Пока продукция на базе Windows испытывала сбои по всему миру, компьютеры от Apple продолжали работать, поскольку разработчики приложений не имеют столь глубокого доступа к структуре операционной системы, как у Windows, отмечает газета. Утром 19 июля начался глобальный сбой техники, работающей на базе Windows. Из-за него пострадали операторы связи, банки и авиакомпании по всему миру. Американская компания CrowdStrike подтвердила, что глобальный сбой в работе Windows случился из-за ее обновления для приложения кибербезопасности Falcon Sensor.

https://ria.ru/20240722/crowdstrike-1961109779.html

https://ria.ru/20240719/gosduma-1960713961.html

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технологии, microsoft corporation, еврокомиссия, глобальный сбой в работе банков и авиакомпаний, в мире